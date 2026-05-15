Mischa Bredewold gana en Zarautz, y es la primera líder de la Itzulia Women de 2026

La ciclista neerlandesa del equipo SD Worx Mischa Bredewold ha ganado la primera etapa de la Itzulia Women de 2026, en Zarautz, este viernes, y, así, es la primera líder de la clasificación general de la quinta edición de la carrera. Bredewold ha superado, en el esprint que ha decidido la etapa, a las cuatro corredoras con las que se ha jugado la victoria: Yara Kastelijn, Riejanne Markus, Lauren Dickson y Antonia Niedermaier. Usoa Ostolaza ha sido séptima, y en la general es octava, a 31 segundos de Bredewold.

Para esta primera jornada de carrera, la previsión era de tiempo desapacible, con lluvia, frío y viento; las condiciones meteorológicas, no obstante, han sido más favorables de lo anunciado para las ciclistas. Así las cosas, el grupo de las favoritas de la Itzulia ha llegado unido a la subida a Etumeta, a unos treinta kilómetros de la llegada; en ese puerto de tercera categoría, el espectacular trabajo de Lauren Dickson, del FDJ, ha dejado atrás a casi todas sus rivales: Berthet, Muzic, Usoa Ostolaza… Coronado Etumeta, solo Niedermaier, Markus, Bredewold y Kastelijn acompañaban a Dickson, con un grupo perseguidor a unos cuarenta segundos, con quince kilómetros por completar.

En Garate, que era el último puerto de la jornada, Magdeleine Vallieres, desde atrás, ha acelerado, y se ha acercado al quinteto de cabeza. Varias ciclistas del grupo perseguidor, entre ellas Usoa Ostolaza, estaban a punto de alcanzar a las cinco de delante a falta de apenas cuatro kilómetros para la meta.

Los últimos tres kilómetros de la etapa han sido espectaculares, porque ninguna de las ciclistas que se hallaban en los dos primeros grupos se conformaba con su situación, y todas han buscado la victoria. Esta ha sido, finalmente, para Mischa Bredewold, que ha sumado su quinto triunfo de etapa en la Itzulia; la neerlandesa del SD Worx se ha hecho, además, con un maillot amarillo que tratará de mantener hasta el domingo, hasta la meta de San Sebastián.

El sábado, con salida en Abadiño y meta en Amorebieta-Etxano y un recorrido de 138 kilómetros, se disputa la segunda etapa de la quinta Itzulia Women; como este viernes, la emisión en directo de EITB, a través de ETB1 y de kirolakeitb.eus, comenzará a las 11:45 horas.