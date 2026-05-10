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Adam Yates se une a Marc Soler y Jay Vine y abandona el Giro de Italia

El británico del UAE no ha tomado la salida de la tercera etapa del Giro de Italia después de presentar síntomas retardados de conmoción cerebral tras la multitudinaria caída del sábado, un accidente que también dejó fuera de carrera a sus compañeros Marc Soler y Jay Vine.

Adam Yates Giroko erorikoan
Adam Yates, momentos después de la caída. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Adam Yatesek Marc Soler eta Jay Vinerekin bat egin du, eta Italiako Giroa utzi du
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KIROLAK EITB

Última actualización


El ciclista británico Adam Yates (UAE Team Emirates XRG) no ha estado en la salida de la tercera etapa del Giro de Italia, de 175 kilómetros entre las localidades búlgaras de Plovdiv y Sofía, después de presentar síntomas de conmoción cerebral derivados de la grave caída sufrida durante la segunda etapa disputada el sábado.

El director médico del UAE, Adrian Rotunno, confirmó que el accidente afectó seriamente a la estructura del equipo. “Lamentablemente, la caída de la segunda etapa de ayer nos afectó gravemente. Jay Vine sufrió una conmoción cerebral y una fractura de codo. Marc Soler tiene una fractura pélvica. En esta etapa, ninguno de los dos debería requerir cirugía”, explicó.

En un primer momento parecía que Yates podría continuar en carrera. Sin embargo, el británico mostró síntomas posteriores compatibles con una conmoción cerebral. “Adam Yates sufrió abrasiones graves y una laceración en su oreja izquierda. Inicialmente fue evaluado en el lugar por conmoción cerebral y autorizado para continuar, pero posteriormente ha mostrado síntomas de conmoción cerebral retardados. No tomará la salida de la tercera etapa hoy”, añadió Rotunno.

El médico del conjunto emiratí explicó además que los tres corredores permanecerán bajo seguimiento médico antes de regresar a sus respectivos domicilios.

 

18:00 - 20:00

La caída se produjo a 23 kilómetros de la meta durante la segunda etapa de la ‘corsa rosa’, un recorrido de 221 kilómetros entre Burgas y Veliko Tarnovo, en Bulgaria, en la que se impuso el uruguayo Thomas Silva, del XDS Astana.

Más de una veintena de corredores se vieron implicados en la montonera, entre ellos Wilco Kelderman, Santiago Buitrago, Derek Gee y Corbin Strong. La gravedad del accidente obligó incluso a neutralizar la etapa a 20 kilómetros del final debido a la falta de ambulancias disponibles, mientras Jay Vine tuvo que ser evacuado del lugar en ambulancia.

UCI World Tour Giro de Italia

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A 23 kilómetros del final se ha registrado una montonera que ha afectado a una treintena de corredores, entre ellos el líder del UAE, Adam Yates, que se ha dejado más de 13 de minutos en la línea de meta. Además, Jay Vine (UAE), Marc Soler (UAE), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Aleksandr Vlasov (Bora), Matteo Moschetti (Pinarello) y Adne Holter (Uno-X Mobility) han tenido que abandonar la carrera.

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