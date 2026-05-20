2026ko Italiako Giroko 14. etaparen ibilbidea, profila eta ordutegia: Aosta-Pila (133 km)

Alpeetan jardunaldi gogorra izango da, bost igoera eta 4.350 metroko desnibel metatua baititu. Azken igoerak, Pilak, 1.793 metroko erraldoiak (16,5 km, batez beste % 7,1eko aldapekin), erabakiko du etapa. Pila Gressango isurialdetik igoko dute lehen aldiz.

Irudia: EITB.

KIROLAK EITB

2026ko Italiako Giroko hamalaugarren etapa maiatzaren 23an, larunbata, jokatuko da. 133 kilometroko jardunaldi laburra da, baina oso menditsua, Aostan hasi eta lehen mailako mendate batean amaitzen dena, Pilan, Alpeetako eski estazio ospetsuenetako batean. Italiako 109. Giroko antolakuntzak erabaki du 12:55ean irtengo direla txirrindulariak, eta aurreikuspenen arabera, irabazlea 16:58tik 17:34ra bitartean helmugaratuko da.

Azken igoerari ekin aurretik, txirrindulariek beste lau mendate puntuagarri gainditu beharko dituzte. Lehena, St. Barthelemy, lehen mailakoa (15, 8 km, % 6,1era), laster geratuko da atzean 18,1 kilometroan; bigarrena, Doues, hirugarren mailakoa, 61,8 kilometroan; hirugarrena, Lin Noir, lehen mailakoa (7,4 km, % 7,9ra), 82,3 kilometroan; eta laugarrena, Verrogne, bigarren mailakoa (5,6 km % 6,1era), 92,1 kilometroan.

Astinaldi horien ondoren, ziklistek azken igoerari aurre egingo diote, Pila, 1.793 metroko altuera duen erraldoia (16,5 km, batez beste % 7,1eko aldapekin). Lehen aldiz Gressango isurialdetik igoko dute txirrindulariek. Zalantzarik gabe, bertan erasoko dute lasterketako oilarrek, eta etapa garaipena bere aldapa gogorretan erabakiko da, eskalatzaileak protagonista direla. Guztira, tropelak 4.350 metroko desnibel metatua gaindituko du etapa osoan.

Fitxa teknikoa:

Etapa: 14. etapa (maiatzak 23, larunbata)

Ibilbidea: Aosta – Pila

Distantzia: 133 km

Hasiera-ordua: 13:05

Amaiera-ordua: 17:34 (30 km/h) | 17:15 (32 km/h) | 16:58 (34 km/h)

Mendiko saria: Saint-Barthelemy (1. maila), 18,1 kilometroan; Doues (3. maila), 61,8 kilometroan; Lin Noir (1. maila), 82,3 kilometroan; Verrogne (2. maila), 92,1 kilometroan; Pila (1. maila), 133 kilometroan

Markel Beloki Igor Arrieta Txirrindularitza UCI World Tour Italiako Giroa

