Jhonatan Narvaezen eta Enric Masen arteko esprinta, Giroko hamaikagarren etapan
UAE taldeko txirrindulari ekuadortarrak Movistarreko mallorcarra menderatu du. Biak ala biak eguneko ihesaldian izan dira, eta, azkenean, garaipena jokatu dute, Chiavarin; Narvaez nagusitasunez gailendu da, eta hiru etapa garaipen daramatza Giro honetan.
Azken urteetan txirrindulariak profesional bilakatzeko bidea azkartu egin da. Xabier Usabiagak azaldu digunez, askok junior mailatik zuzenean profesionaletara saltoa egiten dute, baina ez beti. Beste asko World Tourreko taldeen harrobietara joaten dira, eta euskal ziklista asko topatu ditugu bertan.
Narvaezek Mas gainditu du helmugan eta bere hirugarren etapa garaipena lortu du Chiavarin
Tropelarentzat lasaia izan den jardunaldi batean, txirrindulari garrantzitsuak zituen ihesaldi batek aurrera egin du, eta etapa garaipena Ekuadorreko eta Balearretako bi txirrindularien artean erabaki da. Narvaez Mas baino azkarragoa izan da azken metroetan.
Filippo Zana, Christian Scaroni eta Lennert Van Eetvelt txirrindularien erorikoa, Giroko hamaikagarren etapan
Helmugarako 40 kilometro gelditzen zirela, jaitsiera batean, ihesaldian zebiltzan hiru ziklista horiek jausi egin dira. Hirurek jarraitu dute lasterketan, izandako kolpeak gorabehera.
2026ko Italiako Giroko 17. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Cassano d'Adda-Andalo (202 km)
Etapa bihurria eta malkartsua da, hankak haustekoa, baina ez du mendate handirik. Hirugarren mailako hiru mendate puntuagarri izango dira ibilbidean, eta helmugara heltzeko ihesaldiren bat egiteko etapa aproposa izan daiteke.
2026ko Italiako Giroko 16. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Bellinzona-Cari (113 km)
Etapa Suitzako lurraldeetan jokatuko da, osorik. Carin amaituko da, lehen mailako mendatean, eta Italiako Giroan lehenengoz.
2026ko Italiako Giroko 14. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Aosta-Pila (133 km)
Alpeetan jardunaldi gogorra izango da, bost igoera eta 4.350 metroko desnibel metatua baititu. Azken igoerak, Pilak, 1.793 metroko erraldoiak (16,5 km, batez beste % 7,1eko aldapekin), erabakiko du etapa. Pila Gressango isurialdetik igoko dute lehen aldiz.
2026ko Italiako Giroko 13. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Alessandria-Verbania (189 km)
Azken 30 kilometroak dira gogorrenak etapa honetan, larunbateko mendiko etapa handiaren aurreko egunean; Ungiasca mendatea atzean utzita, hamahiru kilometro geldituko zaizkie txirrindulariei, eta mendate horrek % 10etik gorako maldak ditu; hortaz, erabakigarria izan liteke.
Markel Beloki, 10. sailkapen nagusian: “Nire lehenengo erlojupeko luzea izan da, esperientzia berria niretzat"
Txirrindulari gasteiztarrak 17. egin du Italiako Giroaren 10. etapan, Filippo Ganna garailea 03:11ra zuela. Gainera, EF Education taldeko ziklista gaztea sailkapen nagusiko 10. postuan dabil, Afonso Eulalio liderra 04:16ra duela.
Nor da erlojupeko espezialistarik onena? Kontuan hartzeko datuak
Xabier Usabiagak erlojupeko espezialistak izan ditu hizpide gaurkoan. Batzuentzat Garai bateko txirrindulariak dira onenak, beste batzuentzat, gaur egungoak. Baliabide eta teknologia asko aldatu da azken urteetan, eta datuak aztertu ditugun arren, eztabaidak zabalik dirau.