La gran caída que ha condicionado el final de la 1ª etapa del Giro
A falta de 700 metros para la meta de Burgas, se ha producido una gran caída que ha afectado a varios ciclistas y ha condicionado los metros finales de la primera etapa del Giro de Italia 2026. Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ha sido el ganador de la etapa.
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Paul Magnier se enfunda la maglia rosa tras imponerse en el caótico esprint de la primera etapa del Giro
Una caída multitudinaria que se ha registrado a 500 metros de meta ha condicionado el sprint final, que han disputado una docena de corredores, donde el francés Paul Magnier ha sido el más rápido y, por lo tanto, se convierte así en el primer líder del Giro.
Vingegaard busca la triple corona como debutante en el Giro de Italia
El ramillete de rivales del principal favorito a la victoria final lo componen Bernal, Mas, Adam Yates y Pellizzari ante las ausencias en la línea de salida de ciclistas como Pogacar, Seixas, Simon Yates, Del Toro, Carapaz y Evenepoel.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 10 del Giro de Italia de 2026: Viareggio-Massa (42 km, contrarreloj individual)
Tras el segundo día de descanso, el 109º Giro de Italia pone en juego su única contrarreloj; es llana, perfecta para los especialistas, y con terreno más que suficiente para que los ciclistas que luchan por la general traten de marcar diferencias.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 7 del Giro de Italia de 2026: Formia-Blockhaus (244 km)
Gran etapa en los Apeninos, que además es la más larga de la 109ª edición de la carrera. Finaliza en un puerto que es historia del Giro, el Blockhaus; Neve Bradbury, en 2024, es la última ciclista que ha ganado en su cima, y, en lo que respecta a la carrera masculina, Eddy Merckx, José Manuel Fuente o Moreno Argentin, entre otros, figuran en su palmarés.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 5 del Giro de Italia de 2026: Praia a Mare-Potenza (203 km)
La quinta etapa de la carrera, que se disputa el miércoles 13 de mayo, incluye en su trazado la ascensión a la Montagna Grande di Viggiano, de segunda categoría, que se corona a unos cincuenta kilómetros de la línea de meta; es la subida más dura que, hasta el momento, se han encontrado los ciclistas en la 109ª edición de la prueba.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 2 del Giro de Italia de 2026: Burgas-Veliko Tárnovo (221 km)
El segundo día de competición presenta una etapa que la organización de la carrera, que continúa en Bulgaria, califica como “sinuosa”, con un tramo final “estresante” para los ciclistas.
Alessandro Ruta: “La lucha en el Giro será para la segunda y tercera plaza de la general”
Alessandro Ruta será uno de los presentadores del programa del Giro de Italia. Según nos ha contado la dureza de la carrera irá ‘in crescendo’ con una tercera semana muy dura. También nos ha hablado sobre algunas montañas históricas y de la participación de Igor Arrieta y Markel Beloki.
Listado de participantes del Giro de Italia del 2026
La carrera, que se disputará entre el 8 y el 31 de mayo, pondrá en juego su edición 109ª. Arrancará por decimosexta vez fuera de las fronteras italianas, concretamente en la ciudad búlgara de Nessebar, y finalizará en Roma. Participarán 23 equipos y un total de 184 ciclistas con dos vascos entre todos ellos: Igor Arrieta y Markel Beloki.
Presentado el pelotón del Giro en Bulgaria con Igor Arrieta y Markel Beloki como únicos vascos
La presentación de la corsa rosa ha tenido lugar esta tarde en la ciudad de Burgas, donde el viernes finalizará la primera etapa. Las 21 etapas de las que consta la carrera serán emitidas, en directo, por EITB, a través de kirolakeitb.eus y de ETB.