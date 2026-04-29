Richard Carapaz ez da 2026ko Italiako Giroan izango, bere berreskuratzean izandako atzerapen batengatik
Carapaz Frantziako Tourrean egon ahalko litzateke, baira bere etsipena erakutsi du: “Beti maite izan dudan lasterketa da Giroa eta ilusioarekin espero nuen”.
EF Education taldeko Richard Carapaz Txirrindulari ekuadortarrak ez du 2026ko Italiako Giroan parte hartuko, jasandako operazio baten berreskurapena aurreikusitakoa baino luzeagoa izatearen ondorioz, lasterketa hau maiatzaren 8an hasiko da Bulgarian eta Roman amaituko da maiatzaren 31n. Hala ere, Frantziako Tourrerako prest egonen dela iragarri zuen asteazken honetan bere taldeak, EF Education-Easy Post.
“Niretako etsipen ikaragarria da, izan ere, beti maite izan dudan lasterketa da giroa eta ilusioarekin espero nuen. Beti modu onenean prestatu nahi dut. Girora joaten naizen aldiro une oso berezia da”, erran du Carapazek, Italiako Giroa irabazten lehenengo ekuadortarra, 2019an.
“Egoera honetan egotea frustragarria da, izan ere, gogo eta denbora aunitz eskaini diot, baina, azkenean, nire osasuna lehenetsi behar dut eta aurrera jarraitu. Prest egoten ez zarenerako egoera bat da. Ahal duten onena aterako dut honetatik eta jarraituko dut. Tourreko atarian gaude. Irteerarako 70 egun baina gutxiago falta dira. Oso ongi egin nahi dut, prestatu eta emaitza on bat lortu”, gehitu du baita ere olinpiar jokoen urrezko dominaren txapeldunak.
Zure interesekoa izan daiteke
2026ko Italiako Giroko etapa guztien profilak eta ibilbideak
109. Italiako Giroa maiatzaren 8tik hilaren 31ra bitartean jokatuko dute, eta Nessebarren hasiko da, Bulgarian, eta Erroman amaitu. Lasterketa kirolakeitb.eus-en eta ETBn izango da ikusgai.
Mikel Landa ez da 2026ko Italiako Giroan arituko
Soudal Quick-Step taldeak iragarri duenez, euskal txirrindulariak haustura txikia du pelbisean, Itzulian izandako erorikoaren ondorioz. Giroa maiatzaren 8an hasiko da, eta UAEko Joao Almeida ere ez da lasterketan izango.
Italiako Giroa, maiatzaren 8tik 31ra, EITBn
2026ko Italiako Giroak maiatzaren 8an, ostirala, ekingo dio edizio berriari. Aurten ere, lasterketa EITBn jarraitu ahal izango da zuzenean.
2026ko gizonezkoen eta emakumezkoen Italiako Giroko ibilbideak aurkeztu dituzte
Gizonezkoen lasterketak 40,2 kilometroko erlojupeko bat eta goi-mendiko bost etapa izango ditu; emakumezkoenak, berriz, bederatzi etapa izanen ditu, aurreko bi ekitaldietan baino bat gehiago.
2026ko Italiako Giroa Bulgariatik irtengo da
Miroslav Borshosh Bulgariako Turismo ministroak agerraldi ofizial batean iragarri duenez, 2026ko Giroko lehen hiru etapak Bulgarian izango dira.
Elisa Longo Borghini italiarrak irabazi du Giroa, eta Liane Lippertek azken etapa
Italiarrak 4. egin du azken etapan, Marlen Reusser 3.aren eta Anna van der Breggen 2.aren atzetik. Lipperten denbora beran helmugaratu da Van der Breggen, eta 8 segundora sartu dira gainerakoak.
Sarah Gigante australiarrak irabazi du Giroko 7. etapa, eta Elisa Longo jarri da lider
4:44:14ko denborarekin helmugaratu da Gigante, Longo Borghini heldu da ondoren, 45 segundora, eta Isabella Holmgren kanadarra izan da hirugarren, 1:14ra.
Lippert nagusitu da Giroko seigarren etapan, eta Reusserrek maglia arrosari eutsi dio
Lippertek hamaikagarren garaipena lortu du profesional mailan, Fenix-Deceuninck taldeko Pauliena Rooijakkers (2 segundora) eta Lidl-Trekeko Shirin van Anrooij (46 segundora) gaindituta.
Lorena Wiebesek eskuratu du Monseliceko esprinta, eta Reusserrek maglia arrosari eutsi dio, Italiako Giroan
SD Worx-Protime taldeko esprinter herbeheretarrak, hala, hamabost garaipen daramatza 2025eko denboraldian; horietako bi, Giroan. Anna van der Breggen taldekidea, gainera, sailkapen nagusiko hirugarren postura igo da.