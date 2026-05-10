Adam Yatesek Marc Soler eta Jay Vinerekin bat egin, eta Italiako Giroa utzi du

UAEko britainiarrak ez du Italiako Giroko hirugarren etaparen irteera hartu, larunbatean izandako eroriko jendetsuan kolpea hartu ostean, garuneko kommozioaren sintomak izan baititu gerora. Marc Soler eta Jay Vine taldekideak ere lasterketatik kanpo utzi ditu eroriko horrek.

Adam Yates Giroko erorikoan
Adam Yates, erori eta berehala.
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea


Adam Yates (UAE Team Emirates XRG) txirrindulari britainiarra ez da Italiako Giroko hirugarren etapako irteeran izan, Bulgarian, Plovdiv eta Sofia arteko 175 kilometroko etaparen hasieran, larunbatean izandako eroriko larriaren ondorioz.

UAE taldeko mediku zuzendari Adrian Rotunnoren hitzetan, erorikoak gogor jo du taldea. "Tamalez, atzoko bigarren etapako erorikoak eragin larria izan zuen gugan. Jay Vinek garuneko kommozioa eta ukondoa hautsita ditu. Marc Solerrek pelbiseko haustura du. Printzipioz, ez dute ebakuntzarik beharko”, adierazi du.

Hasiera batean, Yatesek lasterketan jarrai zezakeela zirudien. Hala ere, britainiarrak garuneko kommozioaren sintomak izan zituen gerora. "Adam Yatesek urradura larriak eta ezker belarrian zauria egin zituen. Bertan aztertu zuten garuneko kolperik ote zuen ikusteko, eta jarraitzeko baimena eman zioten, baina garuneko kommozioaren sintomak izan ditu gerora. Horregatik, gaur ez da hirugarren etaparen irteeran izango”, azaldu du Rotunnok.

UAE taldeko medikuaren arabera, hiru txirrindulariek medikuen zaintzapean jarraituko dute datozen egunetan, eta etxera itzuliko dira errekuperazioarekin eta errehabilitazioarekin jarraitzeko.

Erorikoa helmugatik 23 kilometrora izan zen, Burgas eta Veliko Tarnovo arteko 221 kilometroko ibilbidean, Bulgarian, eta Thomas Silva uruguaitarra nagusitu zen.

Hogei txirrindulari baino gehiago nahasi ziren erorikoan, tartean Wilco Kelderman, Santiago Buitrago, Derek Gee eta Corbin Strong. Istripuaren larritasuna dela eta, antolatzaileek etapa neutralizatu behar izan zuten helmugatik 20 kilometrora, anbulantzia nahikorik ez zegoelako. Jay Vine, gainera, anbulantzian eraman behar izan zuten.

09 May 2026, Bulgaria, Veliko Tarnovo: Uruguayan cyclist Guillermo Thomas Silva Coussan of XDS Astana Team celebrates as he crosses the finish line to win the second stage of the Giro d'Italia 2026 cycling race, 221 km from Burgas to Veliko Tarnovo.
Guillermo Thomas Silva nagusitu da bigarren etapan, eta maglia arrosa bereganatu du

Helmugarako 23 kilometro falta zirenean, eroriko izugarria izan da. 30 txirrindulari joan dira lurrera, tartean Adam Yates UAE taldeko liderra, eta agur esan dio sailkapen nagusiko lehiari. Gainera, Jay Vine (UAE), Marc Soler (UAE), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Aleksandr Vlasov (Bora), Matteo Moschetti (Pinarello) eta Adne Holter (Uno-X Mobility) txirrindulariek lasterketa utzi behar izan dute. 

