Mischa Bredewold gana en Zarautz, y es la primera líder de la Itzulia Women de 2026
La ciclista neerlandesa del equipo SD Worx Mischa Bredewold ha ganado la primera etapa de la Itzulia Women de 2026, en Zarautz, este viernes, y, así, es la primera líder de la clasificación general de la quinta edición de la carrera. Bredewold ha superado, en el esprint que ha decidido la etapa, a las cuatro corredoras con las que se ha jugado la victoria: Yara Kastelijn, Riejanne Markus, Lauren Dickson y Antonia Niedermaier. Usoa Ostolaza ha sido séptima, y en la general es octava, a 31 segundos de Bredewold.
Para esta primera jornada de carrera, la previsión era de tiempo desapacible, con lluvia, frío y viento; las condiciones meteorológicas, no obstante, han sido más favorables de lo anunciado para las ciclistas. Así las cosas, el grupo de las favoritas de la Itzulia ha llegado unido a la subida a Etumeta, a unos treinta kilómetros de la llegada; en ese puerto de tercera categoría, el espectacular trabajo de Lauren Dickson, del FDJ, ha dejado atrás a casi todas sus rivales: Berthet, Muzic, Usoa Ostolaza… Coronado Etumeta, solo Niedermaier, Markus, Bredewold y Kastelijn acompañaban a Dickson, con un grupo perseguidor a unos cuarenta segundos, con quince kilómetros por completar.
En Garate, que era el último puerto de la jornada, Magdeleine Vallieres, desde atrás, ha acelerado, y se ha acercado al quinteto de cabeza. Varias ciclistas del grupo perseguidor, entre ellas Usoa Ostolaza, estaban a punto de alcanzar a las cinco de delante a falta de apenas cuatro kilómetros para la meta.
Los últimos tres kilómetros de la etapa han sido espectaculares, porque ninguna de las ciclistas que se hallaban en los dos primeros grupos se conformaba con su situación, y todas han buscado la victoria. Esta ha sido, finalmente, para Mischa Bredewold, que ha sumado su quinto triunfo de etapa en la Itzulia; la neerlandesa del SD Worx se ha hecho, además, con un maillot amarillo que tratará de mantener hasta el domingo, hasta la meta de San Sebastián.
El sábado, con salida en Abadiño y meta en Amorebieta-Etxano y un recorrido de 138 kilómetros, se disputa la segunda etapa de la quinta Itzulia Women; como este viernes, la emisión en directo de EITB, a través de ETB1 y de kirolakeitb.eus, comenzará a las 11:45 horas.
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Último kilómetro de la primera etapa de la Itzulia Women ganada por Bredewold
Dikson, Niedermaier, Markus, Bredewold y Kastelijn han llegado juntos al último kilómetro de la primera etapa de la Itzulia Women, al frente de la carrera. La vencedora se ha decidido al sprint y no ha habido sorpresas. Se ha impuesto la neerlandesa Mischa Bredewold (SD Worx). Segunda y tercera han sido sus compatriotas Yara Kastelijn (Fenix-Premier Tech) y Riejane Markus (Lidl-Trek), respectivamente.
EN DIRECTO: 1ª etapa de la Itzulia Women, Zarautz-Zarautz (121,3 km)
Sigue en directo la primera etapa de la Itzulia Women de 2026, que se disputa este viernes y tendrá su línea de salida y su pancarta de meta en Zarautz.
La Itzulia Women de 2026 busca a la sucesora de Demi Vollering
La quinta edición de la carrera comienza este viernes en Zarautz, y, después de completar tres etapas, concluye el domingo, en San Sebastián. Las ganadoras de las cuatro anteriores ediciones de la prueba, Demi Vollering y Marlen Reusser, no estarán en la Itzulia, que, así, estrenará nueva ganadora.
Presentados los equipos que correrán la Itzulia Women en Zarautz
Este viernes arranca la prueba en Zarautz, y terminará el domingo. Las tres etapas se podrán seguir, en directo, en ETB y EITBKirolak.eus. La ciclista local, Usoa Ostolaza, ha sido la principal protagonista de la presentación de los equipos. La corredora del equipo Laboral Kutxa-Euskadi ha sido homenajeada en su casa.
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El cuarto puesto en la clasificación de la Vuelta a España Vuelta ha sido un gran premio para la ciclista de Zarautz, tras meses sin encontrar buenas sensaciones. Teniendo en cuenta que la Itzulia Women parte de su pueblo la edición de este año será todavía más especial para ella.
Listado oficial de participantes y dorsales de la Itzulia Women de 2026
La prueba contará con un total de 105 corredoras divididas en 19 equipos. Entre las participantes, se espera a nombres ilustres del pelotón femenino internacional como Juliette Berthet (FDJ United), Mischa Bredewold (SD Worx) o Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa).
Recorrido, perfil y horario de la etapa 3 de la Itzulia Women de 2026: San Sebastián-San Sebastián (113,1 km)
La etapa que va a decidir todo en la quinta Itzulia Women replica, como apunta la organización de la carrera, la Clásica de San Sebastián. Jaizkibel, de primera categoría, y Mendizorrotz, de segunda, a diez kilómetros de la llegada, pueden ser protagonistas, en una jornada que se prevé llena de emoción.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 2 de la Itzulia Women de 2026: Abadiño-Amorebieta-Etxano (131,7 km)
El trazado incluye cinco puertos de tercera categoría, en una etapa con un desnivel acumulado de 2560 metros; la segunda jornada de la quinta Itzulia Women, que se disputa en Bizkaia, tendrá lugar, detalla la organización, “en un terreno muy conocido por el pelotón en pruebas de un día, con subidas cortas pero encadenadas”.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 1 de la Itzulia Women de 2026: Zarautz-Zarautz (121,3 kilómetros)
La carrera comienza con una jornada en carreteras de Gipuzkoa, en la que las ciclistas deberán ascender seis puertos puntuables, todos ellos de tercera categoría: "Es un recorrido sin grandes puertos, pero con subidas constantes y tramos sin respiro", avisa la organización de la prueba.