2026ko Itzulia Womeneko 2. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Abadiño-Zornotza (131,7 km)
Hirugarren mailako bost mendate igo beharko dituzte txirrindulariek, eta, guztira, pilatutako desnibela 2.560 kilometrokoa izango da; Itzulia Womeneko bosgarren jardunaldia Bizkaian barrena jokatuko dute, eta, antolatzaileen esanetan, “hirugarren mailako bost mendateak ez dira, berez, erabakigarriak, baina kateatzeak eta desnibelaren pilaketak eguna gogortuko dute”.
2026ko Itzulia Womeneko bigarren etapa maiatzaren 16an jokatuko dute, larunbatez. Txirrindulari parte-hartzaileek 131,7 kilometroko ibilbidea egin beharko dute, Abadiñon hasita eta Zornotzaraino, egun osoan Bizkaian barrena. Antolatzaileek zehaztu dutenez, irteera 9:41ean izango da, eta ziklistek bost mendate igo beharko dituzte, denak hirugarren mailakoak.
Berehala, 7,5. kilometroan, bigarren etapako lehenengo igoera puntuagarria izango da: Trabakua da. Horrek 7,2 kilometro ditu, eta, batez beste, % 3,7ko malda. Itzulia, jarraian, Markina-Xemeinen izango da, eta tropelak Milloi igoko du; horren malda, batez beste, % 4,3koa da, eta 2,7 kilometro ditu. Lekeitioko zaleek izango dute aukera Itzuliaz gozatzeko, eta gerora, 43,1. kilometroan, Natxitua iritsiko da; hori mendate laburra da, 2,5 kilometrokoa hain zuzen, baina gogorra, kontuan izanik batez beste % 8ko malda duela.
Arteagan eta Bermeon ibili ostean, txirrindulariek San Pelaio igotzeari ekingo diote; mendate hark 5,6 kilometroko igoera du, % 4,4an. Hori 84,5. kilometroan izango da, eta 104.ean, ordea, Ibarrako esprint berezia izango da jokoan. Aretxabalgane da hurrengo mendate puntuagarria, eguneko azkena; 4,6 kilometroko igoera du, batez beste % 5,4an.
Etapako azken zatian, txirrindulariek Muxikako esprint berezia jokatuko dute, 124,2. kilometroan, eta, zazpi kilometro gehiago eginda, helmuga izango dute. Hor jakingo dugu, besteak beste, zein txirrindularik jantziko du maillot horia hirugarren eta azken etapan; hori biharamunean jokatuko dute, eta 2026ko Itzulia Womeneko zalantza guztiak argituko ditu, ohikoa denez.
Fitxa teknikoa:
Etapa: 2. etapa (maiatzak 16, larunbata)
Ibilbidea: Abadiño – Amorebieta-Etxano
Distantzia: 138 km
Irteera-ordua: 09:41
Amaiera-ordua:
Mendiko saria: Trabakua (3. maila), 7,5. kilometroan; Milloi (3. maila), 23,5. kilometroan; Natxitua (3. maila), 43,1. kilometroan; San Pelaio (3. maila), 84,5. Kilometroan; Aretxabalgane (3. maila), 115,6. kilometroan
Zure interesekoa izan daiteke
2026ko Itzulia Womeneko 1. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Zarautz-Zarautz (121,3 kilometro)
Gipuzkoan barrena ibiliko da lasterketa lehenengo egunean, eta txirrindulariek sei mendate puntuagarri igo beharko dituzte, denak hirugarren mailakoak: "Mendate handirik gabeko ibilbidea da, baina igoera etengabeak eta atsedenik gabeko tarteak ditu", diote antolatzaileek.
Volleringen eta Reusserren koroa hartzeko faborito sorta zabala, Itzulia Women lasterketan
Besteak beste, Berthet, Pasio, Consonni, Lippert, Bredewold eta Blanco Calbet daude bosgarren edizioan garaipena lortzeko faboritoen artean. Euskal txirrindulariak hiru izango dira, Amondarain, Aranguren eta Ostolaza, hirurak Laboral Kutxa–Euskadi Fundazioa euskal taldean.
Hauek dira Itzulia Women 2026 lasterketaren irteeran izango diren 19 taldeak
Hamahiru talde UCI Women’s WorldTeam kategoriakoak izango dira, eta sei, UCI Women’s ProTeam kategoriakoak.
Itzulia Women lasterketaren ibilbidea aurkeztu dute
Maiatzaren 15etik 17ra egingo da 2026ko Itzulia Women Lasterketa. 3 etapa izango ditu, lehenengoa Zarautzen hasi eta amaituko da; bigarrena Abadiño eta Amorebieta artean; hirugarrena, berriz, Donostian egingo da. Datozen egunetan emangio dute taldeen berri.
2026ko Itzulia Women lasterketan hamalau mendate puntuagarri izango dira, hiru etapatan, maiatzaren 15etik 17ra bitartean
Lasterketako bosgarren ekitaldia Zarautzen hasiko da, maiatzaren 15ean, ostiralez, eta Donostian amaitu, hilaren 17an, igandez. Hiru etapa izango ditu probak: Zarautz-Zarautz (121,3 kilometro), Abadiño-Zornotza (138 kilometro), eta Donostia-Donostia (113,1 kilometro).
2025eko Itzulia Women lasterketako parte-hartzaileen eta dortsalen behin-behineko zerrenda ofiziala
19 taldetako 113 parte-hartzaile izango dira irteeran aurten. Mundu mailako emakumeen tropeleko izen nabarmenenak lehiatuko dira Euskal Herrian: Marlen Reusser 2023ko garailea eta Demi Vollering 2024ko irabazlea, besteak beste.
Itzulia Womeneko bigarren etapa ere Bredewoldek irabazi du
Mischa Bredewold (SD Worx) herbeheretarrak Itzulia Womeneko bigarren etapa ere bereganatu du. Igorreko helmugan ere bera izan da azkarrena, eta lasterketa irabazteko pauso garrantzitsua eman du.
Usoa Ostolaza: ''Muturra esprintean sartzen saiatu behar genuen''
Zarauztarrak seigarren egin du Itzulia Women lasterketako 2. etapan, Mischa Bredewold etapa garaile eta sailkapeneko liderraren denbora berean.
2025eko Itzulia Womeneko 2. etapako azken kilometroa eta esprinta
Mischa Bredewold SD Worx taldeko txirrindulari herbeheretarrak lider jarraitzen du Itzulia Womenen, bigarren etapa ere irabazita; sprintean nagusitu da, eta maillot horiari eutsi dio. Usoa Ostolaza, berriz, seigarren sailkatu da Igorreko helmugan.