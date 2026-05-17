Vingegaard no falla y se impone en la subida al Corno Alle Scale
Giulio Ciccone lo ha intentado desde lejos, pero Jonas Vingegaard y Felix Gall lo han cazado a dos kilómetros de meta, donde, finalmente, se ha impuesto en solitario el ciclista danés. Afonso Eulalio ha logrado mantener el maillot de líder, mientras que Giulio Pellizzari se ha dejado más de un minuto.
El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) se impuso en solitario en la novena etapa del Giro de Italia, disputada entre Cervia y Corno alle Scale, después de dejar atrás a Felix Gall (Decathlon) en la subida final.
El tercero en la meta fue el gregario del danés Davide Piganzoli. A pesar del esfuerzo de Vingegaard, el líder Afonso Eulálio (Bahrain) demostró tener buenas piernas en Corno alle Scale y entró en quinta posición, a 41 segundos del danés, por lo que conserva un día más el maillot rosa.
La proximidad de la jornada de descanso parecía invitar a movimiento en el pelotón desde el principio, si bien con la amenaza de la subida a Corno alle Scale (de primera categoría, 10,8 kilómetros al 6,1 % de pendiente media) con la que terminaría la etapa.
Después de algunos intentos tímidos de formar la escapada, se consolidó una fuga de ocho corredores con doble presencia de Movistar Team, con Lorenzo Milesi y Einer Rubio, además de Jonas Geens (Alpecin), Martin Marcellusi (Bardiani), Tim Naberman (Picnic), Mattia Bais (Polti), Sakarias Koller Loland (Uno-X) y Davide Ballerini (Astana).
El pelotón consintió que los escapados se alejaran por el tramo llano, teniendo en cuenta que Milesi y Rubio, los mejor colocados de la general, estaban a más de 24 minutos del líder. Pronto cogieron una distancia en torno a los 2:30 minutos.
A falta de cerca de 75 kilómetros para la meta, un muy activo Giulio Ciccone (Lidl-Trek) saltó desde el pelotón, y Diego Ulissi (Astana) y Toon Aerts (Lotto Intermarché) se unieron a su rueda. Quince kilómetros más adelante, antes del esprint intermedio, lograron engancharse a los ocho de cabeza.
Todo iba a cambiar en el tramo final de la carrera, con la subida encadenada a Querciola y Corno alle Scale. En cuanto la carretera picó hacia arriba, se quedaron solos en la parte delantera Ciccone, Toon Aerts, Milesi, Einer Rubio y Diego Ulissi, manteniendo dos minutos de ventaja respecto al pelotón.
Ciccone atacó en la llegada al kilómetro Red Bull, el esprint bonificado, pero el colombiano Einer Rubio, especialista escalador, se pegó a su rueda y se llevó el máximo de segundos. Juntos empezaron también el ascenso a Corno alle Scale, pero el italiano cogió unos segundos de ventaja sobre Rubio a falta de seis kilómetros para el final y se marchó en solitario.
A falta de menos de dos kilómetros, Ciccone fue atrapado y adelantado por Felix Gall (Decathlon) y Jonas Vingegaard (Visma), los que venían más fuertes del pelotón. El danés, en el tramo más duro de la subida, dejó atrás a su compañero de ataque y dio un golpe sobre la mesa para sumar su segunda victoria en este Giro, de nuevo en la montaña.
Este lunes, el Giro vivirá su segunda jornada de descanso. La carrera se retomará el martes con la contrarreloj individual. Los 42 kilómetros entre Viareggio y Massa son completamente llanos y sin grandes dificultades técnicas, ideales para los especialistas y que harán sufrir a los más escaladores.
Te puede interesar
Markel Beloki: “El ritmo de la última subida ha sido muy rápido"
El ciclista alavés Markel Beloki (EF Education) ha realizado un gran trabajo en la 9ª etapa del Giro, en la que ha finalizado en 16ª posición, a 1 minuto y 12 segundos del ganador Jonas Vingegaard (Visma).
Subida final de la 9ª etapa del Giro de Italia con victoria de Jonas Vingegaard
El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) se ha impuesto en solitario en la novena etapa del Giro de Italia, disputada entre Cervia y Corno alle Scale, después de dejar atrás a Felix Gall (Decathlon) en la subida final. El tercero en la meta ha sido el gregario del danés Davide Piganzoli.
EN DIRECTO: 9ª etapa del Giro de Italia, Cervia-Corno alle Scale
Emisión en directo de la 9ª etapa del Giro de Italia 2026 entre Cervia y Corno alle Scale (184 kms).
Último kilómetro de la 8ª etapa del Giro de Italia ganado por Narváez
El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE) se ha impuesto en solitario en la 8ª etapa del Giro de Italia. Así ha sido el último kilometro disputado en la llegada a Fermo.
Jhonatan Narváez firma un doblete en el Giro de Italia
El ecuatoriano Jhonatan Narváez ha cruzado en solitario la línea de meta situada cuesta arriba en la ciudad de Fermo para sumar su segunda victoria en esta edición del Giro. El noruego Andreas Leknessund ha sido segundo, mientras que en la general no ha habido cambios.
¿Cuántos días de carrera deberían tener los ciclistas?
Teniendo en cuenta los días de carrera que los ciclistas tienen encima al comenzar el Giro, es muy evidente la diferencia que hay con respecto a los corredores de antes. Entrenan mucho, pero los días de carrera son mucho menos. ¿Habría que mantener un número mínimo de días?
Ataque de Vingegaard en el Blockhaus, y victoria del ciclista del Visma en la séptima etapa del Giro de Italia
En el Giro de Italia de 2026, los ciclistas han subido el primer gran puerto de montaña de esta 109ª edición de la carrera. Jonas Vingegaard ha obtenido la victoria, por delante de Felix Gall, y Afonso Eulálio continúa como líder.
Vingegaard conquista el temido Blockhaus
Jonas Vingegaard cumple los pronósticos y se impone en la etapa más larga del Giro metiendo más de un minuto a sus principales rivales. Solo Felix Gall ha logrado aguantar el primer golpe del danés, mientras que Alfonso Eulalio mantiene el maillot de líder.
Xabier Usabiaga analiza la decadencia que está viviendo el ciclismo italiano
El ciclismo italiano no está viviendo sus mejores momentos. Para mostrar esa decadencia, Xabier Usabiaga ha comparado los datos de los últimos años en el programa “Ez da Giro”. (Vídeo en Euskara)