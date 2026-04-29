Richard Carapaz se pierde el Giro de Italia de 2026, por retraso en su recuperación
El ciclista ecuatoriano del equipo EF Education Richard Carapaz no participará en el Giro de Italia de 2026, que comenzará el 8 de mayo en Bulgaria y finalizará en Roma el día 31, debido a que la recuperación de una cirugía a la que se sometió recientemente ha sido más larga de lo previsto, si bien apunta a estar listo para Tour de Francia, anunció este miércoles su equipo, EF Education-Easy Post.
"Para mí es una decepción total, porque el Giro es una carrera a la que siempre le he tenido mucho cariño, y que esperaba con ilusión. Siempre quiero prepararla de la mejor manera. Cada vez que voy al Giro, es un momento muy especial", ha dicho Carapaz, el primer ecuatoriano en ganar el Giro de Italia, en 2019, en un comunicado.
"Encontrarme en esta situación es frustrante porque uno le dedica mucho tiempo y ganas, pero, al final, tengo que priorizar mi salud y seguir adelante. Son cosas para las que no estás preparado. Sacaré lo mejor de esto y continuaré. Estamos a las puertas del Tour. Faltan menos de 70 días para la salida. Quiero hacerlo súper bien, prepararme y tratar de conseguir un buen resultado", ha añadido el también oro olímpico.
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Perfiles y recorridos de todas las etapas del Giro de Italia de 2026
El 109º Giro de Italia se disputará entre el 8 y el 31 de mayo, y comenzará en Bulgaria, en Nessebar, y concluirá en Roma. La carrera va a ser emitida, en directo, por kirolakeitb.eus y ETB.
Mikel Landa no correrá el Giro de Italia de 2026
Según ha anunciado su equipo, el Soudal Quick-Step, el ciclista vasco presenta una pequeña fractura en la pelvis, como consecuencia de la caída que sufrió en la pasada Itzulia. Joao Almeida (UAE) también es baja para la carrera, que empieza el 8 de mayo.
El Giro de Italia, del 8 al 31 de mayo, en EITB
El Giro de Italia 2026 arranca su nueva edición el viernes 8 de mayo. Un año más, la carrera se podrá seguir en directo por EITB.
Presentan los recorridos del Giro de Italia masculino y femenino de 2026
La carrera masculina tendrá una contrarreloj de 40,2 kilómetros y cinco etapas de alta montaña, en tanto que la femenina constará de nueve etapas, una más que en las dos anteriores ediciones.
El Giro de Italia 2026 saldrá de Bulgaria
Miroslav Borshosh, ministro de Turismo de Bulgaria, ha anunciado en una comparecencia oficial que las tres primeras etapas del Giro 2026 se celebrarán en tierras búlgaras.
La italiana Elisa Longo Borghini triunfa en casa y se alza con el Giro
La italiana ha cruzado cuarta la línea de meta, por detrás de Reusser, tercera, y de la neerlandesa Anna van der Breggen (Team SD Worx - Protime), que han quedado a ocho segundos de Lippert, que ha dejado el crono en 3:40:07.
La australiana Sarah Gigante vence la 7ª etapa del Giro; Elisa Longo, nueva líder
Gigante se impuso con un tiempo total de 4:44:14, por delante de, precisamente Longo Borghini, que terminó segunda, y de la canadiense Isabella Holmgren, tercera.
Lippert se impone en la quinta etapa; Reusser mantiene a la maglia rosa en el Giro
Lippert, de 27 años, ha conseguido su undécima victoria como profesional tras imponerse a las neerlandesas Pauliena Rooijakkers, del Fenix-Deceuninck, que ha llegado a 2 segundos y Shirin van Anrooij (Lidl-Trek), a 46 segundos.
Wiebes es la más rápida en el esprint de Monselice, y Reusser mantiene la maglia rosa, en el Giro de Italia
La esprínter neerlandesa del SD Worx-Protime ha sumado su decimoquinta victoria de esta temporada, la segunda en lo que va de Giro, en una etapa en la que, además, su compañera Anna van der Breggen se ha situado tercera en la clasificación general.