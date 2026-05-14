2026ko Itzulia Women lasterketako parte-hartzaileen eta dortsalen zerrenda ofiziosoa
19 talde eta 114 txirrindulari izango dira irteeran; mundu mailako emakumeen tropeleko izen esanguratsuak lehiatuko dira Euskal Herrian: Juliette Berthet (FDJ United), Mischa Bredewold (SD Worx) edo Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa), besteak beste.
Itzulia Women lasterketaren bosgarren ekitaldian, 114 parte-hartzaile izango dira. 2026ko maiatzaren 16tik 18ra egingo da, eta 19 talde izango dira lehian: WorldTeam mailako 14, eta Continental mailako bost.
Hauek dira 2026ko Itzulia Womeneko parte-hartzaileak:
AG Insurance-Soudal
1 - MOOLMAN PASIO, Ashleigh
2 - GHEKIERE, Justine
3 - MANLY, Alexandra Grace
4 - BORGHESI, Letizia
5 - STEIGENGA, Nicole
6 - VAN DE VELDE, Julie
FDJ United-Suez
11 - BERTHET, Juliette
12 - CURINIER, Lea
13 - DICKSON, Lauren
14 - LE NET, Marie
15 - MUZIC, Evita
16 - RAYER GIRAULT, Eglantine
Canyon Sram Zondacrypto
21 - CONSONNI, Chiara
22 - KOLESAVA, Anastasiya
23 - PALADIN, Soraya
24 - NIEDERMAIER, Antonia
25 - VAN DER DUIN, Maike
26 - CZAPLA, Justyna
Liv AlUla Jayco
31 - COUPLAND, Mackenzie
32 - WYLLIE, Ella
33 - TALBOT, Josie
34 - JANSEN, Noa
35 - ANDERSSON, Caroline
36 - APPLETON, Talia
Lidl-Trek
41 - VAN ANROOIJ, Shirin
42 - COPPONI, Clara
43 - BAUERNFEIND, Ricarda
44 - MARKUS, Riejanne
45 - LENEHAN, Marine
46 - ADEGEEST, Loes
Laboral Kutxa-Euskadi Fundazioa
51 - AMONDARAIN, Naia
52 - ARANGUREN, Irati
53 - ARZUFFI, Alice Maria
54 - BIRIUKOVA, Yuliia
55 - OSTOLAZA, Usoa
56 - PATIÑO, Paula Andrea
Movistar Team
61 - LIPPERT, Liane
62 - BARIL, Olivia
63 - GUTIERREZ RUIZ, Sheyla
64 - BARALE, Francesca
65 - RUIZ PEREZ, Laura
66 - STEELS, Claire
Team SD Worx-Protime
71 - BREDEWOLD, Mischa
72 - CAVALLAR, Valentina
73 - HABERLIN, Steffi
74 - HARVEY, Mikayla
75 - SCHREIBER, Marie
76 - VAS, Blanka
Human Powered Health
81 - BLANCO CALBET, Iurani
82 - RAAIJMAKERS, Marit
83 - MITTERWALLNER, Mona
84 - STIASNY, Petra
85 - DE JONG, Thalita
86 - BUIJSMAN, Nina
UAE Team
91 - SWINKELS, Karlijn
92 - MARTURANO, Greta
93 - IVANCHENKO, Alena
94 - WLODARCZYK, Dominika
95 - VENTURELLI, Federica
96 - VAN ROOIJEN, Sofie
Fenix-Premier Tech Rouille
101 - ALVARADO, Ceylin del Carmen
102 - CASASOLA, Sara
103 - CLAES, Lotte
104 - KASTELIJN, Yara
105 - VAN ALPHEN, Aniek
106 - VAN SINAEY, Xaydee
Team Picnic PostNL
111 - ARENS, Megan
112 - FITYUS, Lucie
113 - GEORGI, Pfeiffer
114 - HEZINOVA, Daniela
115 - LONDOÑO DAVID, Juliana
116 - ROLDAN, Mara
EF Education-Oatly
121 - VALLIERES MILL, Magdeleine
122 - KNAVEN, Mirre
123 - VOLSTAD, Alexandra
124 - BERTON, Nina
125 - MAGNER, Alexis
126 - DUBAU, Axelle
Uno-X Mobility
131 - AALERUD, Katrine
132 - EDSETH, Marte Berg
133 - PELLEGRINI, Francesca
134 - KOSTER, Anouska
135 - GREVE, Emilie Alberte
136 - GASKJENN, Ingvild
Cofidis Women Team
141 - NOSKOVA, Nikola
142 - BEGO, Julie
143 - GEURTS, Mijntje
144 - COMTE, Ema
145 - LUDWIG, Hannah
146 - QUAGLIOTTO, Nadia
St Michel-Preference Home-Auber93
151 - GRANGIER, India
152 - EMOND, Clara
153 - MORIER, Emilie
154 - FRANZ, Heidi
155 - MULLER, Solene
156 - CHEREAU, Clemence
Vini Fanitni-Bepink
161 - GARAU ROCA, Marina
162 - CASAGRANDA, Andrea
163 - JENCUSOVA, Nora
164 - SEGATO, Gaia
165 - GRASSI, Vittoria
166 - VALTULINI, Elisa
Hitec Products-Fluid Controls
171 - SODERQVIST, Karin
172 - RASMUSSEN, Walther Moller Alma
173 - SNORTHEIM, Stine-Marie
174 - LIND, Magdalene
175 - SANDER, Laura Lizette
176 - RYSZ, Kaja
Ma Petite Enteprise
181 - ABGRALL, Noemie
182 - ASENCIO, Laura
183 - COSTON, Morgane
184 - LATIMIER, Clemence
185 - LE MOUEL, Celia
186 - MAHE, Oceane
