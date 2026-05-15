Zenbat lasterketa egun izan beharko lituzkete txirrindulariek?
Giroa hasterako txirrindulariek dituzten lasterketa egunak zenbatuta, oso nabarmena da lehengo txirrindulariekin alderatuz dagoen aldea. Entrenatu asko entrenatzen dute, baina lasterketa egunak askoz gutxiago dira.
Gutxieneko egun kopuru bat izan beharko litzateke?
Vingegaarden erasoa Blockhausen, eta Visma taldeko txirrindulariaren garaipena, Italiako Giroko zazpigarren etapan
2026ko Italiako Giroan, txirrindulariek lasterketaren 109. ekitaldiko lehen mendate handia igo behar izan dute. Jonas Vingegaardek eskuratu du garaipena, Felix Gallen aurretik, eta Afonso Eulaliok lider jarraitzen du.
Vingegaard gailendu da Blockhausen
Jonas Vingegaardek ez du hutsik egin, eta bakarka helmugaratu da Giroko etaparik luzeenean, Blockhaus mendaterako igoeran erasoa jota. Gainerako faboritoei minutu batetik gorako aldea atera die, Felix Galli izan ezik. Afonso Eulaliok, berriz, liderraren maillotari eutsi dio.
Italiako txirrindularitzak bizi duen gainbehera aztertu du Xabier Usabiagak
Italiako txirrindularitza ez da bere momentu gozoena bizitzen ari. Beherakada hori erakusteko, Xabier Usabiagak azken urteetako datuak alderatu ditu “Ez da Giro” saioan.
Ikusle batek arriskuan jarri ditu Italiako Giroko hainbat txirrindulari, biribilgune batean, seigarren etapan
Giroko seigarren egunean, txirrindulariak biribilgune batean zeudela, lasterketa ikusten ari zen ikusle bat errepidera sartu da, ziklista batzuk ukitu ditu, eta, halaber, erorikoren bat behartzeko moduko keinuak egin ditu.
Italiako Giroko seigarren etapako azken kilometroa: erorikoa tropelaren buruan, Ballerinik irabazi aurretik
Osteguneko etapan erabakigarria izan den esprinta azken kilometroan izan den eroriko batek baldintzatu du; eroriko horren ostean, Davide Ballerinik bikain lortu du garaipena.
Ballerinik esprintean irabazi du Napolin, azken kilometroan eroriko bat saihestu ondoren
Astana taldeko italiarrak Jasper Stuyven belgikarra gainditu du azken metroetan, azken kilometroan gertatu den eroriko batetik onik atera ondoren. Eroriko horrek esprinta erabat baldintzatu du. Afonso Eulalio portugaldarrak maglia arrosari eutsi dio aparteko arazorik gabe.
2026ko Italiako Giroko 9. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Cervia-Corno alle Scale (184 km)
Etapa lehen mailako mendate batean amaituko da, hain zuzen ere Corno alle Scalen; hori 10,8 kilometroko igoera da, batez beste % 6,1eko malda du, eta % 15eko maldaren bat ere badu. Hurrengo egunean, txirrindulariek atsedena dute, bigarrenez 109. Giroan, eta amaiera horrek sailkapen nagusiko lehian dabiltzan gizonei ere ematen die aukera borroka egiteko.
Zer da Endofibrosia?
Xabier Usabiagak Endofribosia zer den azaldu du gaurko “Ez da Giro” saioan. Oso ohikoa ez den arren, gero eta txirrindulari gehiagok pairatzen duten gaixotasuna da.
Igor Arrieta, oso hunkituta: “Amestutako garaipena da; hau ahalik eta ondoen bizitzea espero dut”
UAE taldeko txirrindulari nafarrak 2026ko Italiako Giroko bosgarren etapa irabazi du, Potenzan. Jardunaldiko azken kilometroetan, emozio handia izan da: erorikoak, Arrieta nahastu egin da, eta amaitzeko, esprinta.