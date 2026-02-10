La V edición de la Clásica Jaén Paraíso Interior que tendrá lugar el próximo lunes 16 con salida y meta en la monumental Úbeda se ha presentado este martes en Madrid con altas expectativas de espectáculo debido al esperado duelo entre los mejores equipos del World Tour y la presencia del gran favorito, el doble campeón olímpico y mundial de BTT británico Tom Pidcock. La carrera del sterrato se podrá seguir en directo en EITB desde las 15:30 horas.

La prueba que trascurre en gran parte por caminos flanqueados por los olivares que circunda Úbeda con un recorrido total de 169 km, ofrece un puesto en un palmarés que han abrillantado, entre otros, el esloveno Tadej Pogacar, ausente en la quinta edición.