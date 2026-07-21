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Evenepoel vuela en la crono de Thonon y encadena su segunda victoria en el Tour

El belga, campeón del mundo y olímpico de la disciplina, ha distanciado en 28 segundos al líder de la general, el esloveno Tadej Pogacar, que mantiene el maillot amarillo. Por otro lado, el alemán Florian Lipowitz, ha sufrido una dura caída y se ha visto obligado a abandonar la carrera.
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Remco Evenepoel en la crono de Thonon. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Remco Evenepoelek irabazi du Thonongo erlojupekoa, Frantziako Tourreko 16. etapa
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El belga Remco Evenepoel ha volado en la crono de Thonon y ha sumado su segunda victoria consecutiva en el Tour de Francia, al imponerse al esloveno Tadej Pogacar, que mantiene el maillot amarillo.

El campeón del mundo y olímpico de la disciplina ha distanciado en 28 segundos al líder de la general, en buena posición para conquistar su quinto Tour de Francia, y ha ganado su tercera contrarreloj en la carrera francesa.

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Lipowitz erorikoa
18:00 - 20:00
Dura caída de Lipowitz

Caída y abandono de Lipowitz

Por otro lado, el alemán Florian Lipowitz, tercero del Tour de Francia del año pasado, ha sufrido una dura caída en la contrarreloj y se ha visto obligado a abandonar la carrera. El ciclista del Red Bull, quinto de la general, se ha ido a tierra en el descenso del puerto de Larringes y ha sido atendido por los servicios médicos.

Visiblemente tocado en la clavícula izquierda, el corredor ha montado en una ambulancia y ha dicho adiós a sus opciones de acabar la prueba.

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