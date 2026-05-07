2026ko Itzulia Womeneko 2. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Abadiño-Zornotza (131,7 km)

Hirugarren mailako bost mendate igo beharko dituzte txirrindulariek, eta, guztira, pilatutako desnibela 2.560 kilometrokoa izango da; Itzulia Womeneko bosgarren jardunaldia Bizkaian barrena jokatuko dute, eta, antolatzaileen esanetan, “hirugarren mailako bost mendateak ez dira, berez, erabakigarriak, baina kateatzeak eta desnibelaren pilaketak eguna gogortuko dute”.

2026ko Itzulia Womeneko bigarren etapa maiatzaren 16an jokatuko dute, larunbatez. Txirrindulari parte-hartzaileek 131,7 kilometroko ibilbidea egin beharko dute, Abadiñon hasita eta Zornotzaraino, egun osoan Bizkaian barrena. Antolatzaileek zehaztu dutenez, irteera 9:41ean izango da, eta ziklistek bost mendate igo beharko dituzte, denak hirugarren mailakoak.

Berehala, 7,5. kilometroan, bigarren etapako lehenengo igoera puntuagarria izango da: Trabakua da. Horrek 7,2 kilometro ditu, eta, batez beste, % 3,7ko malda. Itzulia, jarraian, Markina-Xemeinen izango da, eta tropelak Milloi igoko du; horren malda, batez beste, % 4,3koa da, eta 2,7 kilometro ditu. Lekeitioko zaleek izango dute aukera Itzuliaz gozatzeko, eta gerora, 43,1. kilometroan, Natxitua iritsiko da; hori mendate laburra da, 2,5 kilometrokoa hain zuzen, baina gogorra, kontuan izanik batez beste % 8ko malda duela.

Arteagan eta Bermeon ibili ostean, txirrindulariek San Pelaio igotzeari ekingo diote; mendate hark 5,6 kilometroko igoera du, % 4,4an. Hori 84,5. kilometroan izango da, eta 104.ean, ordea, Ibarrako esprint berezia izango da jokoan. Aretxabalgane da hurrengo mendate puntuagarria, eguneko azkena; 4,6 kilometroko igoera du, batez beste % 5,4an.

Etapako azken zatian, txirrindulariek Muxikako esprint berezia jokatuko dute, 124,2. kilometroan, eta, zazpi kilometro gehiago eginda, helmuga izango dute. Hor jakingo dugu, besteak beste, zein txirrindularik jantziko du maillot horia hirugarren eta azken etapan; hori biharamunean jokatuko dute, eta 2026ko Itzulia Womeneko zalantza guztiak argituko ditu, ohikoa denez. 

Fitxa teknikoa:

Etapa: 2. etapa (maiatzak 16, larunbata)

Ibilbidea: Abadiño – Amorebieta-Etxano

Distantzia: 138 km

Irteera-ordua: 09:41

Amaiera-ordua:

Mendiko saria: Trabakua (3. maila), 7,5. kilometroan; Milloi (3. maila), 23,5. kilometroan; Natxitua (3. maila), 43,1. kilometroan; San Pelaio (3. maila), 84,5. Kilometroan; Aretxabalgane (3. maila), 115,6. kilometroan

