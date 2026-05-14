BOSGARREN EKITALDIA

2026ko Itzulia Women, Demi Volleringen ondorengoaren bila

Lasterketako bosgarren ekitaldia ostiral honetan hasiko da, Zarautzen, eta, hiru etapa eginda, igandean amaitu, Donostian. Probako aurreko lau ekitaldietako irabazleak, Demi Vollering eta Marlen Reusser, ez dira Itzulian izango; hortaz, lasterketak txapeldun berria izango du.

Itzulia Womenen bosgarren ekitaldia ostiralean hasiko da, Zarautzen, eta igandean amaitu, Donostian, eta lasterketa Demi Vollering herbeheretarraren ondorengoaren bila dabil; izan ere, munduko sailkapeneko egungo lehenengoak, ez du parte hartuko. Volleringek hiru aldiz irabazi du Itzulia, 2022an, 2024an eta 2025ean, eta 2023ean bigarren egin zuen, Marlen Reusserren atzetik; pentsatzeko modukoa da nola, Vollering ez egonda, hainbat hautagai dauden, txapeldun izateko.

SD Worx taldeko Mischa Bredewold herbeheretarrak bigarren postua lortu du aurreko bi urteetan, eta etapa batean gailendu da amaitu berri den Espainiako Vueltan; Movistar taldeko Olivia Barilek, ordea, hirugarren tokian amaitu zuen 2023ko ekitaldia. Biak ala biak dira Itzuliko podiumean izan diren parte-hartzaile bakarrak. AG Insurance-Soudal taldeko Ashleigh Moolman hegoafrikar beteranoak izango du 1. dortsala, eta aurreikuspena da Liane Lippert alemaniarra (Movistar) ere protagonista izatea (Valentziako Itzulia eskuratu du, denboraldi honetan).

Laboral Kutxa-Euskadi Fundazioak, Itzulian, Usoa Ostolaza izango du buru. Gipuzkoarrak laugarren postua lortu berri du Espainiako Vueltan, eta sasoiko dabil. Besteak beste, Paula Patiño ere arituko da, Ostolazarekin batera, euskal taldean. Movistarren, Paula Ostiz nafarra izango da, proban.

Ibilbidean, guztira, 372,4 kilometro egin beharko dituzte ziklistek, eta 14 mendate puntuagarri igo. Lehenengo seiak, aurreneko egunean, 121,2 kilometroko Zarautz-Zarautz etapan; horrek, metatutako desnibelari dagokionez, 2.239 metro ditu. Bigarren eguna Abadiñon hasi eta Zornotzan amaituko da; 138 kilometro dira, guztira, hirugarren mailako bost mendate barne (2.474 metroko desnibela izango da).

Itzulia Womeneko hirugarren eta azken etapa Donostian hasi eta amaituko da. 113,1 kilometro izango ditu (desnibeleko 1.729 metro), eta lehen mailako mendate bat, bigarren mailako beste bat eta hirugarren mailako beste bat ere igo beharko dituzte.


