Evenepoel vuela en la crono de Thonon y encadena su segunda victoria en el Tour
El belga Remco Evenepoel ha volado en la crono de Thonon y ha sumado su segunda victoria consecutiva en el Tour de Francia, al imponerse al esloveno Tadej Pogacar, que mantiene el maillot amarillo.
El campeón del mundo y olímpico de la disciplina ha distanciado en 28 segundos al líder de la general, en buena posición para conquistar su quinto Tour de Francia, y ha ganado su tercera contrarreloj en la carrera francesa.
Caída y abandono de Lipowitz
Por otro lado, el alemán Florian Lipowitz, tercero del Tour de Francia del año pasado, ha sufrido una dura caída en la contrarreloj y se ha visto obligado a abandonar la carrera. El ciclista del Red Bull, quinto de la general, se ha ido a tierra en el descenso del puerto de Larringes y ha sido atendido por los servicios médicos.
Visiblemente tocado en la clavícula izquierda, el corredor ha montado en una ambulancia y ha dicho adiós a sus opciones de acabar la prueba.
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Los últimos metros de Evenepoel, Pogacar y Skjelmose en la contrarreloj de Thonon
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Así ha sido la caída que ha provocado que Lipowitz abandone el Tour
Florian Lipowitz ha sufrido una caída en la 16ª etapa del Tour de Francia. Durante la contrarreloj individual, ha perdido el control en una curva cayéndose al suelo. Como consecuencia del impacto se ha roto la clavícula y ha tenido que abandonar el Tour.
El Tour de Francia femenino, del 1 al 9 de agosto en EITB
La quinta edición de la nueva era contará con nueve etapas, con salida en Lausana (Suiza) y llegada en Niza tras 1175 kilómetros.
Vingegaard sufre una rotura de clavícula
"Debido a la gravedad de la fractura se ha recomendado una intervención quirúrgica, la cual se llevará a cabo en los próximos días", ha señalado el equipo Visma.
Últimos kilómetros donde Pogacar tira de Del Toro y Evenepoel se lleva la etapa
Remco Evenepoel ha ganado la 15ª etapa del Tour de Francia, con Tadej Pogacar segundo tras renunciar a disputar la victoria para impulsar al mexicano Isaac del Toro, que ha sido tercero. El esloveno ha reforzado además el maillot amarillo tras el abandono de Jonas Vingegaard por caída.
Evenepoel presenta candidatura para ser la alternativa el día que Vingegaard abandona la carrera
El ciclista belga del Red Bull muestra su poderío en el Plateau de Solaison imponiéndose sobre Tadej Pogacar e Isaac del Toro (UAE Team Emirates) en la primera etapa alpina.
La caída que ha provocado la retirada de Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard ha sufrido una caída a falta de 20 kilómetros para la meta de la decimoquinta etapa y ha tenido que abandonar la carrera. El danés, líder del Visma-Lease a Bike, se ha quejado de fuertes dolores en un hombro, y ha sido evacuado en ambulancia tras no poder volver a subirse a la bicicleta.
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