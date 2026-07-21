TOUR DE FRANCIA
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Así ha sido la caída que ha provocado que Lipowitz abandone el Tour

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Lipowitz erorikoa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lipowitzek Tourra uztea eragin duen erorikoa
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KIROLAK EITB

Última actualización

Florian Lipowitz ha sufrido una caída en la 16ª etapa del Tour de Francia. Durante la contrarreloj individual, ha perdido el control en una curva cayéndose al suelo. Como consecuencia del impacto se ha roto la clavícula y ha tenido que abandonar el Tour.

UCI World Tour Tour de Francia Ciclismo

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