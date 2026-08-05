5ª etapa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Una moto choca con Noemi Rüegg en la ascensión a Col de Durbize y la tira de la bici

Publicidad
caida-Noemi-Ruegg-choque-moto-5-etapa-Tour-Francia
18:00 - 20:00
Momento en el que la suiza Noemi Rüegg se ha ido al suelo en Col de Durbize. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Motor batek Noemi Ruüegg txirrindularia jo eta bizikletatik bota du Frantziako Tourraren bosgarren etapan
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

La corredora suiza (EF) se ha ido al suelo, a punto de coronar la penúltima dificultad montañosa de la quinta etapa del Tour de Francia, tras ser golpeada por una moto. Afortunadamente, el golpe ha tenido lugar subiendo, a poca velocidad, y la ciclista ha podido continuar en carrera sin mayores problemas.

UCI World Tour Ciclismo Tour de Francia 2026

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X