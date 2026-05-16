ITALIAKO GIROA - 8. ETAPA
Jhonatan Narvaezek bigarren garaipena eskuratu du Italiako Giroan

Jhonatan Narvaez ekuadortarra bakarka helmugaratu da, Fermon, maldan gora bukatu den etapan. Berarekin batera eguneko ihesaldian izan den Andreas Leknessund novergiarra izan da bigarrena, minutu erdira. Sailkapen nagusian, berriz, ez da aldaketarik egon.

FERMO (Italy), 16/05/2026.- Ecuadorian rider Jhonatan Narvaez of UAE Team Emirates XRG wins the 8th stage of the 109th Giro d'Italia cycling race over 159km from Chieti to Fermo, Italy, 16 May 2026. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO

Jhonatan Narvaez, helmugan.

G. P. A. | KIROLAK EITB

Jhonatan Narvaez (UAE) ekuadortarrak irabazi du Italiako Giroko 8. etapa, eta, ondorioz, bigarren garaipena bereganatu du aurtengo edizioan, laugarren etapan ere bera gailendu baitzen. 

Harekin batera eguneko ihesaldian izan den Andreas Leknessund (UXM) novergiarra izan da bigarrena, eta hirugarren tokian sailkatu da haren taldekide eta herrikidea den Martin Tjotta

Sailkapen nagusian, berriz, ez da aldaketarik izan, eta beste egun batez Alfonso Eulalio (Bahrain-Victorious) portugaldarrak eramango du liderraren maglia arrosa. 

 

Italiako Giroko 8. etapako azken kilometroak eta Jonatahan Narvaezen garaipena

Chieti eta Fermo udalerrien artean lehiatu da Italiako Giroko 8. etapa, eta txirrindulariek 156 kilometro egin behar izan dituzte, ibilbide gorabeheratsuan.

Lasterketa polita eta bizia izan da. Hasieratik erasoaldi ugari izan dira, eta hainbat txirrindulari saiatu dira aurrera jotzen, hala nola, Alberto Bettiol (Astana), Diego Ulissi (Astana) eta Filippo Ganna (Ineos) italiarrak.

Ondoren, 13 txirrindularik osatutako talde bat ere izan da lasterketa buruan, baina inork ez du lortu tarte nahikorik zabaltzea, eta, horrenbestez, ihesean urrun heltzeko hasierako saiakera guztiak ezerezean gelditu dira.  

Asko kostata, baina helmugarako 70 kilometro inguru falta zirenean sortu da eguneko ihesaldia. UAE taldeko Jhonatan Narvaez ekuadortarra eta Mikkel Berg danimarkarra jarri dira lasterketa buruan, Andreas Leknessund (Uno-X) norvegiarrarekin batera.

Atzetik, minutu eskasera, sailkapen nagusian urrun dauden 20 txirrindularik osatutako taldea joan da, tartean izan dira Igor Arrieta (UAE) nafarra eta Markel Beloki (EFE) arabarra. Tropel nagusiak, berriz, bidea egiten utzi die, eta bi minututik gorako atzerapena pilatu du helmugarako 40 kilometroren faltan.

Monterrubiano 4. mailako mendate laburrean gora, tarteko taldea hautsi egin da, txirrindulariak elkarri mokoka hasi dira, eta, ondorioz, lasterketa buruari tartea murriztu ezinik ibili dira.

Narvaez, Berg eta Leknessund, berriz, elkarlanean bikain aritu dira, eta atzekoak minutu batera mantentzeaz gain, tropel nagusiarekiko zuloa handitzea lortu dute (+3:30).

Areago, etapako 30 kilometroetan atzeko taldearekiko aldea ere ia bi minturaino handitu dute, eta ordurako nabarmena izan da garaipena aurreko hiru txirrindularien artean jokatuko zutela, ezbeharrik ezean behintzat.  

Hiruretan indartsuena Narvaez izan da, eta bi baten kontra ari zirela jakitun, ekuadortarrak erasora jo du helmugarako 10 kilometroren faltan. Berg taldekidea berehala geratu da atzean; Leknessundek, ostera, ondo erantzun dio, eta aurrerago atzera egin badu ere, begi bistan izan du une oro Narvaez, 15 bat segundora.

Azken bost kilometroetan jazarpen proban aritu dira bi txirrindulariak. Alabaina, Narvaezek ondo eutsi dio abantailari, eta bakarka helmugaratu da Fermon, aldapa gora kokatutako helmugan. Horrenbestez, UAEko txirrindulari ekuadortarrak bigarren garaipena bereganatu du Italiako Giroan, laugarren etapan ere bera gailendu baitzen.

Leknessund norvegiarra izan da bigarrena (+32); eta haren taldekide eta herrikidea den Martin Tjotta, berriz, hirugarrena (+42). Berg danimarkarrari luze egin zaizkio azken kilometroak, ihesaldian dena eman ostean, eta 16. tokian bukatu du, garailearengandik minutu batera.

Sailkapen nagusian ez da aldaketarik izan, eta, beraz, Alfonso Eulalio (Bahrain-Victorious) portugaldarrak beste egun batez jarraituko du Giroko liderraren maillot arrosa jantzita.  

