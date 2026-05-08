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Vingegaard busca la triple corona como debutante en el Giro de Italia

El ramillete de rivales del principal favorito a la victoria final lo componen Bernal, Mas, Adam Yates y Pellizzari ante las ausencias en la línea de salida de ciclistas como Pogacar, Seixas, Simon Yates, Del Toro, Carapaz y Evenepoel.
BURGAS (Bulgaria), 06/05/2026.- Danish cyclist Jonas Vingegaard (R) of Team Visma | Lease a Bike waves during the Teams Presentation of the 109th edition of the Giro d'Italia cycling race in Burgas, Bulgaria, 06 May 2026. (Ciclismo) EFE/EPA/BORISLAV TROSHEV
El danés Jonas Vingegaard (Visma) saluda en la presentación del Giro. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Jonas Vingegaard faborito nagusia 2026ko Italiako Giroan
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KIROLAK EITB

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El danés Jonas Vingegaard (Visma) hará su debut este viernes en el Giro de Italia con la condición de favorito número 1, en una 109ª edición que saldrá de Nessebar (Bulgaria) y llegará a Roma el 31 de mayo, después de 21 jornadas que suman 3.459 kilómetros y 48 550 metros de desnivel, que incluye una crono y siete finales en alto que marcarán la lucha por la 'maglia' rosa. Todas las etapas de la corsa rosa se podrán seguir en directo en ETB1 y EITBKirolak.eus.

A falta del esloveno Tadej Pogacar y de la nueva perla francesa, Paul Seixas, los pronósticos apuntan a Vingegaard, quien se estrena con el reto de cerrar el círculo conquistando las tres grandes vueltas, ya que tiene en palmarés dos Tours y una Vuelta. De lograrlo, el nórdico, reciente ganador de la Volta a Catalunya y París-Niza, se uniría a la leyenda de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Vincenzo Nibali, Alberto Contador y Chris Froome.

Tampoco estarán en la salida búlgara de Nessebar el defensor del título, Simon Yates, ni el mexicano Isaac Del Toro y el ecuatoriano Richard Carapaz, podios en 2025, ni el belga Remco Evenepoel, por lo que el pronóstico se abre a múltiples opciones, con el colombiano Egan Bernal (Ineos) y el español Enric Mas, también debutante, en la lucha por el cajón.

Elkarrizketa Alessandro Rutari (Giroa)
18:00 - 20:00
Alessandro Ruta: “La lucha en el Giro será para la segunda y tercera plaza de la general”

Los rivales de Vingegaard aparecerán por los cuatro costados. El UAE, sin sus principales líderes, apuesta por Adam Yates, vencedor en O Camiño, dentro de un equipo experimentado que cuenta con Marc Soler como jefe de ruta. Como segunda opción estará el australiano Jay Vine, doble rey de la montaña en la Vuelta.

El Red Bull Bora, sin Evenepoel, llega con un potente equipo que lidera el italiano Giulio Pellizzari, el chaval de 22 años esperanza del ciclismo transalpino, tercero en Tirreno y Alpes. Su estado de forma le avala para lograr altas cotas, y tendrá a su lado al 'aussie' Jai Hindley, 'maglia' rosa en 2022.

En total tomarán la salida solo dos corredores vascos, el navarro Igor Arrieta (UAE) y el alavés Markel Beloki (EF Education).

Milan, hombre a batir en las volatas

La lucha será cerrada en la disputa de los velocistas. El hombre a batir será el italiano Jonathan Milan (Lidl Trek), quien suma seis victorias en 2026 y atesora un récord impresionante: ha ganado la clasificación por puntos en cada una de las tres grandes vueltas que ha completado.

Sus principales rivales serán Kaden Groves, Dylan Groenewegen, Pascal Ackermann y los jóvenes talentos Tobias Lund Andresen, Paul Magnier y Arnaud De Lie. También están confirmados en la salida Casper van Uden, Ethan Vernon y Orluis Aular.

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UCI World Tour Ciclismo Giro de Italia Jonas Vingegaard

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