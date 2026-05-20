A falta de 40 km Vlasov ha saltado del grupo de fugados, y Narváez y Stuyven han salido detrás de él. Ambos han cazado rápidamente al ciclista ruso. Poco después, en la ascensión a Colla dei Scioli (5,7 km al 6,3%), los fugados se han vuelto a compactar, pero la selección de los más fuertes de la etapa ya estaba realizada. Han quedado ocho corredores en cabeza de carrera: Mas, Harper, Vlasov, Stuyven, Barguil, Crescioli, Narváez y Ulissi.

Ulissi ha atacado en las rampas más duras de la cota de tercera categoría, eliminando de la fuga a Crescioli, Stuyven y Barguil. En la cima de la última dificultad de la jornada solo quedaban cinco corredores en cabeza. Sin embargo, Crescioli ha vuelto a contactar en las primeras rampas del descenso del puerto.

En una tachuela, próxima a meta, Mas ha demarrado del grupo de fugados, y Narváez se ido con el ciclista balear. Ambos han llegado juntos a meta y el ecuatoriano ha sido más rápido, cosechando su tercera victoria de etapa en la ronda, tras haber ganado la cuarta y la octava.