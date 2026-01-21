22 y 26 de abril
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Laboral Kutxa-Euskadi y el Caja Rural-Seguros RGA estarán en la Flecha Valona y en la Lieja-Bastoña-Lieja de 2026

Los equipos vascos han obtenido la invitación para competir en la segunda y en la tercera de las clásicas que conforman la Trilogía de las Ardenas. Además, el Kern Pharma también participará en la Lieja-Bastoña-Lieja masculina.
Laboral Kutxa Euskadi, taldea.
Foto del equipo Laboral Kutxa-Euskadi
Euskaraz irakurri: Laboral Kutxa-Euskadi eta Caja Rural-Seguros RGA Flecha Valonan eta 2026ko Lieja-Bastogne-Liejan izango dira
author image

E. I. I. | EITB

Última actualización

El Laboral Kutxa-Euskadi y el Caja Rural-Seguros RGA van a disputar la Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja de 2026, en tanto que el Kern Pharma va a participar en la Liega-Bastoña-Lieja masculina, tal y como ha anunciado este miércoles la organización de las carreras.

Así, en las pruebas femeninas, el Laboral Kutxa-Euskadi va a competir en la segunda y en la tercera de las clásicas que completan, con la Amstel Gold Race, la llamada Trilogía de las Ardenas. La Flecha Valona se disputará el 22 de abril, miércoles, y el equipo vasco va a estar en la línea de salida, al igual que el domingo siguiente, el 26 de abril, en la Lieja-Bastoña-Lieja. La Flecha Valona va a poner en juego su 29ª edición, y la Lieja-Bastoña-Lieja va a disputarse por décima vez; en 2025, la victoria correspondió, respectivamente, a Puck Pieterse y a Kimberley Le Court.

En lo que respecta a las carreras masculinas, la 90ª Flecha Valona va a contar con la presencia del Caja Rural-Seguros RGA, el 22 de abril, en tanto que en la Lieja-Bastoña-Lieja, que alcanza ya su edición número 112, el 26 de abril, estarán el propio Caja Rural-Seguros RGA y el Kern Pharma. Tadej Pogacar se adjudicó el triunfo en ambas clásicas en 2025.

Fundación Euskadi Flecha Valona Lieja-Bastoña-Lieja UCI World Tour Otras competiciones de ciclismo

Te puede interesar

Aitor Hernandez eta Irati Aranguren
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Irati Aranguren y Aitor Hernández, campeones de Euskadi de ciclocross

Esta mañana se ha celebrado el Campeonato de Euskadi de Ciclocross en Segura. En un circuito de 2.700 metros y un día fantástico, en féminas la victoria ha sido para Irati Aranguren. La ciclista de Usurbil de 18 años, debutará el año que viene en profesionales de la mano de Laboral Kutxa Euskadi. En categoría masculina, Ismael Esteban ha sido el más rápido y se ha llevado la quinta edición del gran premio de Segura. La txapela del Campeonato de Euskadi ha sido para Aitor Hernández que ha llegado en segundo lugar. Es el séptimo título de Euskadi para el corredor de Ermua.    

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X