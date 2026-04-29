Richard Carapaz se pierde el Giro de Italia de 2026, por retraso en su recuperación

El ciclista ecuatoriano del equipo EF Education Richard Carapaz no participará en el Giro de Italia de 2026, que comenzará el 8 de mayo en Bulgaria y finalizará en Roma el día 31, debido a que la recuperación de una cirugía a la que se sometió recientemente ha sido más larga de lo previsto, si bien apunta a estar listo para Tour de Francia, anunció este miércoles su equipo, EF Education-Easy Post.



"Para mí es una decepción total, porque el Giro es una carrera a la que siempre le he tenido mucho cariño, y que esperaba con ilusión. Siempre quiero prepararla de la mejor manera. Cada vez que voy al Giro, es un momento muy especial", ha dicho Carapaz, el primer ecuatoriano en ganar el Giro de Italia, en 2019, en un comunicado.



"Encontrarme en esta situación es frustrante porque uno le dedica mucho tiempo y ganas, pero, al final, tengo que priorizar mi salud y seguir adelante. Son cosas para las que no estás preparado. Sacaré lo mejor de esto y continuaré. Estamos a las puertas del Tour. Faltan menos de 70 días para la salida. Quiero hacerlo súper bien, prepararme y tratar de conseguir un buen resultado", ha añadido el también oro olímpico.