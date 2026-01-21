El Laboral Kutxa-Euskadi y el Caja Rural-Seguros RGA estarán en la Flecha Valona y en la Lieja-Bastoña-Lieja de 2026

El Laboral Kutxa-Euskadi y el Caja Rural-Seguros RGA van a disputar la Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja de 2026, en tanto que el Kern Pharma va a participar en la Liega-Bastoña-Lieja masculina, tal y como ha anunciado este miércoles la organización de las carreras.

Así, en las pruebas femeninas, el Laboral Kutxa-Euskadi va a competir en la segunda y en la tercera de las clásicas que completan, con la Amstel Gold Race, la llamada Trilogía de las Ardenas. La Flecha Valona se disputará el 22 de abril, miércoles, y el equipo vasco va a estar en la línea de salida, al igual que el domingo siguiente, el 26 de abril, en la Lieja-Bastoña-Lieja. La Flecha Valona va a poner en juego su 29ª edición, y la Lieja-Bastoña-Lieja va a disputarse por décima vez; en 2025, la victoria correspondió, respectivamente, a Puck Pieterse y a Kimberley Le Court.

En lo que respecta a las carreras masculinas, la 90ª Flecha Valona va a contar con la presencia del Caja Rural-Seguros RGA, el 22 de abril, en tanto que en la Lieja-Bastoña-Lieja, que alcanza ya su edición número 112, el 26 de abril, estarán el propio Caja Rural-Seguros RGA y el Kern Pharma. Tadej Pogacar se adjudicó el triunfo en ambas clásicas en 2025.