Mikel Landa ez da 2026ko Italiako Giroan arituko
Soudal Quick-Step taldeak iragarri duenez, euskal txirrindulariak haustura txikia du pelbisean, Itzulian izandako erorikoaren ondorioz. Giroa maiatzaren 8an hasiko da, eta UAEko Joao Almeida ere ez da lasterketan izango.
Soudal Quick-Step taldeko Mikel Landa euskal txirrindularia ez da 2026ko Italiako Giroan arituko, astelehenean Belgikako taldeak iragarri duenez. Landak haustura txikia du pelbisean, Itzulian izandako erorikoaren ondorioz, eta atseden eta sendatze epe bat behar du; hortaz, ezingo du lasterketa jokatu. UAEko Joao Almeida ziklista portugaldarrak ere ez du Italiako Giroan parte hartuko.
Testuinguru horretan, Soudal Quick-Stepek gogora ekarri du nola Landa, neguan, gaixotasun batengatik, aurreikusita baino beranduago hasi zela lehiatzen, Kataluniako Itzulian. Euskal Herriko Itzulian, bigarren etapan, erorikoa izan zuen, eta hurrengo egunean lasterketa utzi zuen; mediku azterketek zehaztu dute haustura duela pelbisean: “Hasiera batean, lesioa nolakoa den kontuan izanik, ez zitzaion behar bezala antzeman; sendatzen hasi da, baina sendatze epe luzeagoa behar du”.
Murgiarrak, taldearen web-orriak jasotako adierazpenetan, nabarmendu du “atsekabetuta” dagoela, “neguan gogotik lan egin bainuen”: “Itzulian, berriro ere, ondo sentitzen hasia nintzen. Erorikoaren ostean, mina nuen, baina, hausturaren motagatik, zaila zen hori identifikatzea; orain, sendatzea da nire helburu bakarra”.
“Pena da Italiako Giroa galtzea, bereziki motibazio handia nuelako, 2025ean zer gertatu zen kontuan izanda; orain, baina, lehentasuna da berriro ondo egotea, eta helburu berriak izango dira denboraldian”.
Halaber, UAEko Joao Almeidak, alegia, maiatzaren 8an hasiko den 2026ko Italiako Girorako faborito nagusietako batek, iragarri du ez dela proban izango: “Tamalez, ez naiz Italiako Giroan arituko, aurreikuspena hori jokatzea zen arren. Azken hilabeteotan, gaixotasuna izan dut, eta horrek eragin handia izan du nire prestaketan; ez naiz garaiz prest izango, eta tristetu egiten nau, asko maite dudan lasterketa baita”, adierazi du Almeidak, Instagrameko bere kontuan.
