23 TALDE

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

2026ko Italiako Giroan parte hartuko duten txirrindularien zerrenda

Lasterketa maiatzaren 8tik 31ra bitartean jokatuko da 109. aldiz. Italiako mugetatik kanpo hasiko da hamaseigarrenez, Bulgariako Nessebar hirian hain zuzen ere, eta Erroman amaituko da. 23 taldek eta 184 txirrindularik hartuko dute parte aurtengo edizioan eta bi euskal ziklista izango dira irteera-marran: Igor Arrieta eta Markel Beloki.

Parte hartzaileak Italiako Giroa

Italiako Giroan 23 talde eta 184 txirrindulari lehiatuko dira.

author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

2026ko Italiako Giroaren 109. edizioa maiatzaren 8tik 31ra bitartean jokatuko da. Bulgariako Nessebar hirian hasiko da aurten, Itsaso Beltzaren ertzean, eta Italiako mugetatik kanpora hasten den hamaseigarren aldia izango da. Helmuga Erroman egongo dute zain 23 talde eta 184 txirrindulariek. Guztien artean, bi euskal ziklista: Igor Arrieta (UAE) eta Markel Beloki (EF Education).

Hauek dira 2026ko Italiako Giroan parte hartuko duten txirrindulariak:

Alpecin - Premier Tech
1- GROVES, Kaden
2- BAYER, Tobias
3- BUSATTO, Francesco
4- GEENS, Jonas
5- PLANCKAERT, Edward
6- PLOWRIGHT, Jensen
7- PRICE-PEJTERSEN, Johan
8- VERGALLITO, Luca

Bahrain - Victorious
11- BUITRAGO, Santiago
12- CARUSO, Damiano
13- MIHOLJEVIĆ, Fran
14- EULÁLIO, Afonso
15- PAASSCHENS, Mathijs
16- SEGAERT, Alec
17- STANNARD, Robert
18- ZAMBANINI, Edoardo

Bardiani CSF 7 Saber
21- MAGLI, Filippo
22- MARCELLUSI, Martin
23- PALETTI, Luca
24- ROJAS, Vicente
25- TAROZZI, Manuele
26- TSVETKOV, Nikita
27- TURCONI, Filippo
28- ZANONCELLO, Enrico

Decathlon CMA CGM Team
31- GALL, Felix
32- ANDRESEN, Tobias Lund
33- GUDMESTAD, Tord
34- MÜHLBERGER, Gregor
35- NAESEN, Oliver
36- PEDERSEN, Rasmus Søjberg
37- SCOTSON, Callum
38- STAUNE-MITTET, Johannes

EF Education - EasyPost
41- CEPEDA, Jefferson Alexander
42- BATTISTELLA, Samuele
43- BELOKI, Markel
44- MIHKELS, Madis
45- RAFFERTY, Darren
46- SHAW, James
47- VALGREN, Michael
48- VAN DER LEE, Jardi Christiaan

Groupama - FDJ United
51- CAVAGNA, Rémi
52- BARTHE, Cyril
53- HUENS, Axel
54- JACOBS, Johan
55- KENCH, Josh
56- PENHOËT, Paul
57- ROCHAS, Rémy
58- ROLLAND, Brieuc

Lidl - Trek
61- CICCONE, Giulio
62- CONSONNI, Simone
63- GEE-WEST, Derek
64- GHEBREIGZABHIER, Amanuel
65- MILAN, Jonathan
66- SOBRERO, Matteo
67- TEUTENBERG, Tim Torn
68- WALSCHEID, Max

Lotto Intermarché
71- DE LIE, Arnaud
72- AERTS, Toon
73- GIDDINGS, Joshua
74- GUALDI, Simone
75- MENTEN, Milan
76- ROTA, Lorenzo
77- RUTSCH, Jonas
78- VAN EETVELT, Lennert

Movistar Team
81- MAS, Enric
82- AULAR, Orluis
83- GARCÍA CORTINA, Iván
84- LÓPEZ, Juan Pedro
85- MILESI, Lorenzo
86- OLIVEIRA, Nelson
87- ROMO, Javier
88- RUBIO, Einer

Netcompany INEOS
91- BERNAL, Egan
92- ARENSMAN, Thymen
93- GANNA, Filippo
94- HAIG, Jack
95- SHEFFIELD, Magnus
96- SVESTAD-BÅRDSENG, Embret
97- SWIFT, Connor
98- TURNER, Ben

NSN Cycling Team
101- PINARELLO, Alessandro
102- HIRT, Jan
103- MULLEN, Ryan
104- SCHULTZ, Nick
105- SMITH, Dion
106- STEWART, Jake
107- STRONG, Corbin
108- VERNON, Ethan

Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
111- BAX, Sjoerd
112- CHRISTEN, Fabio
113- DE LA CRUZ, David
114- DONOVAN, Mark
115- GONZÁLEZ, David
116- HARPER, Chris
117- MOSCHETTI, Matteo
118- ZUKOWSKY, Nickolas

Red Bull - BORA - hansgrohe
121- HINDLEY, Jai
122- ALEOTTI, Giovanni
123- DENZ, Nico
124- MOSCON, Gianni
125- PELLIZZARI, Giulio
126- VAN DIJKE, Mick
127- VLASOV, Aleksandr
128- ZWIEHOFF, Ben

Soudal Quick-Step
131- MAGNIER, Paul
132- BASTIAENS, Ayco
133- GAROFOLI, Gianmarco
134- RACCAGNI NOVIERO, Andrea
135- STUYVEN, Jasper
136- VAN DEN BOSSCHE, Fabio
137- VAN GESTEL, Dries
138- ZANA, Filippo

Team Jayco AlUla
141- O'CONNOR, Ben
142- ACKERMANN, Pascal
143- BOUWMAN, Koen
144- DONALDSON, Robert
145- ENGELHARDT, Felix
146- HATHERLY, Alan
147- JUUL-JENSEN, Christopher
148- VENDRAME, Andrea

Team Picnic PostNL
151- BARGUIL, Warren
152- DE JONG, Timo
153- FLYNN, Sean
154- HAMILTON, Chris
155- LEEMREIZE, Gijs
156- NABERMAN, Tim
157- VAN DEN BROEK, Frank
158- VAN UDEN, Casper

Team Polti VisitMalta
161- BAIS, Mattia
162- CRESCIOLI, Ludovico
163- LONARDI, Giovanni
164- MAESTRI, Mirco
165- MIFSUD, Andrea
166- PESENTI, Thomas
167- SEVILLA, Diego Pablo
168- TONELLI, Alessandro

Team Visma | Lease a Bike
171- VINGEGAARD, Jonas
172- CAMPENAERTS, Victor
173- KELDERMAN, Wilco
174- KIELICH, Timo
175- KUSS, Sepp
176- LEMMEN, Bart
177- PIGANZOLI, Davide
178- REX, Tim

Tudor Pro Cycling Team
181- STORER, Michael
182- BARTA, Will
183- FROIDEVAUX, Robin
184- LIENHARD, Fabian
185- MOZZATO, Luca
186- RONDEL, Mathys
187- STORK, Florian
188- WARBASSE, Larry

UAE Team Emirates - XRG
191- YATES, Adam
192- ARRIETA, Igor
193- BJERG, Mikkel
194- CHRISTEN, Jan
195- NARVÁEZ, Jhonatan
196- SOLER, Marc
197- MORGADO, António
198- VINE, Jay

Unibet Rose Rockets
201- GROENEWEGEN, Dylan
202- DE VRIES, Hartthijs
203- KOPECKÝ, Matyáš
204- KOPECKÝ, Tomáš
205- KUBIŠ, Lukáš
206- LARSEN, Niklas
207- POELS, Wout
208- REINDERS, Elmar

Uno-X Mobility
211- BLIKRA, Erlend
212- HOELGAARD, Markus
213- HOLTER, Ådne
214- KULSET, Johannes
215- DVERSNES LAVIK, Fredrik
216- LEKNESSUND, Andreas
217- LØLAND, Sakarias Koller
218- TJØTTA, Martin

XDS Astana Team
221- BALLERINI, Davide
222- BETTIOL, Alberto
223- LIVYNS, Arjen
224- LÓPEZ, Harold Martín
225- MALUCELLI, Matteo
226- SCARONI, Christian
227- SILVA, Guillermo Thomas
228- ULISSI, Diego

Igor Arrieta UCI World Tour Markel Beloki Italiako Giroa Jonas Vingegaard

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X