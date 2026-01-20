El ciclista vasco del equipo Soudal Quick-Step Mikel Landa y los equipos Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA y Kern Pharma estarán en la Volta a Catalunya de 2026. La carrera se disputará del 23 al 29 de marzo, y también contará con la participación, entre otros, de corredores como Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), Remco Evenepoel y Florian Lipowitz (Red Bull-BORA), Joao Almeida (UAE) y Tom Pidcock (Q36.5).

En la 105ª edición de la prueba, está previsto que compitan 17 equipos del UCI World Tour, en un total de 23 escuadras.

Mikel Landa tratará, así, de reeditar, e incluso mejorar, los excelentes resultados que ha obtenido en la Volta a Catalunya en las tres anteriores temporadas; el ciclista de Murgia fue quinto en 2023, segundo en 2024, y cuarto en 2025.