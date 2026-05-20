Narváez, el más fuerte en la fuga de la jornada, supera a Mas en meta y gana su tercera etapa en Chiavari
Jhonatan Narváez (UAE) ha superado a Enric Mas (Movistar) en línea de meta, y con anterioridad a todos sus compañeros de fuga, y se adjudicado la undécima etapa del Giro de Italia, que se disputado este miércoles entre Porcari y Chiavari, de 195 km. Así, el ciclista ecuatoriano se ha hecho con su tercera de etapa en la ronda.
Doce corredores han formado la escapada del día, entre ellos, nombres importantes como Mas, Harper, Vlasov, Barguil, Narváez, y Ulissi. A falta de 45 kilómetros para el final disponían de tres minutos de ventaja con respecto al pelotón. Zana, Van Eetvelt y Scaroni se han caído, y han rezagados cuando formaban parte de la fuga.
A falta de 40 km Vlasov ha saltado del grupo de fugados, y Narváez y Stuyven han salido detrás de él. Ambos han cazado rápidamente al ciclista ruso. Poco después, en la ascensión a Colla dei Scioli (5,7 km al 6,3%), los fugados se han vuelto a compactar, pero la selección de los más fuertes de la etapa ya estaba realizada. Han quedado ocho corredores en cabeza de carrera: Mas, Harper, Vlasov, Stuyven, Barguil, Crescioli, Narváez y Ulissi.
Ulissi ha atacado en las rampas más duras de la cota de tercera categoría, eliminando de la fuga a Crescioli, Stuyven y Barguil. En la cima de la última dificultad de la jornada solo quedaban cinco corredores en cabeza. Sin embargo, Crescioli ha vuelto a contactar en las primeras rampas del descenso del puerto.
En una tachuela, próxima a meta, Mas ha demarrado del grupo de fugados, y Narváez se ido con el ciclista balear. Ambos han llegado juntos a meta y el ecuatoriano ha sido más rápido, cosechando su tercera victoria de etapa en la ronda, tras haber ganado la cuarta y la octava.
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