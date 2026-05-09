Giro de Italia - 2ª etapa
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Escapada de la segunda etapa del Giro y apretado sprint final

Giroko 2. etapako esprinta
18:00 - 20:00
Sprint final. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Giroko bigarren etapako ihesaldia eta azken esprint estua
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KIROLAK EITB

Última actualización

El uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) se ha impuesto en la segunda etapa del Giro de Italia. Aunque Vingegaard, Pellizzi y Van Eetvelt han marcado la escapada del día, el vencedor de la etapa se ha decidido al sprint. El final ha sido muy ajustado, pero Silva se ha impuesto. Segundo ha sido el alemán Florian Stork (Tudor) y tercero el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

UCI World Tour Ciclismo Giro de Italia

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TARNOVO (Bulgaria), 09/05/2026.- Uruguayan cyclist Guillermo Thomas Silva of XDS Astana Team wins the 2nd stage of the 109th edition of the Giro d'Italia cycling race over 221km from Burgas to Tarnovo, Bulgaria, 09 May 2026. (Ciclismo) EFE/EPA/BORISLAV TROSHEV
18:00 - 20:00
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Hace  min.

Guillermo Thomas Silva se enfunda el maillot de líder tras imponerse en la segunda etapa del Giro

A 23 kilómetros del final se ha registrado una montonera que ha afectado a una treintena de corredores, entre ellos el líder del UAE, Adam Yates, que se ha dejado más de 13 de minutos en la línea de meta. Además, Jay Vine (UAE), Marc Soler (UAE), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Aleksandr Vlasov (Bora), Matteo Moschetti (Pinarello) y Adne Holter (Uno-X Mobility) han tenido que abandonar la carrera.

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