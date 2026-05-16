Jhonatan Narvaezek bigarren garaipena eskuratu du Italiako Giroan
Jhonatan Narvaez ekuadortarra bakarka helmugaratu da, Fermon, maldan gora bukatu den etapan. Berarekin batera eguneko ihesaldian izan den Andreas Leknessund novergiarra izan da bigarrena, minutu erdira. Sailkapen nagusian, berriz, ez da aldaketarik egon.
Jhonatan Narvaez (UAE) ekuadortarrak irabazi du Italiako Giroko 8. etapa, eta, ondorioz, bigarren garaipena bereganatu du aurtengo edizioan, laugarren etapan ere bera gailendu baitzen.
Harekin batera eguneko ihesaldian izan den Andreas Leknessund (UXM) novergiarra izan da bigarrena, eta hirugarren tokian sailkatu da haren taldekide eta herrikidea den Martin Tjotta.
Sailkapen nagusian, berriz, ez da aldaketarik izan, eta beste egun batez Alfonso Eulalio (Bahrain-Victorious) portugaldarrak eramango du liderraren maglia arrosa.
Chieti eta Fermo udalerrien artean lehiatu da Italiako Giroko 8. etapa, eta txirrindulariek 156 kilometro egin behar izan dituzte, ibilbide gorabeheratsuan.
Lasterketa polita eta bizia izan da. Hasieratik erasoaldi ugari izan dira, eta hainbat txirrindulari saiatu dira aurrera jotzen, hala nola, Alberto Bettiol (Astana), Diego Ulissi (Astana) eta Filippo Ganna (Ineos) italiarrak.
Ondoren, 13 txirrindularik osatutako talde bat ere izan da lasterketa buruan, baina inork ez du lortu tarte nahikorik zabaltzea, eta, horrenbestez, ihesean urrun heltzeko hasierako saiakera guztiak ezerezean gelditu dira.
Asko kostata, baina helmugarako 70 kilometro inguru falta zirenean sortu da eguneko ihesaldia. UAE taldeko Jhonatan Narvaez ekuadortarra eta Mikkel Berg danimarkarra jarri dira lasterketa buruan, Andreas Leknessund (Uno-X) norvegiarrarekin batera.
Atzetik, minutu eskasera, sailkapen nagusian urrun dauden 20 txirrindularik osatutako taldea joan da, tartean izan dira Igor Arrieta (UAE) nafarra eta Markel Beloki (EFE) arabarra. Tropel nagusiak, berriz, bidea egiten utzi die, eta bi minututik gorako atzerapena pilatu du helmugarako 40 kilometroren faltan.
Monterrubiano 4. mailako mendate laburrean gora, tarteko taldea hautsi egin da, txirrindulariak elkarri mokoka hasi dira, eta, ondorioz, lasterketa buruari tartea murriztu ezinik ibili dira.
Narvaez, Berg eta Leknessund, berriz, elkarlanean bikain aritu dira, eta atzekoak minutu batera mantentzeaz gain, tropel nagusiarekiko zuloa handitzea lortu dute (+3:30).
Areago, etapako 30 kilometroetan atzeko taldearekiko aldea ere ia bi minturaino handitu dute, eta ordurako nabarmena izan da garaipena aurreko hiru txirrindularien artean jokatuko zutela, ezbeharrik ezean behintzat.
Hiruretan indartsuena Narvaez izan da, eta bi baten kontra ari zirela jakitun, ekuadortarrak erasora jo du helmugarako 10 kilometroren faltan. Berg taldekidea berehala geratu da atzean; Leknessundek, ostera, ondo erantzun dio, eta aurrerago atzera egin badu ere, begi bistan izan du une oro Narvaez, 15 bat segundora.
Azken bost kilometroetan jazarpen proban aritu dira bi txirrindulariak. Alabaina, Narvaezek ondo eutsi dio abantailari, eta bakarka helmugaratu da Fermon, aldapa gora kokatutako helmugan. Horrenbestez, UAEko txirrindulari ekuadortarrak bigarren garaipena bereganatu du Italiako Giroan, laugarren etapan ere bera gailendu baitzen.
Leknessund norvegiarra izan da bigarrena (+32); eta haren taldekide eta herrikidea den Martin Tjotta, berriz, hirugarrena (+42). Berg danimarkarrari luze egin zaizkio azken kilometroak, ihesaldian dena eman ostean, eta 16. tokian bukatu du, garailearengandik minutu batera.
Sailkapen nagusian ez da aldaketarik izan, eta, beraz, Alfonso Eulalio (Bahrain-Victorious) portugaldarrak beste egun batez jarraituko du Giroko liderraren maillot arrosa jantzita.
Zure interesekoa izan daiteke
Narvaezek irabazi duen Italiako Giroko 8. etapako azken kilometroa
Jhonatan Narvaez (UAE) ekuadortarra bakarrik helmugaratu da Italiako Giroko 8. etapan. Horrelakoa izan da Fermon bukatu den etapako azken kilometroa.
Zenbat lasterketa egun izan beharko lituzkete txirrindulariek?
Giroa hasterako txirrindulariek dituzten lasterketa egunak zenbatuta, oso nabarmena da lehengo txirrindulariekin alderatuz dagoen aldea. Entrenatu asko entrenatzen dute, baina lasterketa egunak askoz gutxiago dira. Gutxieneko egun kopuru bat izan beharko litzateke?
Vingegaarden erasoa Blockhausen, eta Visma taldeko txirrindulariaren garaipena, Italiako Giroko zazpigarren etapan
2026ko Italiako Giroan, txirrindulariek lasterketaren 109. ekitaldiko lehen mendate handia igo behar izan dute. Jonas Vingegaardek eskuratu du garaipena, Felix Gallen aurretik, eta Afonso Eulaliok lider jarraitzen du.
Vingegaard gailendu da Blockhausen
Jonas Vingegaardek ez du hutsik egin, eta bakarka helmugaratu da Giroko etaparik luzeenean, Blockhaus mendaterako igoeran erasoa jota. Gainerako faboritoei minutu batetik gorako aldea atera die, Felix Galli izan ezik. Afonso Eulaliok, berriz, liderraren maillotari eutsi dio.
Italiako txirrindularitzak bizi duen gainbehera aztertu du Xabier Usabiagak
Italiako txirrindularitza ez da bere momentu gozoena bizitzen ari. Beherakada hori erakusteko, Xabier Usabiagak azken urteetako datuak alderatu ditu “Ez da Giro” saioan.
Ikusle batek arriskuan jarri ditu Italiako Giroko hainbat txirrindulari, biribilgune batean, seigarren etapan
Giroko seigarren egunean, txirrindulariak biribilgune batean zeudela, lasterketa ikusten ari zen ikusle bat errepidera sartu da, ziklista batzuk ukitu ditu, eta, halaber, erorikoren bat behartzeko moduko keinuak egin ditu.
Italiako Giroko seigarren etapako azken kilometroa: erorikoa tropelaren buruan, Ballerinik irabazi aurretik
Osteguneko etapan erabakigarria izan den esprinta azken kilometroan izan den eroriko batek baldintzatu du; eroriko horren ostean, Davide Ballerinik bikain lortu du garaipena.
Ballerinik esprintean irabazi du Napolin, azken kilometroan eroriko bat saihestu ondoren
Astana taldeko italiarrak Jasper Stuyven belgikarra gainditu du azken metroetan, azken kilometroan gertatu den eroriko batetik onik atera ondoren. Eroriko horrek esprinta erabat baldintzatu du. Afonso Eulalio portugaldarrak maglia arrosari eutsi dio aparteko arazorik gabe.
2026ko Italiako Giroko 9. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Cervia-Corno alle Scale (184 km)
Etapa lehen mailako mendate batean amaituko da, hain zuzen ere Corno alle Scalen; hori 10,8 kilometroko igoera da, batez beste % 6,1eko malda du, eta % 15eko maldaren bat ere badu. Hurrengo egunean, txirrindulariek atsedena dute, bigarrenez 109. Giroan, eta amaiera horrek sailkapen nagusiko lehian dabiltzan gizonei ere ematen die aukera borroka egiteko.