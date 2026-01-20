Mikel Landa eta Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA eta Kern Pharma taldeak 2026ko Kataluniako itzulian egonen dira
Lasterketa martxoaren 23tik 29ra jokatuko dute. Bertan, besteak beste, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Joao Almeida, Florian Lipowitz eta Tom Pidcock ere egonen dira.
Soudal Quick-Step taldeko Mikel Landa euskal txirrindularia eta Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA eta Kern Pharma taldeak 2026ko Kataluniako Itzulian egonen dira. Lasterketa martxoaren 23tik 29ra jokatuko da. Bertan, besteak beste, Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), Remco Evenepoel eta Florian Lipowitz (Red Bull-Bora), Joao Almeida (UAE) eta Tom Pidcock (Q36.5) ere egonen dira.
Probako 105. ekitaldian, UCI World Tourreko 17 taldek parte hartzea aurreikusita dago; guztira 23 talde izanen dira.
Horrela, Mikel Landa Kataluniako Itzulian aurreko hiru denboraldietan lortutako emaitza bikainak berretsi edo errepikatzen saiatuko da; Murgiako txirrindulariak bosgarren postua lortu zuen 2023an, bigarrena 2024an eta laugarrena 2025ean.
Zure interesekoa izan daiteke
Catalina Soto Laboral Kutxa-Euskadi taldeko txirrindulariak irabazi du El Salvadorreko Tourreko hirugarren etapa
Euskal taldearen hirugarren garaipena da lasterketan, Sotok berak atariko etapa bereganatu baitzuen, eta Marjolein Vant Geloof Herbeheretako txirrindulariak aurreneko etapa.
Catalina Soto Laboral Kutxa-Euskadi taldeko txirrindulariak irabazi du El Salvadorko Tourraren atarikoa
Txirrindulari gaztea San Salvadorko erdigune historikoan korritutako 2,7 kilometroko ibilbidean nagusitu da, 3 minutu eta 48 segundoko denbora eginda, eta taldearen lehen garaipena lortu du UCIren lasterketa batean.
Mikel Landa eta Pello Bilbao Jaen Paraiso Interior Klasikoan izango dira, otsailaren 16an
Bi euskal txirrindulariek 169 kilometrotan asfaltoa eta landa zatiak uztartzen dituen lasterketan parte hartuko dute.
Irati Aranguren eta Aitor Hernandez, Euskadiko ziklo-kros txapeldun
Euskadiko ziklo-kros txapelketa eta Segurako bosgarren ziklo-kros saria jokatu dira igande honetan. Emakumezkoetan, Irati Aranguren izan da nagusi Segurako lokatzetan. 18 urteko usurbildarra profesionaletan arituko da datorren urtean Laboral Kutxa Euskadi taldean. Gizonezkoetan, Ismael Esteban kantabriarrak irabazi du Segurako ziklo-kros saria. Euskadiko txapela, berriz, bigarren izan den Aitor Hernandez ermuarrarentzat izan da.
Itzulia Basque Country 2026 apirilaren 6tik 11ra jokatuko da, eta Donostiako Klasikoa, abuztuaren 1ean
Gainera, Euskal Herriko errepideek Itzulia Women maiatzaren 15etik 17ra hartuko dute.
Pogacarrek historia egin du bosgarrenez jarraian Il Lombardia irabazita
Esloveniako txirrindulariak bosgarren garaipena jarraian lortu du larunbat honetan Il Lombardian, txirrindularitzaren historian mugarri berri bat sinatuz.
Usoa Ostolazak bigarren amaitu du Andaluziako Itzulian
Zarauzko txirrindulariak lehia gogorra izan du Cat Ferguson (Movistar) britainiarrarekin, baina azken horrek lortu du garaipena.
Pogacarrek Europako errepideko txapelketa irabazi du, beste erakustaldi batekin
Esloveniarrak 4 ordu, 59 minutu eta 29 segundoko denborarekin amaitu du lasterketa, batez beste 40,57 km/h-ko abiaduran, eta 30 segundoko aldea atera dio Evenepoeli eta 3.41ekoa Seixasi.
Pogacar, txirrindularitzako munduko txapeldun bigarrenez jarraian
Esloveniarrak 6 ordu, 21 minutu eta 20 segundoko denborarekin amaitu du lasterketa, batez beste 42,089 km/h-ko abiaduran, eta 1 minutu eta 28 segundora helmugaratu da Remco Evenepoel.