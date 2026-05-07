Volleringen eta Reusserren koroa hartzeko faborito sorta zabala, Itzulia Women lasterketan
Besteak beste, Berthet, Pasio, Consonni, Lippert, Bredewold eta Blanco Calbet daude bosgarren edizioan garaipena lortzeko faboritoen artean. Euskal txirrindulariak hiru izango dira, Amondarain, Aranguren eta Ostolaza, hirurak Laboral Kutxa–Euskadi Fundazioa euskal taldean.
Besteak beste, Juliette Berthet (FDJ) txirrindulari frantziarra, Ashleigh Moolman Pasio (AG Insurance) hegoafrikarra, Chiara Consonni (Canyon) italiarra, Liane Lippert (Movistar) alemaniarra, Mischa Bredewold (SD Worx) herbeheretarra eta Iurani Blanco Calbet (Human Powered Health) mallorcarra daude Itzulia Women lasterketaren bosgarren edizioa irabazteko faboritoen artean.
Euskal errepideek Demi Vollering eta Marlen Reusser orain arteko bi rabazleen ordezkoa bilatuko dute maiatzaren 15etik 17ra bitartean, Herbehereetako eta Suitzako txirrindulariak ez baitira irteeran izango.
Volleringek eta Reusserrek, beraz, ez dute UCI Women World Tour proban lortutako titulua defendatuko. Holandarra 2022, 2024 eta 2025eko edizioetan gailendu zen, eta suitzarra 2023an.
Parte hartuko duten 19 taldeen aurkezpen ekitaldia Donostiako udaletxean egin dute gaur. Ion Insausti Donostiako alkatea eta Gipuzkoako Foru Aldundiko, Eusko Jaurlaritzako eta lasterketaren babesleetako ordezkariak bertan izan dira.
Pasio, egungo Hegoafrikako erlojupeko txapelduna, bigarren izan zen 2021eko Italiako Giroan, eta etapa bat irabazi zuen Romandiako Itzulian. Berthet, FDJ Uniteden buru, ere faboritoen artean dago, 2022an Burgoseko Itzuli irabazi eta urte berean Italiako Giroan bigarren sailkatu ondoren.
Euskal ordezkaritza Naia Amondarain, Irati Aranguren eta Usoa Ostolaza txirrindulariek osatuko dute, guztiak Laboral Kutxa – Euskadi Fundazioa euskal taldearen barruan.
Aurten lasterketa Zarautzen hasiko da, bigarren etapak Abadiño eta Etxano (Bizkaia) lotuko ditu, eta Donostian hasi eta amaituko den hirugarren etapa erabakigarriarekin amaituko da. Guztira, 14 mendate, gogortasun handiko ibilbideari aurre egin behar izango diote txirrindulariek.
2026ko Itzulia Womeneko 3. etaparen profila eta ibilbidea: Donostia-Donostia (113,1 km)
Bosgarren Itzulia Womenen dena erabakita utziko duen etapan, Donostiako Klasikoa errepikatuko da, antolatzaileek nabarmendu dutenez. Lehen mailako Jaizkibel eta bigarren mailako Mendizorrotz mendateak, azken hori helmugarako hamar kilometrora, protagonistak izan litezke, emozioz beteta izango den egun batean.
2026ko Itzulia Womeneko 2. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Abadiño-Zornotza (131,7 km)
Hirugarren mailako bost mendate igo beharko dituzte txirrindulariek, eta, guztira, pilatutako desnibela 2.560 kilometrokoa izango da; Itzulia Womeneko bosgarren jardunaldia Bizkaian barrena jokatuko dute, eta, antolatzaileen esanetan, “hirugarren mailako bost mendateak ez dira, berez, erabakigarriak, baina kateatzeak eta desnibelaren pilaketak eguna gogortuko dute”.
2026ko Itzulia Womeneko 1. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Zarautz-Zarautz (121,3 kilometro)
Gipuzkoan barrena ibiliko da lasterketa lehenengo egunean, eta txirrindulariek sei mendate puntuagarri igo beharko dituzte, denak hirugarren mailakoak: "Mendate handirik gabeko ibilbidea da, baina igoera etengabeak eta atsedenik gabeko tarteak ditu", diote antolatzaileek.
Hauek dira Itzulia Women 2026 lasterketaren irteeran izango diren 19 taldeak
Hamahiru talde UCI Women’s WorldTeam kategoriakoak izango dira, eta sei, UCI Women’s ProTeam kategoriakoak.
Itzulia Women lasterketaren ibilbidea aurkeztu dute
Maiatzaren 15etik 17ra egingo da 2026ko Itzulia Women Lasterketa. 3 etapa izango ditu, lehenengoa Zarautzen hasi eta amaituko da; bigarrena Abadiño eta Amorebieta artean; hirugarrena, berriz, Donostian egingo da. Datozen egunetan emangio dute taldeen berri.
2026ko Itzulia Women lasterketan hamalau mendate puntuagarri izango dira, hiru etapatan, maiatzaren 15etik 17ra bitartean
Lasterketako bosgarren ekitaldia Zarautzen hasiko da, maiatzaren 15ean, ostiralez, eta Donostian amaitu, hilaren 17an, igandez. Hiru etapa izango ditu probak: Zarautz-Zarautz (121,3 kilometro), Abadiño-Zornotza (138 kilometro), eta Donostia-Donostia (113,1 kilometro).
