2026ko Itzulia Women, Demi Volleringen ondorengoaren bila
Lasterketako bosgarren ekitaldia ostiral honetan hasiko da, Zarautzen, eta, hiru etapa eginda, igandean amaitu, Donostian. Probako aurreko lau ekitaldietako irabazleak, Demi Vollering eta Marlen Reusser, ez dira Itzulian izango; hortaz, lasterketak txapeldun berria izango du.
Itzulia Womenen bosgarren ekitaldia ostiralean hasiko da, Zarautzen, eta igandean amaitu, Donostian, eta lasterketa Demi Vollering herbeheretarraren ondorengoaren bila dabil; izan ere, munduko sailkapeneko egungo lehenengoak, ez du parte hartuko. Volleringek hiru aldiz irabazi du Itzulia, 2022an, 2024an eta 2025ean, eta 2023ean bigarren egin zuen, Marlen Reusserren atzetik; pentsatzeko modukoa da nola, Vollering ez egonda, hainbat hautagai dauden, txapeldun izateko.
SD Worx taldeko Mischa Bredewold herbeheretarrak bigarren postua lortu du aurreko bi urteetan, eta etapa batean gailendu da amaitu berri den Espainiako Vueltan; Movistar taldeko Olivia Barilek, ordea, hirugarren tokian amaitu zuen 2023ko ekitaldia. Biak ala biak dira Itzuliko podiumean izan diren parte-hartzaile bakarrak. AG Insurance-Soudal taldeko Ashleigh Moolman hegoafrikar beteranoak izango du 1. dortsala, eta aurreikuspena da Liane Lippert alemaniarra (Movistar) ere protagonista izatea (Valentziako Itzulia eskuratu du, denboraldi honetan).
Laboral Kutxa-Euskadi Fundazioak, Itzulian, Usoa Ostolaza izango du buru. Gipuzkoarrak laugarren postua lortu berri du Espainiako Vueltan, eta sasoiko dabil. Besteak beste, Paula Patiño ere arituko da, Ostolazarekin batera, euskal taldean. Movistarren, Paula Ostiz nafarra izango da, proban.
Ibilbidean, guztira, 372,4 kilometro egin beharko dituzte ziklistek, eta 14 mendate puntuagarri igo. Lehenengo seiak, aurreneko egunean, 121,2 kilometroko Zarautz-Zarautz etapan; horrek, metatutako desnibelari dagokionez, 2.239 metro ditu. Bigarren eguna Abadiñon hasi eta Zornotzan amaituko da; 138 kilometro dira, guztira, hirugarren mailako bost mendate barne (2.474 metroko desnibela izango da).
Itzulia Womeneko hirugarren eta azken etapa Donostian hasi eta amaituko da. 113,1 kilometro izango ditu (desnibeleko 1.729 metro), eta lehen mailako mendate bat, bigarren mailako beste bat eta hirugarren mailako beste bat ere igo beharko dituzte.
ZUZENEAN: Itzulia Womeneko 1. etapa, Zarautz-Zarautz (121,3 km)
Ikusi, zuzenean, 2026ko Itzulia Womeneko lehenengo etapa. Zarautzen hasi eta amaituko da, eta 121,3 kilometroko ibilbidea izango du.
Itzulia Women lasterketan arituko diren taldeak aurkeztu dituzte Zarautzen
Ostiral honetan hasiko da lasterketa Zarautzen, eta igandean amaituko da. Hiru etapak, zuzenean, jarraitu ahal izango dira ETBn eta EITBKirolak.eus-en. Usoa Ostolaza txirrindulari zarauztarra izan da taldeen aurkezpeneko protagonista nagusia. Omenaldia jaso du etxean.
Usoa Ostolaza: “Itzulia beti da lasterketa berezia, eta aurtengoa oso gogorra izango da"
Espainiako Vueltako laugarren tokia sari bikaina izan da txirrindulari zarauztarrarentzat, aurreko hilabeteetan sentsazio onak aurkitu ezinik ibili eta gero. Itzulia Women Zarautzetik abiatuko dela kontuan izanda are bereziagoa izango aurtengo edizioa.
2026ko Itzulia Women lasterketako parte-hartzaileen eta dortsalen zerrenda ofiziala
19 talde eta 105 txirrindulari izango dira irteeran; mundu mailako emakumeen tropeleko izen esanguratsuak lehiatuko dira Euskal Herrian: Juliette Berthet (FDJ United), Mischa Bredewold (SD Worx) edo Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa), besteak beste.
2026ko Itzulia Womeneko 3. etaparen profila eta ibilbidea: Donostia-Donostia (113,1 km)
Bosgarren Itzulia Womenen dena erabakita utziko duen etapan, Donostiako Klasikoa errepikatuko da, antolatzaileek nabarmendu dutenez. Lehen mailako Jaizkibel eta bigarren mailako Mendizorrotz mendateak, azken hori helmugarako hamar kilometrora, protagonistak izan litezke, emozioz beteta izango den egun batean.
2026ko Itzulia Womeneko 2. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Abadiño-Zornotza (131,7 km)
Hirugarren mailako bost mendate igo beharko dituzte txirrindulariek, eta, guztira, pilatutako desnibela 2.560 kilometrokoa izango da; Itzulia Womeneko bosgarren jardunaldia Bizkaian barrena jokatuko dute, eta, antolatzaileen esanetan, “hirugarren mailako bost mendateak ez dira, berez, erabakigarriak, baina kateatzeak eta desnibelaren pilaketak eguna gogortuko dute”.
2026ko Itzulia Womeneko 1. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Zarautz-Zarautz (121,3 kilometro)
Gipuzkoan barrena ibiliko da lasterketa lehenengo egunean, eta txirrindulariek sei mendate puntuagarri igo beharko dituzte, denak hirugarren mailakoak: "Mendate handirik gabeko ibilbidea da, baina igoera etengabeak eta atsedenik gabeko tarteak ditu", diote antolatzaileek.
Volleringen eta Reusserren koroa hartzeko faborito sorta zabala, Itzulia Women lasterketan
Besteak beste, Berthet, Pasio, Consonni, Lippert, Bredewold eta Blanco Calbet daude bosgarren edizioan garaipena lortzeko faboritoen artean. Euskal txirrindulariak hiru izango dira, Amondarain, Aranguren eta Ostolaza, hirurak Laboral Kutxa–Euskadi Fundazioa euskal taldean.
Hauek dira Itzulia Women 2026 lasterketaren irteeran izango diren 19 taldeak
Hamahiru talde UCI Women’s WorldTeam kategoriakoak izango dira, eta sei, UCI Women’s ProTeam kategoriakoak.