La Itzulia Women de 2026 busca a la sucesora de Demi Vollering

La quinta edición de la Itzulia Women, que comienza este viernes en Zarautz y concluye el domingo en San Sebastián, buscará a la sucesora en el palmarés de la neerlandesa Demi Vollering; la actual número uno del ranking mundial, ganadora de la Itzulia en tres ocasiones (2022, 2024 y 2025) y segunda en 2023 tras la suiza Marlen Reusser, ha sido la dominadora casi absoluta de una cita que, sin Vollering en la línea de salida, se presenta muy abierta.

La neerlandesa Mischa Bredewold (SD Worx), segunda los dos últimos años y ganadora de una etapa en la última Vuelta a España, y la canadiense Olivia Baril (Movistar), tercera en 2023, son las únicas participantes que saben lo que es subir al podio. La veterana ciclista sudafricana Ashleigh Moolman (AG Insurance-Soudal) lucirá el dorsal 1 de una prueba en la que se espera, también, protagonismo de corredoras como la alemana Liane Lippert (Movistar), ganadora de la Vuelta a la Comunidad Valenciana.

El Laboral Kutxa-Fundación Euskadi llega a la Itzulia Women con un equipo en el que Usoa Ostolaza, cuarta en la Vuelta a España que se acaba de disputar, tratará de aprovechar su buen estado de forma. Ostolaza estará arropada, entre otras, por la colombiana Paula Patiño, que suma ya tres victorias esta temporada. El Movistar, por su parte, ha incluido a Paula Ostiz en su equipo para la carrera.

El recorrido cuenta con un total de 372,4 kilómetros y 14 puertos puntuables. Los seis primeros los subirán las corredoras en la etapa inicial, con salida y llegada de Zarautz tras 121,2 kilómetros con un desnivel positivo de 2239 metros. La segunda jornada se disputará entre Abadiño y Amorebieta-Etxano, con 138 kilómetros, en los que se hallan cinco cotas de tercera categoría y 2474 metros de desnivel acumulado.

La tercera y última etapa de la Itzulia Women tendrá salida y llegada en San Sebastián. La distancia es de 113,1 kilómetros y 1729 metros de desnivel, e incluye un puerto de primera categoría, otro de segunda y uno más de tercera.