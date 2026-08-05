La ciclista neerlandesa Demi Vollering (FDJ - Suez) se ha impuesto en la quinta etapa del Tour de Francia femenino, de 140 kilómetros, entre Mâcon y Belleville-en-Beaujolais, mientras que Marlen Reusser (Movistar) ha conseguido aguantar junto a ella y retener el liderato de la general. Vollering no ganaba una etapa en la 'Grande Boucle' desde la edición de 2024.