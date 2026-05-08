El danés Jonas Vingegaard (Visma) hará su debut este viernes en el Giro de Italia con la condición de favorito número 1, en una 109ª edición que saldrá de Nessebar (Bulgaria) y llegará a Roma el 31 de mayo, después de 21 jornadas que suman 3.459 kilómetros y 48 550 metros de desnivel, que incluye una crono y siete finales en alto que marcarán la lucha por la 'maglia' rosa. Todas las etapas de la corsa rosa se podrán seguir en directo en ETB1 y EITBKirolak.eus.

A falta del esloveno Tadej Pogacar y de la nueva perla francesa, Paul Seixas, los pronósticos apuntan a Vingegaard, quien se estrena con el reto de cerrar el círculo conquistando las tres grandes vueltas, ya que tiene en palmarés dos Tours y una Vuelta. De lograrlo, el nórdico, reciente ganador de la Volta a Catalunya y París-Niza, se uniría a la leyenda de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Vincenzo Nibali, Alberto Contador y Chris Froome.

Tampoco estarán en la salida búlgara de Nessebar el defensor del título, Simon Yates, ni el mexicano Isaac Del Toro y el ecuatoriano Richard Carapaz, podios en 2025, ni el belga Remco Evenepoel, por lo que el pronóstico se abre a múltiples opciones, con el colombiano Egan Bernal (Ineos) y el español Enric Mas, también debutante, en la lucha por el cajón.