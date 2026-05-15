ITALIAKO GIROA - 7. ETAPA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Vingegaard gailendu da Blockhausen

Jonas Vingegaardek ez du hutsik egin, eta bakarka helmugaratu da Giroko etaparik luzeenean, Blockhaus mendaterako igoeran erasoa jota. Gainerako faboritoei minutu batetik gorako aldea atera die, Felix Galli izan ezik. Afonso Eulaliok, berriz, liderraren maillotari eutsi dio.

BLOCKHAUS (Italy), 15/05/2026.- Danish rider Jonas Vingegaard of Team Visma | Lease A Bike wins the 7th stage of the 109th Giro d'Italia cycling race over 245 km from Formia to Blockhaus, Italy, 15 May 2026. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO
Jonas Vingegaard, helmugan. Argazkia: EFE
author image

G. P. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jonas Vingegaard txirrindulari danimarkarrak aurreikuspenak bete ditu Italiako Giroko etaparik luzeenean (244 km), eta bakarka helmugaratu da Blockhaus mendate gogorrean, igoeran aginte makila hartuta. Felix Gall austriarra helmugaratu da bigarren, eta Jai Hindley australiarra, berriz, hirugarren. 

Bestalde, Afonso Eulalio portugaldarrak liderraren maillotari eutsi dio, helmugan 3 minutu baino gutxiago galduta.

14 May 2026, Italy, Formia: Danish cyclist Jonas Vingegaard Hansen of Team Visma rides during Stage 7 of the Giro d'Italia 2026 cycling race from Formia to Blockhaus. Photo: Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA Press/dpa Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA / DPA 14/5/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
Vingegaarden erasoa eta garaipena Blockhausen

Italiako Giroko zazpigarren etapa Formia eta Blockhaus artean lehiatu da, eta, guztira, 244 kilometro egin dituzte txirrindulariek. 

Eguneko ihesaldia bost lagunek osatu dute: Diego Pablo Sevilla (PTV), Jardi Christiaan van der Lee (EFE), Nickolas Zukowsky (PQT), Tim Naberman (TPP) eta Jonathan Milan (LTK). 

Bost minututik gorako aldea atera diote tropelari. Lehendabizi, Milan geratu da atzean, helmugarako 100 kilometro falta zirenean; eta Nabermanek, berriz, helmugatik 24 kilometrora egin du pott.

Gainerako hirurek elkarrekin ekin diote Blockhaus mendatea igotzeari, baina laster egin dute aurrera Zukowsky kanadarrak eta Van der Lee herbeheretarrak, Sevilla atzean utzita. Edonola ere, txirrindulari espainiarrak mendiko liderraren maillotari beste egun batez eusteko puntuak pilatu ditu gaurko etapan.

Tropelak, bestalde, 2 minututik gorako atzerapenarekin hasi du mendatea. Red Bull taldeak hartu du erritmoa gogortzeko ardura, eta, pixkanaka-pixkanaka, lasterketa buruarekin aldea murriztuz joan da. Halaber, tropela txirrindulariak eten gabe galtzen joan da, "oilar" nagusiak talde txiki batean gelditu diren arte.

Helmugatik 8 kilometrora, berriz, Jonas Vingegaarden Visma taldeak hartu du aginte makila, eta beste estutu bat eman dio talde nagusiari. Horrela, Egan Bernal (Ineos) eta Enric Mas (Movistar), besteak beste, atzean gelditu dira. Laster harrapatu dituzte Zukowksy eta Van der Lee, eta horrela bukatu da eguneko ihesaldia, helmugatik 6,5 kilometrora.

Hamar txirrindulari gelditu dira lasterketaren buruan, eta helmugarako 5,5 kilometroren faltan iritsi da Vingegaarden erasoa. Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora) italiarrak soilik eutsi dio haren gurpilari, baina kilometro batera lehertu da, eta txirrindulari danimarkarrak bakarka jo du aurrera.

Atzetik, txirrindulariak sakabanatuta aritu dira lanean. Felix Gallek Pellizzari harrapatu du, lasterketaren burutik 20 bat segundora. Minutu batetik gorako atzerapenarekin, berriz, beste hainbat txirrindulari joan dira, nor bere erritmora: Jai Hindley, Giulio Pellizzari, Ben 0’Connor, Giulio Ciccone, Thymen Aresman eta Michael Storer, besteak beste.

Azken hiru kilometroetan ez da aldaketarik izan, eta garaipen handia lortu du Vingegaardek Blockhausen. Felix Gall izan da bigarrena (+13), eta Jai Hindley, berriz, hirugarrena (+1:02).

Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious) Giroko liderrak 3 minutu baino gutxiago galdu ditu helmugan, eta, ondorioz, ondo eutsi dio maglia arrosari. Horrenbestez, 3 minututik gorako tartea du orain Vingegaard eta Gallekiko.

Bestalde, Markel Belokik nabarmentzeko moduko etapa egin du. Onenen taldean izan da, eta 17. tokian amaitu du Giroko etaparik luzeena, maila onean dagoela erakutsita. 

Results powered by FirstCycling.com

Txirrindularitza Italiako Giroa Jonas Vingegaard

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X