Paul Magnier se enfunda la maglia rosa tras imponerse en el caótico esprint de la primera etapa del Giro

El francés Paul Magnier (Soudal) se ha impuesto al esprint en la primera etapa del Giro de Italia que se ha disputado en tierras búlgaras, sobre un terreno de 147 km, entre las localidades de Nessebar y Burgas, y, por lo tanto, también ha estrenado la maglia rosa.

La primera jornada ha transcurrido con relativa tranquilidad, hasta que a 500 metros de meta, con varios equipos lanzados en la lucha por la victoria, se ha registrado una enorme montonera, que ha dejado cortado al pelotón, lo que ha condicionado totalmente el sprint final, que ha sido disputado por una docena de corredores que han logrado zafarse de la caída.

Magnier, que atacó de lejos con mucha potencia, ha sido el más rápido en el reducido esprint, logrando así su primer triunfo en una vuelta grande y enfundándose el mallot de líder.

El danés Tobias Lund Andresen (Uno X) y el británico Ethan Vernon (NSN) han sido segundo y tercero, respectivamente, mientras que uno de los grandes favoritos para llevarse la victoria, el italiano Jonathan Milan (Lidl Trek), se ha tenido que conformar con la cuarta plaza.

Por otro lado, la fuga del día ha estado protagonizada por el italiano Manuele Tarozzi (BCS) y el español Diego Pablo Sevilla (PTV), que han atacado en el inicio de la etapa y han superado los 100 kilómetros en cabeza de carrera, aunque el pelotón los ha tenido controlados en todo momento y ambos han sido cazados a falta de 23 kilómetros para meta.