El ciclista vasco del Soudal Quick-Step Mikel Landa no correrá el Giro de Italia de 2026, tal y como ha anunciado el equipo belga este lunes. Landa presenta una pequeña fractura en la pelvis, como consecuencia de la caída que sufrió en la pasada Itzulia, y deberá guardar un periodo de reposo y recuperación, por lo que no podrá participar en la carrera, para la que el corredor portugués del UAE Joao Almeida también es baja.

En este contexto, el Soudal Quick-Step ha recordado cómo Landa, en invierno, a causa de una enfermedad, se vio obligado a atrasar su entrada en competición, que se produjo, finalmente, en la Volta a Catalunya. En la Itzulia, en la segunda etapa, sufrió una caída, por la que no tomó la salida al día siguiente; si bien no le fue detectada en un principio, “por la naturaleza de la lesión”, los exámenes médicos han revelado que padece una fractura en la pelvis, “que ha comenzado a sanar”, señala el Soudal, “pero que requiere un periodo de recuperación más largo”.

El ciclista de Murgia, en declaraciones que recoge la web de su equipo, destaca que se encuentra “decepcionado”, ya que había trabajado “duramente”, tras un invierno que define como “complicado”: “Me estaba volviendo a encontrar bien, en la Itzulia. Tras la caída, notaba molestias, pero el tipo de fractura hacía que fuera difícil identificarla, inicialmente; ahora, ya puedo centrarme únicamente en mi recuperación”.

“Es una lástima perderme el Giro de Italia, sobre todo porque estaba motivado para volver, después de lo ocurrido en 2025; pero la prioridad ahora es estar bien de nuevo, y ya trabajaremos en nuevos objetivos para esta temporada”.

En paralelo, Joao Almeida (UAE), uno de los grandes favoritos para el Giro de 2026, que empieza el 8 de mayo en Bulgaria, también ha anunciado que no podrá disputar la prueba: "Desafortunadamente, no estaré en el comienzo del Giro de Italia el próximo mes, como estaba previsto. La enfermedad de los últimos meses ha afectado mucho mi preparación, y ha hecho que no esté listo a tiempo, lo cual es una pena, ya que es una carrera que amo mucho", ha informado Almeida, en su cuenta de Instagram.