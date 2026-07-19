EN DIRECTO: Cita con la montaña en la 15ª etapa del Tour de Francia, Champagnole-Plateau de Solaison (184 km)
Emisión en directo de la 15ª etapa del Tour de Francia: Champagnole-Plateau de Solaison (184 km).
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Gran duelo entre los ‘gallos’ de la clasificación, en los últimos kilómetros de la 14ª etapa del Tour de Francia
Pogacar vuelve a demostrar su superioridad en otra etapa de montaña afianzando todavía más su liderato. Richard Carapaz lo ha intentado tras meterse en la escapada del día, pero al final ha sido alcanzado y rebasado por el grupo de los favoritos.
Pogacar arrasa en Le Markstein, suma su 25ª victoria en el Tour y deja sentenciada la carrera
El esloveno ha firmado una exhibición en la 14ª etapa del Tour de Francia 2026 al imponerse en solitario en Le Markstein tras un demoledor ataque en el Col du Haag. Con su cuarta victoria en esta edición, alcanza las 25 etapas ganadas en la ronda gala y refuerza de forma contundente su liderato.
EN DIRECTO: Etapa alpina en el Tour de Francia, Mulhouse – Le Markstein Fellering (155,3 km)
Emisión en directo de la 14ª etapa del Tour de Francia, Mulhouse-Le Markstein Fellering (155,3 km), una dura jornada en los Alpes franceses, con cuatro puertos puntuables, entre los cuales hay tres de primera categoría: Grand Ballon, Ballon d’Alsace y Col du Haag.
Ion Izagirre: “Ha sido una escapada muy multitudinaria desde el principio"
El ciclista del Cofidis ha compartido las sensaciones vividas en la etapa de hoy, en la que han tenido que ascender el Ballon d 'Alsace. (Video en euskera).
El ataque de Schmid y Tejada, y el sprint que ha decidido la etapa
Mauro Schmid ha sido el más rapido de la decimotercera etapa del Tour de Francia. El ciclista suizo se ha impuesto a Harold Tejada en un apretado sprint final.
Schmid se impone a Tejada en la escapada de Belfort
Schmid y Tejada se han marchado a falta de 16 kilómetros y el duelo entre ambos se ha decidido al esprint. Además, el también fugado Tom Pidcock se ha aupado al podio de la general.
Gaviria abandona el Tour tras fracturarse la clavícula en la caída del sprint final
El esprínter colombiano del equipo navarro Caja Rural se ha caído a falta de 200 metros para la meta y ha arrastrado a varios ciclistas. El corredor ha cruzado la meta con el brazo inmovilizado. Gaviria disputaba su tercer Tour de Francia, sin que haya podido acabar ninguno.
Xabier Usabiaga analiza las primeras grandes vueltas de los campeones del Tour
Paul Seixas, ciclista de 19 años, ha sido el tema de debate de los últimos meses. El Tour de este año está siendo su primera gran vuelta, pero ¿debería estar ahí? Xabier Usabiaga ha analizado las primeras vueltas de algunos ganadores de la vuelta gala.
Victoria de Merlier al esprint y la caída de Gaviria en meta
Tim Merlier (Soudal) ha ganado la 12ª etapa, al sprint. Fernando Gaviria (Caja Rural) ha sufrido una importante caída en meta, lo que ha roto el sprint, además de llevarse a varios ciclistas. Kooij (Decathlon) ha sido segundo y Philips (Alpecin), tercero.