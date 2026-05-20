2026ko Italiako Giroko 16. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Bellinzona-Cari (113 km)
Etapa Suitzako lurraldeetan jokatuko da, osorik. Carin amaituko da, lehen mailako mendatean, eta Italiako Giroan lehenengoz.
2026ko Italiako Giroko hamaseigarren etapa maiatzaren 26an jokatuko dute, Suitzako lurraldean. 113 kilometroko jardunaldia izango da; txirrindulariak Bellinzonatik irtengo dira, 14:00etan, eta Carin, lehenengo mailako mendatean amaituko dute, 17:01etik 17:28ra bitartean.
Hamaseigarren etapan, ziklistek hiru mendate puntuagarri igo beharko dituzte. Lehena, Torre, hirugarren mailakoa, bitan igo beharko dute: 32,2 kilometroan eta 54,2 kilometroan. Bigarrena, Leontica, bigarren mailakoa, hori ere errepikatu egin beharko dute parte-hartzaileek, 43,5 eta 65,5 kilometroetan, hain zuzen ere. Bigarren mendate horretara iristeko 3 kilometroko igoera egin beharko dute, non batez besteko malda % 8,5ekoa den, nahiz eta tarte batzuetan % 14ekoa izatera iristen den. Amaitzeko, Cariko lehen mailako igoera, bertan amaituko da etapa. Horretarako, batez besteko % 7,9ko malda duen 11,7 kilometroko igoera izango dute txirrindulariek; azken kilometroan % 13koa izango da. Hala ere, azken txanpako azken 100 metroak asfalto gainean egingo dituzte, 7 metro zabaleko errepidean.
Italiako Giroko etapa bat lehen aldiz amaituko da mendate horretan, baina ezaguna da Suitzako Itzulian. Lasterketa bi aldiz amaitu da bertan, 2016an eta 2024an, eta Darwin Atapuma eta Adam Yates izan zire garaileak.
Fitxa teknikoa:
Etapa: 16. etapa (maiatzak 26, asteartea)
Ibilbidea: Bellinzona – Cari
Distantzia: 113 km
Hasiera-ordua: 14:00
Amaiera-ordua: 17:28 (33 km/h) | 17:14 (35 km/h) | 17:01 (37 km/h)
Mendiko saria: Torre (3. maila), 32,2 kilometroan eta 54,2 kilometroan; Leontica (2. maila), 43,5 kilometroan eta 65,5 kilometroan; Carde (1. maila), 113 kilometroan
Zure interesekoa izan daiteke
2026ko Italiako Giroko 17. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Cassano d'Adda-Andalo (202 km)
Etapa bihurria eta malkartsua da, hankak haustekoa, baina ez du mendate handirik. Hirugarren mailako hiru mendate puntuagarri izango dira ibilbidean, eta helmugara heltzeko ihesaldiren bat egiteko etapa aproposa izan daiteke.
2026ko Italiako Giroko 14. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Aosta-Pila (133 km)
Alpeetan jardunaldi gogorra izango da, bost igoera eta 4.350 metroko desnibel metatua baititu. Azken igoerak, Pilak, 1.793 metroko erraldoiak (16,5 km, batez beste % 7,1eko aldapekin), erabakiko du etapa. Pila Gressango isurialdetik igoko dute lehen aldiz.
2026ko Italiako Giroko 13. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Alessandria-Verbania (189 km)
Azken 30 kilometroak dira gogorrenak etapa honetan, larunbateko mendiko etapa handiaren aurreko egunean; Ungiasca mendatea atzean utzita, hamahiru kilometro geldituko zaizkie txirrindulariei, eta mendate horrek % 10etik gorako maldak ditu; hortaz, erabakigarria izan liteke.
Markel Beloki, 10. sailkapen nagusian: “Nire lehenengo erlojupeko luzea izan da, esperientzia berria niretzat"
Txirrindulari gasteiztarrak 17. egin du Italiako Giroaren 10. etapan, Filippo Ganna garailea 03:11ra zuela. Gainera, EF Education taldeko ziklista gaztea sailkapen nagusiko 10. postuan dabil, Afonso Eulalio liderra 04:16ra duela.
Nor da erlojupeko espezialistarik onena? Kontuan hartzeko datuak
Xabier Usabiagak erlojupeko espezialistak izan ditu hizpide gaurkoan. Batzuentzat Garai bateko txirrindulariak dira onenak, beste batzuentzat, gaur egungoak. Baliabide eta teknologia asko aldatu da azken urteetan, eta datuak aztertu ditugun arren, eztabaidak zabalik dirau.
Filippo Gannak irabazi du Giroko erlojupekoa; Eulaliok lider jarraitzen du, Vingegaard bigarren dabil, eta Beloki, hamargarren
Netcompany INEOS taldeko txirrindulari italiarrak, erlojupekoetan espezialista bikaina bera, nagusitasun handiz gailendu da Massan; Jonas Vingegaardek ezin izan du maglia arrosa jantzi, Afonso Eulaliok bikain defendatu baitu, eta Markel Beloki sailkapen nagusiko hamargarren postura igo da.
Ganna jaun eta jabe izan da Giroko erlojupeko luzean, eta Eulaliok eutsi egin dio Vingegaardi
Espezialista italiarra indartsuena izan da 42 kilometroko erlojupekoan. Bestalde, Danimarkako txirrindulariak, azken garaipena lortzeko faborito nagusiak, ez du lortu ziklista portugaldarrari lidergoa kentzea.
Markel Beloki: “Bukaerako erritmoa oso azkarra izan da”
Markel Beloki (EF Education) txirrindulari arabarrak lan bikaina egin du Giroko 9. etapan, 16. postuan bukatu baitu, Jonas Vingegaard (Visma) irabazlearengandik minutu eta 12 segundora.
Italiako Giroko 9. etapako azken igoera, eta Jonas Vingegaarden garaipena
Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) txirrindulari daniarrak irabazi du Italiako Giroko bederatzigarren etapa, Cervia eta Corno alle Scale artekoa, azken metroetan Felix Gall (Decathlon) atzean utzita.