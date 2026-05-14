Usoa Ostolaza: “Itzulia beti da lasterketa berezia, eta aurtengoa oso gogorra izango da"
Espainiako Vueltako laugarren tokia sari bikaina izan da txirrindulari zarauztarrarentzat, aurreko hilabeteetan sentsazio onak aurkitu ezinik ibili eta gero. Itzulia Women Zarautzetik abiatuko dela kontuan izanda are bereziagoa izango aurtengo edizioa.
2026ko Itzulia Women lasterketako parte-hartzaileen eta dortsalen zerrenda ofiziosoa
19 talde eta 114 txirrindulari izango dira irteeran; mundu mailako emakumeen tropeleko izen esanguratsuak lehiatuko dira Euskal Herrian: Juliette Berthet (FDJ United), Mischa Bredewold (SD Worx) edo Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa), besteak beste.
2026ko Itzulia Womeneko 3. etaparen profila eta ibilbidea: Donostia-Donostia (113,1 km)
Bosgarren Itzulia Womenen dena erabakita utziko duen etapan, Donostiako Klasikoa errepikatuko da, antolatzaileek nabarmendu dutenez. Lehen mailako Jaizkibel eta bigarren mailako Mendizorrotz mendateak, azken hori helmugarako hamar kilometrora, protagonistak izan litezke, emozioz beteta izango den egun batean.
2026ko Itzulia Womeneko 2. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Abadiño-Zornotza (131,7 km)
Hirugarren mailako bost mendate igo beharko dituzte txirrindulariek, eta, guztira, pilatutako desnibela 2.560 kilometrokoa izango da; Itzulia Womeneko bosgarren jardunaldia Bizkaian barrena jokatuko dute, eta, antolatzaileen esanetan, “hirugarren mailako bost mendateak ez dira, berez, erabakigarriak, baina kateatzeak eta desnibelaren pilaketak eguna gogortuko dute”.
2026ko Itzulia Womeneko 1. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Zarautz-Zarautz (121,3 kilometro)
Gipuzkoan barrena ibiliko da lasterketa lehenengo egunean, eta txirrindulariek sei mendate puntuagarri igo beharko dituzte, denak hirugarren mailakoak: "Mendate handirik gabeko ibilbidea da, baina igoera etengabeak eta atsedenik gabeko tarteak ditu", diote antolatzaileek.
Volleringen eta Reusserren koroa hartzeko faborito sorta zabala, Itzulia Women lasterketan
Besteak beste, Berthet, Pasio, Consonni, Lippert, Bredewold eta Blanco Calbet daude bosgarren edizioan garaipena lortzeko faboritoen artean. Euskal txirrindulariak hiru izango dira, Amondarain, Aranguren eta Ostolaza, hirurak Laboral Kutxa–Euskadi Fundazioa euskal taldean.
Hauek dira Itzulia Women 2026 lasterketaren irteeran izango diren 19 taldeak
Hamahiru talde UCI Women’s WorldTeam kategoriakoak izango dira, eta sei, UCI Women’s ProTeam kategoriakoak.
Itzulia Women lasterketaren ibilbidea aurkeztu dute
Maiatzaren 15etik 17ra egingo da 2026ko Itzulia Women Lasterketa. 3 etapa izango ditu, lehenengoa Zarautzen hasi eta amaituko da; bigarrena Abadiño eta Amorebieta artean; hirugarrena, berriz, Donostian egingo da. Datozen egunetan emangio dute taldeen berri.
2026ko Itzulia Women lasterketan hamalau mendate puntuagarri izango dira, hiru etapatan, maiatzaren 15etik 17ra bitartean
Lasterketako bosgarren ekitaldia Zarautzen hasiko da, maiatzaren 15ean, ostiralez, eta Donostian amaitu, hilaren 17an, igandez. Hiru etapa izango ditu probak: Zarautz-Zarautz (121,3 kilometro), Abadiño-Zornotza (138 kilometro), eta Donostia-Donostia (113,1 kilometro).
2025eko Itzulia Women lasterketako parte-hartzaileen eta dortsalen behin-behineko zerrenda ofiziala
19 taldetako 113 parte-hartzaile izango dira irteeran aurten. Mundu mailako emakumeen tropeleko izen nabarmenenak lehiatuko dira Euskal Herrian: Marlen Reusser 2023ko garailea eta Demi Vollering 2024ko irabazlea, besteak beste.