Laboral Kutxa-Euskadi eta Caja Rural-Seguros RGA taldeek 2026ko Flèche Wallonne eta Lieja-Bastogne-Lieja lasterketetan parte hartuko dute

Euskal taldeek Ardeetako Trilogia osatzen duten bigarren eta hirugarren klasikoetan parte hartzeko gonbidapena jaso dute. Gainera, Kern Pharmak ere gizonezkoen Lieja-Bastogne-Lieja lasterketan parte hartuko du.

Laboral Kutxa-Euskadi eta Caja Rural-Seguros RGA taldeak 2026ko Flèche Wallonne eta Lieja-Bastogne-Lieja lasterketetan lehiatuko dira, eta Kern Pharmak, berriz, gizonezkoen Lieja-Bastogne-Liejan parte hartuko du, antolatzaileek asteazken honetan adierazi dutenez.

Horrela, emakumezkoen probetan, Laboral Kutxa-Euskadi Amstel Gold Racekin batera Ardeetako Trilogia osatzen duten bigarren eta hirugarren klasikoetan arituko da. Flèche Wallonne lasterketa apirilaren 22an, asteazkena, izanen da, eta euskal taldea bertan egonen da; hurrengo igandean, apirilaren 26an, Lieja-Bastogne-Lieja ere jokatuko du. Flèche Wallonek bere 29. ekitaldia izango du jokoan, eta Lieja-Bastogne-Lieja hamargarren aldiz eginen da; 2025ean, Puck Pieterse eta Kimberley Le Court izan ziren garaileak, hurrenez-hurren.

Gizonezkoen lasterketei dagokionez, 90. Flèche Wallonnek Caja Rural-Seguros RGA taldea izanen du, apirilaren 22an, eta Lieja-Bastogne-Liejan, bere 112. ekitaldian, Caja Rural-Seguros eta Kern Pharma egonen dira, apirilaren 26an. Tadej Pogacarrek lortu zuen garaipena bi klasiko horietan, 2025ean. 

