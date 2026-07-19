Evenepoel presenta candidatura para ser la alternativa el día que Vingegaard abandona la carrera

El belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora) se ha impuesto en la primera etapa alpina del Tour de Francia, por delante del esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), que afianza su maillot amarillo tras la retirada por una caída del danés Jonas Vingegaard (Team Visma - Lease a Bike). El mexicano Isaac del Toro (UAE Emirate Team) ha sido tercero en la meta del Plateau de Solaison, donde se impuso en la pasada Vuelta a Auvernia-Ródano-Alpes.

De este modo, el compañero de Pogacar se ha colocado tercero de la general a 5.58 del esloveno y a 58 segundos del segundo puesto, ahora ocupado por Evenepoel tras la retirada de Vingegaard. Del Toro, además, se vestirá con el maillot blanco de mejor joven, que arrebata al francés Paul Siexas (Decathlon), que ha perdido 58 segundos en la etapa con respecto al ganador y se coloca cuarto 25 segundos por detrás del mexicano.

La decimoquinta etapa contaba con un final de dureza mundial, un puerto inédito en el recorrido de la carrera que prometía batalla por lo más alto entre los favoritos para la general. El Plateau de Solaison, primer final en un puerto de categoría especial en la edición, punto culminante de los 183,9 kilómetros de la etapa de hoy. Sus 11,3 kilómetros al 9 % de pendiente media eran el terreno ideal para una batalla de mucha entidad, un escenario que prometía dejar huella en el camino hacia el podio de París y abrirse un hueco en los recorridos del futuro.

Sin embargo, la caída y posterior retirada a falta de unos 20 kilómetros del segundo clasificado de la general, Jonas Vingegaard, ha cambiado mucho el porvenir de la etapa, con Pogacar más centrado en ayudar a su compañero Del Toro que en lograr su quinta victoria.