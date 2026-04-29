Maiatzaren 8an hasiko da
Richard Carapaz ez da 2026ko Italiako Giroan izango, bere berreskuratzean izandako atzerapen batengatik

Carapaz Frantziako Tourrean egon ahalko litzateke, baira bere etsipena erakutsi du: “Beti maite izan dudan lasterketa da Giroa eta ilusioarekin espero nuen”.

Richard Carapaz (EF Education)
Richard Caparaz; Argazkia: Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA/DPA
E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

EF Education taldeko Richard Carapaz Txirrindulari ekuadortarrak ez du 2026ko Italiako Giroan parte hartuko, jasandako operazio baten berreskurapena aurreikusitakoa baino luzeagoa izatearen ondorioz, lasterketa hau maiatzaren 8an hasiko da Bulgarian eta Roman amaituko da maiatzaren 31n. Hala ere, Frantziako Tourrerako prest egonen dela iragarri zuen asteazken honetan bere taldeak, EF Education-Easy Post.

Niretako etsipen ikaragarria da, izan ere, beti maite izan dudan lasterketa da giroa eta ilusioarekin espero nuen. Beti modu onenean prestatu nahi dut. Girora joaten naizen aldiro une oso berezia da”, erran du Carapazek, Italiako Giroa irabazten lehenengo ekuadortarra, 2019an.

“Egoera honetan egotea frustragarria da, izan ere, gogo eta denbora aunitz eskaini diot, baina, azkenean, nire osasuna lehenetsi behar dut eta aurrera jarraitu. Prest egoten ez zarenerako egoera bat da. Ahal duten onena aterako dut honetatik eta jarraituko dut. Tourreko atarian gaude. Irteerarako 70 egun baina gutxiago falta dira. Oso ongi egin nahi dut, prestatu eta emaitza on bat lortu”, gehitu du baita ere olinpiar jokoen urrezko dominaren txapeldunak.

UCI World Tour Italiako Giroa

