Mischa Bredewold gailendu da Zarautzen, eta 2026ko Itzulia Womeneko lehen maillot horia jantzi du

Mischa Bredewold (Itzulia)
Mischa Bredewoldek jantzi du maillot horia, Zarautzen. Argazkia: EITB.
J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

SD Worx taldeko Mischa Bredewold txirrindulari herbeheretarrak irabazi du 2026ko Itzulia Womeneko lehenego etapa, Zarautzen, ostiralean, eta, horrenbestez, lasterketako bosgarren ekitaldiko lehen liderra da sailkapen nagusian. Bredewold nagusitu da etapan erabakigarria izan den esprintean, garaipena harekin jokatu duten lau txirrindulariak menderatuta: Yara Kastelijn, Riejanne Markus, Lauren Dickson eta Antonia Niedermaier. Usoa Ostolaza zazpigarren helmugaratu da, eta sailkapen nagusian zortzigarren sailkatu da, 31 segundora.

Lasterketako lehenengo egunerako, aurreikuspena zen eguraldi oso desatsegina izatea: euria, hotza eta haizea. Baldintza meteorologikoak, baina, hobeak izan dira, ziklistentzat. Hala, Itzuliko faboritoen multzoa batuta iritsi da Etumetarako igoeraraino; hirugarren mailako mendate horretan, FDJko Lauren Dicksonen lan bikainak ia aurkari guztiak utzi ditu atzean: Berthet, Muzic, Ostolaza… Etumeta igota, soilik Niedermaier, Markus, Bredewold eta Kastelijn zebiltzan Dicksonekin, eta, atzetik, berrogei bat segundora, beste multzo bat zetorren, helmugarako hamabost bat kilometrora.

Garaten, alegia, jardunaldiko azken mendatean, Magdeleine Vallieres, atzetik etorrita, asko hurbildu zaio lasterketa buruko multzoari. Jazarpenean zebilen multzoko hainbat ziklista, tartean Usoa Ostolaza, aurreneko bostak harrapatzear zebiltzan, helmugarako lau kilometro falta zirela. 

Etapako azken hiru kilometroak ikusgarriak izan dira; izan ere, aurreneko bi multzoetan zebiltzan txirrindulari guztiak aritu dira buru-belarri garaipenaren bila. Azkenean, Mischa Bredewoldek eskuratu du garaipen hori; herbeheretarrak, hala, bost etapa-garaipen daramatza Itzulian. Bredewoldek jantzi du maillot horia, eta, beraz, SD Worx taldeko ziklistaren helburua izango da sailkapen nagusiko lehen postu horri Donostiako helmugaraino eustea. 

Larunbatean, bosgarren Itzulia Womeneko bigarren etapa izango da jokoan. Eguna Abadiñon hasi eta Zornotzan amaituko da, eta, ostiralean bezala, EITBren zuzeneko emanaldia 11:45ean hasiko da, ETB1en eta kirolakeitb.eus-en. 

Itzulia Womeneko lehen etapako azken kilometroa

Dikson, Niedermaier, Markus, Bredewold eta Kastelijn batera iritsi dira Itzulia Womeneko lehen etapako azken kilometrora, lasterketaren buruan. Esprintean erabaki da garailea eta ez da ezustekorik izan. Mischa Bredewold (SD Worx) herbeheretarra nagusitu delarik. Bigarren eta hirugarren Yara Kastelijn (Fenix-Premier Tech) eta Riejane Markus (Lidl-Trek) herrikideak izan dira, hurrenez hurren.
2026ko Itzulia Womeneko 2. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Abadiño-Zornotza (131,7 km)

Hirugarren mailako bost mendate igo beharko dituzte txirrindulariek, eta, guztira, pilatutako desnibela 2.560 kilometrokoa izango da; Itzulia Womeneko bosgarren jardunaldia Bizkaian barrena jokatuko dute, eta, antolatzaileen esanetan, “hirugarren mailako bost mendateak ez dira, berez, erabakigarriak, baina kateatzeak eta desnibelaren pilaketak eguna gogortuko dute”.

