Vingegaard sufre una rotura de clavícula
El danés Jonas Vingegaard sufre una rotura de clavícula y múltiples abrasiones, según ha informado su equipo tras la caída que ha sufrido en la decimoquinta etapa, cuando era segundo de la general. "Debido a la gravedad de la fractura se ha recomendado una intervención quirúrgica, la cual se llevará a cabo en los próximos días", ha señalado el equipo Visma.
El ciclista danés se ha caído a la salida de una rotonda a falta de unos 20 kilómetros para la meta de la jornada en el Plateau de Solaison, cuando su equipo marcaba el ritmo del pelotón. El danés, de 29 años, se ha ido a tierra y ha arrastrado a otros ciclistas. Enseguida se ha metido en una ambulancia con el brazo derecho en cabestrillo y le han hecho radiografías.
Vingegaard, que llegó al Tour tras haber ganado el Giro de Italia, era segundo de la general a 4.30 del líder, el esloveno Tadej Pogacar.
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