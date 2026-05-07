MAIATZAK 15, OSTIRALA

2026ko Itzulia Womeneko 1. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Zarautz-Zarautz (121,3 kilometro)

Gipuzkoan barrena ibiliko da lasterketa lehenengo egunean, eta txirrindulariek sei mendate puntuagarri igo beharko dituzte, denak hirugarren mailakoak: "Mendate handirik gabeko ibilbidea da, baina igoera etengabeak eta atsedenik gabeko tarteak ditu", diote antolatzaileek.

Irudia: EITB.
KIROLAK EITB

2026ko Itzulia Womeneko lehenengo etapa maiatzaren 15ean jokatuko dute, ostiralez, eta Zarautzen hasi eta amaituko da. Egun horretan, txirrindulariak Gipuzkoan barrena arituko dira, eta 121,3 kilometroko ibilbidea egin beharko dute. Guztira, sei mendate puntuagarri izango dira jardunaldian: "Mendate handirik gabeko ibilbidea da", diote antolatzaileek, "baina igoera etengabeak eta atsedenik gabeko tarteak ditu", ohartarazi dute.

Hala, Itzulia Womeneko txirrindulariak Zarautzetik, abiatuko dira (irteera 10:16rako dago aurreikusita), eta tropela Itziar mendaterantz abiatuko da; horrek 6,5 kilometroko igoera du, eta, batez beste, % 3ko malda. Etapako 18,8. kilometroan du pankarta; Kalbariok, ordea, 32,7.ean. Azken hori mendate laburra da, 2,2 kilometroko igoera baitu, baina gogorra ere bai; izan ere, batezbesteko malda % 8koa du.

Hamabost kilometro gehiago eginda, Itzuliak Azkarate igoko du; hori 4,2 kilometroko igoera da, % 7,3an. Jarraian, 61,3. kilometroan, bosgarren Itzulia Womeneko lehenengo esprint berezia izango da jokoan, Urrestillan. Gero, ziklistek Santa Ageda igoko dute (zortzi kilometro, % 6,8an), eta Etumeta jarraian (4,5 kilometro ditu horrek, batez beste % 7,5ean).

Jardunaldiko azken hamabost kilometroetan, Zubialdeko esprint berezia izango da, bai eta azken igoera puntuagarria ere, Garate; hori Zarautzetik oso gertu dago, 4,6 kilometroko igoera du, eta batez besteko malda % 4,7koa dauka.

Zarautzen igoko da podiumera 2026ko Itzulia Womeneko aurreneko irabazlea; emakume horrek, gainera, ekitaldi honetako lehenengo maillot horia jantziko du. Itzulia Bizkaian izango da biharamunean; izan ere, bigarren etapa Abadiñon hasiko da. 

Fitxa teknikoa:

Etapa: 1. etapa (maiatzak 15, ostirala)

Ibilbidea: Zarautz – Zarautz

Distantzia: 121,3 km

Irteera-ordua: 10:16

Amaiera-ordua:

Mendiko saria: Itziar (3. maila), 18,8. kilometroan; Kalbario (3. maila), 32,7. kilometroan; Azkarate (3. maila), 47,1. kilometroan; Santa Ageda (2. maila), 72. kilometroan; Etumeta (3. maila), 91,6. kilometroan; Garate (3. maila), 113,5. kilometroan

Txirrindularitza UCI World Tour Usoa Ostolaza Euskadi Fundazioa Itzulia Women: emakumezkoen 1. etapa Itzulia Women Emakume kirolariak

