La V edición de la Clásica Jaén Paraíso Interior se disputa el lunes con Tom Pidcock como gran favorito
La V edición de la Clásica Jaén Paraíso Interior que tendrá lugar el próximo lunes 16 con salida y meta en la monumental Úbeda se ha presentado este martes en Madrid con altas expectativas de espectáculo debido al esperado duelo entre los mejores equipos del World Tour y la presencia del gran favorito, el doble campeón olímpico y mundial de BTT británico Tom Pidcock. La carrera del sterrato se podrá seguir en directo en EITB desde las 15:30 horas.
La prueba que trascurre en gran parte por caminos flanqueados por los olivares que circunda Úbeda con un recorrido total de 169 km, ofrece un puesto en un palmarés que han abrillantado, entre otros, el esloveno Tadej Pogacar, ausente en la quinta edición.
PERFIL
Los alicientes no faltarán en el aspecto deportivo, pues la presencia de Pidcock al mando del Pinarello Q36.5 tendrá la oposición de un UAE que competirá a por todas con Tim Wellens, uno de los ciclistas más fieles a la Clásica Jaén Paraíso, y que ha estado presente en el top10 de todas sus ediciones: 2º en 2022, 3º en 2023, 4º en 2024 y 10º en 2025, además de Igor Arrieta y el suizo Jan Christen.
La nómina se agranda con el Red Bull Bora, con Giulio Pellizzari y Jai Hindley, y un Movistar que siempre es protagonista en Jaén, esta vez con el campeón de España Iván Romeo como candidato de la escuadra telefónica. Caja Rural, Burgos Burpellet, Kern Pharma y Euskaltel Euskadi también competirán en la clásica andaluza.
RECORRIDO
Pascual Momparler, organizador de la prueba, ha advertido de la posibilidad de cambiar algún tramo en función de los efectos de las últimas lluvias en los 35 km de caminos de tierra previstos. "Es posible que nos veamos obligados a cambiar algún tramo, de manera que la carrera se vea íntegra por televisión", ha explicado.
Por otro lado, Momparler ha comentado los intentos por traer este año a Van der Poel y Pogacar, pero la planificación del esloveno le impide estar en Jaén.
