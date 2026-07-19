15ª ETAPA

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La caída que ha provocado la retirada de Jonas Vingegaard

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Jonas-Vingegaard
18:00 - 20:00
Jonas Vingegaard. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Jonas Vingegaardek Tourra uztea eragin duen erorikoa
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KIROLAK EITB

Última actualización

Jonas Vingegaard ha sufrido una caída a falta de 20 kilómetros para la meta de la decimoquinta etapa y ha tenido que abandonar la carrera. El danés, líder del Visma-Lease a Bike, se ha quejado de fuertes dolores en un hombro, y ha sido evacuado en ambulancia tras no poder volver a subirse a la bicicleta.

Ciclismo Tour de Francia Jonas Vingegaard

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