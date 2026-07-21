El belga Remco Evenepoel ha volado en la crono de Thonon y ha sumado su segunda victoria consecutiva en el Tour de Francia, al imponerse al esloveno Tadej Pogacar, que mantiene el maillot amarillo.

El campeón del mundo y olímpico de la disciplina ha distanciado en 28 segundos al líder de la general, en buena posición para conquistar su quinto Tour de Francia, y ha ganado su tercera contrarreloj en la carrera francesa.