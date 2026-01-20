Volta a Catalunya
Mikel Landa y los equipos Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA y Kern Pharma estarán en la Volta a Catalunya de 2026

La carrera se disputará del 23 al 29 de marzo. También estarán, entre otros, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Joao Almeida, Florian Lipowitz y Tom Pidcock.
Mikel Landa.
Mikel Landa (Soudal Quickstep); IMAGEN: EUROPA PRESS
E. I. I. | EITB

Última actualización

El ciclista vasco del equipo Soudal Quick-Step Mikel Landa y los equipos Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA y Kern Pharma estarán en la Volta a Catalunya de 2026. La carrera se disputará del 23 al 29 de marzo, y también contará con la participación, entre otros, de corredores como Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), Remco Evenepoel y Florian Lipowitz (Red Bull-BORA), Joao Almeida (UAE) y Tom Pidcock (Q36.5).

En la 105ª edición de la prueba, está previsto que compitan 17 equipos del UCI World Tour, en un total de 23 escuadras.

Mikel Landa tratará, así, de reeditar, e incluso mejorar, los excelentes resultados que ha obtenido en la Volta a Catalunya en las tres anteriores temporadas; el ciclista de Murgia fue quinto en 2023, segundo en 2024, y cuarto en 2025.

Mikel Landa Meana Otras competiciones de ciclismo

Aitor Hernandez eta Irati Aranguren
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Irati Aranguren y Aitor Hernández, campeones de Euskadi de ciclocross

Esta mañana se ha celebrado el Campeonato de Euskadi de Ciclocross en Segura. En un circuito de 2.700 metros y un día fantástico, en féminas la victoria ha sido para Irati Aranguren. La ciclista de Usurbil de 18 años, debutará el año que viene en profesionales de la mano de Laboral Kutxa Euskadi. En categoría masculina, Ismael Esteban ha sido el más rápido y se ha llevado la quinta edición del gran premio de Segura. La txapela del Campeonato de Euskadi ha sido para Aitor Hernández que ha llegado en segundo lugar. Es el séptimo título de Euskadi para el corredor de Ermua.    

Cargar más
