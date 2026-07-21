16ª etapa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Los últimos metros de Evenepoel, Pogacar y Skjelmose en la contrarreloj de Thonon

Publicidad
THONON-LES-BAINS (France), 21/07/2026.- Belgian cyclist Remco Evenepoel of Red Bull - Bora - Hansgrohe crosses the finish line of Stage 16 of the Tour de France, a 26.1 km Individual time-trial (ITT) from Evian-les-Bains to Thonon-les-Bains, France, 21 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
18:00 - 20:00
Remco Evenepoel en sus últimos metros. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bideoa: Evenepoel, Pogacar eta Skjelmoseren azken metroak Frantziako Tourreko 16. etapan
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El belga Remco Evenepoel ha volado en la crono de Thonon y ha sumado su segunda victoria consecutiva en el Tour de Francia, al imponerse al esloveno Tadej Pogacar, que mantiene el maillot amarillo.

UCI World Tour Tadej Pogacar Ciclismo Tour de Francia Remco Evenepoel

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X