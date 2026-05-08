Giro de Italia: 1ª etapa
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La gran caída que ha condicionado el final de la 1ª etapa del Giro

Erorikoa Italiako giroa
18:00 - 20:00
Caída en la primera etapa. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Giroko lehen etaparen amaiera baldintzatu duen eroriko handia
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KIROLAK EITB

Última actualización

A falta de 700 metros para la meta de Burgas, se ha producido una gran caída que ha afectado a varios ciclistas y ha condicionado los metros finales de la primera etapa del Giro de Italia 2026. Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ha sido el ganador de la etapa.

UCI World Tour Ciclismo Giro de Italia

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