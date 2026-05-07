2026ko Itzulia Womeneko 3. etaparen profila eta ibilbidea: Donostia-Donostia (113,1 km)
Bosgarren Itzulia Womenen dena erabakita utziko duen etapan, Donostiako Klasikoa errepikatuko da, antolatzaileek nabarmendu dutenez. Lehen mailako Jaizkibel eta bigarren mailako Mendizorrotz mendateak, azken hori helmugarako hamar kilometrora, protagonistak izan litezke, emozioz beteta izango den egun batean.
2026ko Itzulia Womeneko hirugarren eta azken etapa maiatzaren 17an jokatuko dute, igandez. Jardunaldiak Donostian izango du irteera eta helmuga, eta 113 kilometroko ibilbidea; pilatutako desnibela 1.840 metrokoa izango da, egun honetan. Txirrindulariak 10:23an hasiko dira pedalei eragiten, eta hiru mendate gainditu beharko dituzte; horietako bi, hain zuzen lehen mailako Jaizkibel eta bigarren mailako Mendizorrotz, azken hori helmugarako soilik hamar kilometrora, erabakigarriak izan litezke, etaparako ez ezik sailkapen nagusirako ere.
Tropelak Gipuzkoan emango du egun osoa. Donostiatik irtenda, lasterketa Astigarragan izango da, eta Gurutze igoko dute txirrindulariek, aurrenekoz; lehenengo aldi horretan, ez da puntuagarria izango, baina bigarrenean bai, 60,8. kilometroan. Hori baino lehen, Jaizkibel dator; lehen mailako mendate horrek 7,9 kilometro ditu, eta, batez beste, % 5,6ko malda. Pentsatzeko modukoa da hainbat eta hainbat txirrindulari atzean geldituko direla, Jaizkibel gogorrean.
Gurutze, hirugarren mailakoa bera, 60,8. kilometroan dago; 2,7 kilometroko mendatea da, % 5,2an. Irunen eta Pasai Antxon ibiliko da Itzulia jarraian, eta gero eguneko bi esprint nagusiak jokatuko dituzte, Donostian eta Usurbilen, hurrenez hurren 75,9. eta 86,6. kilometroetan. Etapako azken zatirako, Itzuliko antolatzaileek Mendizorrotz jarri dute, ibilbidean; bigarren mailako mendate horrek 103. kilometroan du mendiko sailkapeneko pankarta, 6,4 kilometroko igoera du, eta, batez beste, % 5,2ko malda. Baliteke 2026ko Itzulia bertan erabakitzea.
Donostian izango dira helmuga eta podiuma, eta podium horretara igoko dira etapako irabazlea eta, nola ez, bosgarren Itzulia Womeneko txapelduna. Ea nork janzten dituen ekitaldi honetako azken maillot horia eta txapela!
Fitxa teknikoa:
Etapa: 3. etapa (maiatzak 17, igandea)
Ibilbidea: Donostia – Donostia
Distantzia: 113,1 km
Hasiera-ordua: 10:23
Amaiera-ordua:
Mendiko saria: Jaizkibel (1. maila), 42,4. kilometroan; Gurutze (3. maila), 60,8. kilometroan; Mendizorrotz (2. maila), 103. kilometroan
Honela erabaki da Itzulia Womeneko 3. etapa
Demi Vollering (FDJ-Suez) txirrindulari herbeheretarra nagusitu da azken etapan, Mendizorrotzen erasoa jota, eta bere hirugarren Itzulia Women eskuratu du horrela. Mischa Bredewold (SD Worx) liderra, ostera, atzean geratu da azken igoeran.
Demi Volleringek hirugarrenez irabazi du Itzulia, azken etapan indar erakustaldia eginda
Iaz bezala, txirrindulari herbeheretarra gailendu da Itzuliko azken etapan, Mendizorrotzeko igoeran ihes egin eta Donostian bakarka helmugaratuta. Mischa Bredewoldek eta Sarah Van Damek osatu dute Itzuliko podiuma.