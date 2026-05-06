Giroko tropela aurkeztu dute Bulgarian, Igor Arrieta eta Markel Beloki euskal txirrindulari bakarrak direla

Burgasen (Bulgaria) egin dute parte hartuko duten 23 taldeen eta 184 txirrindularien aurkezpena. Giroko 21 etapak zuzenean izango dira ikusgai, kirolakeitb.eus atarian eta ETBn.

BURGAS (Bulgaria), 06/05/2026.- Ecuadorian cyclist Jefferson Alexander Cepeda (R) of team EF Education-EasyPost and teammates appear on stage during the Teams Presentation of the 109th edition of the Giro d'Italia cycling race in Burgas, Bulgaria, 06 May 2026. (Ciclismo) EFE/EPA/BORISLAV TROSHEV

Markel Belokiren EF Education taldea aurkezpenean, Bulgarian. Argazkia: EFE

Bi egun besterik ez dira falta Italiako Giroa abiatzeko. Aurten Bulgarian egingo ditu lehen hiru egunak eta bertan, Burgasen egin dute parte hartuko duten 23 taldeen eta 184 txirrindularien aurkezpena. Giroko 21 etapak zuzenean izango dira ikusgai, kirolakeitb.eus atarian eta ETBn.

Lasterketa ostiral honetan, maiatzaren 8an, hasiko da Nessebarren (Bulgaria), 12an iritsiko da Italiara eta 31an amaituko da Erroman. Txirrindulariek hiru aste gogor izango dituzte aurretik, 3.459 kilometro eta 49.000 metro desnibel positiborekin. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) daniarra da maglia arrosa irabazteko faborito nagusia.

Igor Arrieta (UAE) eta Markel Beloki (EF Education) izango dira 2026ko Italiako Giroaren irteera egongo diren bi euskal txirrindulari bakarrak. 

Alde batetik, Arrietak Adam Yates (liderra), Jan Christen, Jhonatan Narvaez, Marc Soler, Antonio Morgado eta Jay Vine taldekideak izango ditu alboan.

Beloki txirrindulari arabarrak (EF Education ), bestetik, honako taldekide hauekin osatuko du Giroko multzoa: Vincenzo Albanese, Samuele Battistella, Madis Mihkels, Darren Rafferty, James Shaw, Michael Valgren eta Jardi Christiaan Van der Lee.

