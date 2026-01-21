El Laboral Kutxa-Euskadi y el Caja Rural-Seguros RGA estarán en la Flecha Valona y en la Lieja-Bastoña-Lieja de 2026
El Laboral Kutxa-Euskadi y el Caja Rural-Seguros RGA van a disputar la Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja de 2026, en tanto que el Kern Pharma va a participar en la Liega-Bastoña-Lieja masculina, tal y como ha anunciado este miércoles la organización de las carreras.
Así, en las pruebas femeninas, el Laboral Kutxa-Euskadi va a competir en la segunda y en la tercera de las clásicas que completan, con la Amstel Gold Race, la llamada Trilogía de las Ardenas. La Flecha Valona se disputará el 22 de abril, miércoles, y el equipo vasco va a estar en la línea de salida, al igual que el domingo siguiente, el 26 de abril, en la Lieja-Bastoña-Lieja. La Flecha Valona va a poner en juego su 29ª edición, y la Lieja-Bastoña-Lieja va a disputarse por décima vez; en 2025, la victoria correspondió, respectivamente, a Puck Pieterse y a Kimberley Le Court.
En lo que respecta a las carreras masculinas, la 90ª Flecha Valona va a contar con la presencia del Caja Rural-Seguros RGA, el 22 de abril, en tanto que en la Lieja-Bastoña-Lieja, que alcanza ya su edición número 112, el 26 de abril, estarán el propio Caja Rural-Seguros RGA y el Kern Pharma. Tadej Pogacar se adjudicó el triunfo en ambas clásicas en 2025.
Catalina Soto del Laboral Kutxa-Euskadi se impone en la tercera etapa del Tour de El Salvador
Es la tercera victoria parcial del equipo vasco en la ronda tras las conseguidas por la propia Soto en la etapa prólogo y la neerlandesa Marjolein Vant Geloof en la primera etapa.
Mikel Landa y los equipos Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA y Kern Pharma estarán en la Volta a Catalunya de 2026
La carrera se disputará del 23 al 29 de marzo. También estarán, entre otros, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Joao Almeida, Florian Lipowitz y Tom Pidcock.
Catalina Soto del Laboral Kutxa-Euskadi gana el Prólogo del Tour de El Salvador 2026
La joven ciclista se ha impuesto en el Prólogo Centro Histórico de 2,7 km en San Salvador, con un tiempo de 3:48 minutos, logrando así el primer triunfo UCI del equipo en esta edición.
Mikel Landa y Pello Bilbao estarán en la Clásica Jaén Paraíso Interior, el 16 de febrero
Los dos ciclistas vascos van a participar en la carrera, que, en sus 169 kilómetros, combina el asfalto con tramos sobre tierra.
Irati Aranguren y Aitor Hernández, campeones de Euskadi de ciclocross
Esta mañana se ha celebrado el Campeonato de Euskadi de Ciclocross en Segura. En un circuito de 2.700 metros y un día fantástico, en féminas la victoria ha sido para Irati Aranguren. La ciclista de Usurbil de 18 años, debutará el año que viene en profesionales de la mano de Laboral Kutxa Euskadi. En categoría masculina, Ismael Esteban ha sido el más rápido y se ha llevado la quinta edición del gran premio de Segura. La txapela del Campeonato de Euskadi ha sido para Aitor Hernández que ha llegado en segundo lugar. Es el séptimo título de Euskadi para el corredor de Ermua.
Itzulia Basque Country 2026 se disputará del 6 al 11 de abril y la Clásica de San Sebastián el 1 de agosto
Además, la Itzulia Women tendrá lugar del 15 al 17 de mayo.
Usoa Ostolaza acaba segunda en la Vuelta a Andalucía
La ciclista de Zarautz ha mantenido una dura pugna hasta el final con la británica Cat Ferguson (Movistar), quien se ha llevado la carrera.
Pogacar hace historia en la "Clásica de las hojas muertas"
El ciclista esloveno ha conquistado este sábado su quinta victoria consecutiva en Il Lombardía, firmando un nuevo hito en la historia del ciclismo.
Pogacar se corona campeón de Europa en ruta con una nueva exhibición
El esloveno ha terminado la carrera con un tiempo de 4 horas, 59 minutos y 29 segundos, a un promedio de 40,57 km/h y con una ventaja de 30 segundos sobre Evenepoel y 3.41 respecto a Seixas.