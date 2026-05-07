Volleringen eta Reusserren koroa hartzeko faborito sorta zabala, Itzulia Women lasterketan

Besteak beste, Berthet, Pasio, Consonni, Lippert, Bredewold eta Blanco Calbet daude bosgarren edizioan garaipena lortzeko faboritoen artean. Euskal txirrindulariak hiru izango dira, Amondarain, Aranguren eta Ostolaza, hirurak Laboral Kutxa–Euskadi Fundazioa euskal taldean.

Mischa Bredewold 2025eko Itzulia

Mischa Bredewold (SD Worx), iazko Itzulia Women lasterketan. Irudia: EITB

KIROLAK EITB

Besteak beste, Juliette Berthet (FDJ) txirrindulari frantziarra, Ashleigh Moolman Pasio (AG Insurance) hegoafrikarra, Chiara Consonni (Canyon) italiarra, Liane Lippert (Movistar) alemaniarra, Mischa Bredewold (SD Worx) herbeheretarra eta Iurani Blanco Calbet (Human Powered Health) mallorcarra daude Itzulia Women lasterketaren bosgarren edizioa irabazteko faboritoen artean.

Euskal errepideek Demi Vollering eta Marlen Reusser orain arteko bi rabazleen ordezkoa bilatuko dute maiatzaren 15etik 17ra bitartean, Herbehereetako eta Suitzako txirrindulariak ez baitira irteeran izango.

Volleringek eta Reusserrek, beraz, ez dute UCI Women World Tour proban lortutako titulua defendatuko. Holandarra 2022, 2024 eta 2025eko edizioetan gailendu zen, eta suitzarra 2023an.

Parte hartuko duten 19 taldeen aurkezpen ekitaldia Donostiako udaletxean egin dute gaur. Ion Insausti Donostiako alkatea eta Gipuzkoako Foru Aldundiko, Eusko Jaurlaritzako eta lasterketaren babesleetako ordezkariak bertan izan dira.

Pasio, egungo Hegoafrikako erlojupeko txapelduna, bigarren izan zen 2021eko Italiako Giroan, eta etapa bat irabazi zuen Romandiako Itzulian. Berthet, FDJ Uniteden buru, ere faboritoen artean dago, 2022an  Burgoseko Itzuli irabazi eta urte berean Italiako Giroan bigarren sailkatu ondoren.

Euskal ordezkaritza Naia Amondarain, Irati Aranguren eta Usoa Ostolaza txirrindulariek osatuko dute, guztiak Laboral Kutxa – Euskadi Fundazioa euskal taldearen barruan.

Aurten lasterketa  Zarautzen hasiko da, bigarren etapak Abadiño eta Etxano (Bizkaia) lotuko ditu, eta Donostian hasi eta amaituko den hirugarren etapa erabakigarriarekin amaituko da. Guztira, 14 mendate, gogortasun handiko ibilbideari aurre egin behar izango diote txirrindulariek.

2026ko Itzulia Womeneko 2. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Abadiño-Zornotza (131,7 km)

Hirugarren mailako bost mendate igo beharko dituzte txirrindulariek, eta, guztira, pilatutako desnibela 2.560 kilometrokoa izango da; Itzulia Womeneko bosgarren jardunaldia Bizkaian barrena jokatuko dute, eta, antolatzaileen esanetan, “hirugarren mailako bost mendateak ez dira, berez, erabakigarriak, baina kateatzeak eta desnibelaren pilaketak eguna gogortuko dute”.

