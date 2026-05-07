2026ko Italiako Giroan parte hartuko duten txirrindularien zerrenda
Lasterketa maiatzaren 8tik 31ra bitartean jokatuko da 109. aldiz. Italiako mugetatik kanpo hasiko da hamaseigarrenez, Bulgariako Nessebar hirian hain zuzen ere, eta Erroman amaituko da. 23 taldek eta 184 txirrindularik hartuko dute parte aurtengo edizioan eta bi euskal ziklista izango dira irteera-marran: Igor Arrieta eta Markel Beloki.
Hauek dira 2026ko Italiako Giroan parte hartuko duten txirrindulariak:
Alpecin - Premier Tech
1- GROVES, Kaden
2- BAYER, Tobias
3- BUSATTO, Francesco
4- GEENS, Jonas
5- PLANCKAERT, Edward
6- PLOWRIGHT, Jensen
7- PRICE-PEJTERSEN, Johan
8- VERGALLITO, Luca
Bahrain - Victorious
11- BUITRAGO, Santiago
12- CARUSO, Damiano
13- MIHOLJEVIĆ, Fran
14- EULÁLIO, Afonso
15- PAASSCHENS, Mathijs
16- SEGAERT, Alec
17- STANNARD, Robert
18- ZAMBANINI, Edoardo
Bardiani CSF 7 Saber
21- MAGLI, Filippo
22- MARCELLUSI, Martin
23- PALETTI, Luca
24- ROJAS, Vicente
25- TAROZZI, Manuele
26- TSVETKOV, Nikita
27- TURCONI, Filippo
28- ZANONCELLO, Enrico
Decathlon CMA CGM Team
31- GALL, Felix
32- ANDRESEN, Tobias Lund
33- GUDMESTAD, Tord
34- MÜHLBERGER, Gregor
35- NAESEN, Oliver
36- PEDERSEN, Rasmus Søjberg
37- SCOTSON, Callum
38- STAUNE-MITTET, Johannes
EF Education - EasyPost
41- CEPEDA, Jefferson Alexander
42- BATTISTELLA, Samuele
43- BELOKI, Markel
44- MIHKELS, Madis
45- RAFFERTY, Darren
46- SHAW, James
47- VALGREN, Michael
48- VAN DER LEE, Jardi Christiaan
Groupama - FDJ United
51- CAVAGNA, Rémi
52- BARTHE, Cyril
53- HUENS, Axel
54- JACOBS, Johan
55- KENCH, Josh
56- PENHOËT, Paul
57- ROCHAS, Rémy
58- ROLLAND, Brieuc
Lidl - Trek
61- CICCONE, Giulio
62- CONSONNI, Simone
63- GEE-WEST, Derek
64- GHEBREIGZABHIER, Amanuel
65- MILAN, Jonathan
66- SOBRERO, Matteo
67- TEUTENBERG, Tim Torn
68- WALSCHEID, Max
Lotto Intermarché
71- DE LIE, Arnaud
72- AERTS, Toon
73- GIDDINGS, Joshua
74- GUALDI, Simone
75- MENTEN, Milan
76- ROTA, Lorenzo
77- RUTSCH, Jonas
78- VAN EETVELT, Lennert
Movistar Team
81- MAS, Enric
82- AULAR, Orluis
83- GARCÍA CORTINA, Iván
84- LÓPEZ, Juan Pedro
85- MILESI, Lorenzo
86- OLIVEIRA, Nelson
87- ROMO, Javier
88- RUBIO, Einer
Netcompany INEOS
91- BERNAL, Egan
92- ARENSMAN, Thymen
93- GANNA, Filippo
94- HAIG, Jack
95- SHEFFIELD, Magnus
96- SVESTAD-BÅRDSENG, Embret
97- SWIFT, Connor
98- TURNER, Ben
NSN Cycling Team
101- PINARELLO, Alessandro
102- HIRT, Jan
103- MULLEN, Ryan
104- SCHULTZ, Nick
105- SMITH, Dion
106- STEWART, Jake
107- STRONG, Corbin
108- VERNON, Ethan
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
111- BAX, Sjoerd
112- CHRISTEN, Fabio
113- DE LA CRUZ, David
114- DONOVAN, Mark
115- GONZÁLEZ, David
116- HARPER, Chris
117- MOSCHETTI, Matteo
118- ZUKOWSKY, Nickolas
Red Bull - BORA - hansgrohe
121- HINDLEY, Jai
122- ALEOTTI, Giovanni
123- DENZ, Nico
124- MOSCON, Gianni
125- PELLIZZARI, Giulio
126- VAN DIJKE, Mick
127- VLASOV, Aleksandr
128- ZWIEHOFF, Ben
Soudal Quick-Step
131- MAGNIER, Paul
132- BASTIAENS, Ayco
133- GAROFOLI, Gianmarco
134- RACCAGNI NOVIERO, Andrea
135- STUYVEN, Jasper
136- VAN DEN BOSSCHE, Fabio
137- VAN GESTEL, Dries
138- ZANA, Filippo
Team Jayco AlUla
141- O'CONNOR, Ben
142- ACKERMANN, Pascal
143- BOUWMAN, Koen
144- DONALDSON, Robert
145- ENGELHARDT, Felix
146- HATHERLY, Alan
147- JUUL-JENSEN, Christopher
148- VENDRAME, Andrea
Team Picnic PostNL
151- BARGUIL, Warren
152- DE JONG, Timo
153- FLYNN, Sean
154- HAMILTON, Chris
155- LEEMREIZE, Gijs
156- NABERMAN, Tim
157- VAN DEN BROEK, Frank
158- VAN UDEN, Casper
Team Polti VisitMalta
161- BAIS, Mattia
162- CRESCIOLI, Ludovico
163- LONARDI, Giovanni
164- MAESTRI, Mirco
165- MIFSUD, Andrea
166- PESENTI, Thomas
167- SEVILLA, Diego Pablo
168- TONELLI, Alessandro
Team Visma | Lease a Bike
171- VINGEGAARD, Jonas
172- CAMPENAERTS, Victor
173- KELDERMAN, Wilco
174- KIELICH, Timo
175- KUSS, Sepp
176- LEMMEN, Bart
177- PIGANZOLI, Davide
178- REX, Tim
Tudor Pro Cycling Team
181- STORER, Michael
182- BARTA, Will
183- FROIDEVAUX, Robin
184- LIENHARD, Fabian
185- MOZZATO, Luca
186- RONDEL, Mathys
187- STORK, Florian
188- WARBASSE, Larry
UAE Team Emirates - XRG
191- YATES, Adam
192- ARRIETA, Igor
193- BJERG, Mikkel
194- CHRISTEN, Jan
195- NARVÁEZ, Jhonatan
196- SOLER, Marc
197- MORGADO, António
198- VINE, Jay
Unibet Rose Rockets
201- GROENEWEGEN, Dylan
202- DE VRIES, Hartthijs
203- KOPECKÝ, Matyáš
204- KOPECKÝ, Tomáš
205- KUBIŠ, Lukáš
206- LARSEN, Niklas
207- POELS, Wout
208- REINDERS, Elmar
Uno-X Mobility
211- BLIKRA, Erlend
212- HOELGAARD, Markus
213- HOLTER, Ådne
214- KULSET, Johannes
215- DVERSNES LAVIK, Fredrik
216- LEKNESSUND, Andreas
217- LØLAND, Sakarias Koller
218- TJØTTA, Martin
XDS Astana Team
221- BALLERINI, Davide
222- BETTIOL, Alberto
223- LIVYNS, Arjen
224- LÓPEZ, Harold Martín
225- MALUCELLI, Matteo
226- SCARONI, Christian
227- SILVA, Guillermo Thomas
228- ULISSI, Diego
2026ko Italiako Giroko 5. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Praia a Mare-Potenza (203 km)
Lasterketako bosgarren etapa maiatzaren 13an jokatuko dute. Ibilbidean, bigarren mailako Montagna Grande di Viggiano mendatea igo beharko dute txirrindulariek; horrek helmugarako berrogeita hamar bat kilometrora du pankarta. Orain arte, probako 109. ekitaldian igotako mendaterik gogorrena da hori.
2026ko Italiako Giroko 2. etaparen profila, ibilbidea eta ordutegia: Burgas-Veliko Tarnovo (221 km)
Lasterketako bigarren egunerako, Bulgarian ere, antolatzaileek etapa “bihurgunetsua” prestatu dute; azken zatia, txirrindularientzat, “estresagarria” izango da.
Alessandro Ruta: “Blockhaus erabakigarria izango da, baina podiuma Piancavallon erabakiko da”
Alessandro Ruta Italiako Giroko saio bereziko aurkezleetako bat izango da. Italiarrak adierazi du, urtero bezala, lasterketa gogorra izango dela. Vingegaard da faboritoa eta adieraz duenez, “bigarren eta hirugarren postuan egongo da lehia”. Horrez gain, Igor Arrietaren eta Markel Belokiren inguruan ere aritu da.
Giroko tropela aurkeztu dute Bulgarian, Igor Arrieta eta Markel Beloki euskal txirrindulari bakarrak direla
Burgasen (Bulgaria) egin dute parte hartuko duten 23 taldeen eta 184 txirrindularien aurkezpena. Giroko 21 etapak zuzenean izango dira ikusgai, kirolakeitb.eus atarian eta ETBn.
Richard Carapaz ez da 2026ko Italiako Giroan izango, gehiago beharko baitu erabat osatzeko
Carapaz Frantziako Tourrean egon ahalko litzateke, baina etsiturik dago: “Beti maite izan dudan lasterketa da Giroa, eta ilusioz negoen zain”.
2026ko Italiako Giroko etapa guztien profilak eta ibilbideak
109. Italiako Giroa maiatzaren 8tik hilaren 31ra bitartean jokatuko dute, eta Nessebarren hasiko da, Bulgarian, eta Erroman amaitu. Lasterketa kirolakeitb.eus-en eta ETBn izango da ikusgai.
Mikel Landa ez da 2026ko Italiako Giroan arituko
Soudal Quick-Step taldeak iragarri duenez, euskal txirrindulariak haustura txikia du pelbisean, Itzulian izandako erorikoaren ondorioz. Giroa maiatzaren 8an hasiko da, eta UAEko Joao Almeida ere ez da lasterketan izango.
Italiako Giroa, maiatzaren 8tik 31ra, EITBn
2026ko Italiako Giroak maiatzaren 8an, ostirala, ekingo dio edizio berriari. Aurten ere, lasterketa EITBn jarraitu ahal izango da zuzenean.
2026ko gizonezkoen eta emakumezkoen Italiako Giroko ibilbideak aurkeztu dituzte
Gizonezkoen lasterketak 40,2 kilometroko erlojupeko bat eta goi-mendiko bost etapa izango ditu; emakumezkoenak, berriz, bederatzi etapa izanen ditu, aurreko bi ekitaldietan baino bat gehiago.