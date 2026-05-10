Adam Yates se une a Marc Soler y Jay Vine y abandona el Giro de Italia



El ciclista británico Adam Yates (UAE Team Emirates XRG) no ha estado en la salida de la tercera etapa del Giro de Italia, de 175 kilómetros entre las localidades búlgaras de Plovdiv y Sofía, después de presentar síntomas de conmoción cerebral derivados de la grave caída sufrida durante la segunda etapa disputada el sábado.

El director médico del UAE, Adrian Rotunno, confirmó que el accidente afectó seriamente a la estructura del equipo. “Lamentablemente, la caída de la segunda etapa de ayer nos afectó gravemente. Jay Vine sufrió una conmoción cerebral y una fractura de codo. Marc Soler tiene una fractura pélvica. En esta etapa, ninguno de los dos debería requerir cirugía”, explicó.

En un primer momento parecía que Yates podría continuar en carrera. Sin embargo, el británico mostró síntomas posteriores compatibles con una conmoción cerebral. “Adam Yates sufrió abrasiones graves y una laceración en su oreja izquierda. Inicialmente fue evaluado en el lugar por conmoción cerebral y autorizado para continuar, pero posteriormente ha mostrado síntomas de conmoción cerebral retardados. No tomará la salida de la tercera etapa hoy”, añadió Rotunno.

El médico del conjunto emiratí explicó además que los tres corredores permanecerán bajo seguimiento médico antes de regresar a sus respectivos domicilios.