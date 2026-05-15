7. etapa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Vingegaarden erasoa Blockhausen, eta Visma taldeko txirrindulariaren garaipena, Italiako Giroko zazpigarren etapan

14 May 2026, Italy, Formia: Danish cyclist Jonas Vingegaard Hansen of Team Visma rides during Stage 7 of the Giro d'Italia 2026 cycling race from Formia to Blockhaus. Photo: Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA Press/dpa Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA / DPA 14/5/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

2026ko Italiako Giroan, txirrindulariek lasterketaren 109. ekitaldiko lehen mendate handia igo behar izan dute. Jonas Vingegaardek eskuratu du garaipena, Felix Gallen aurretik, eta Afonso Eulaliok lider jarraitzen du. 

Jonas Vingegaard Txirrindularitza UCI World Tour Italiako Giroa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X