Evenepoel presenta candidatura para ser la alternativa el día que Vingegaard abandona la carrera
El belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora) se ha impuesto en la primera etapa alpina del Tour de Francia, por delante del esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), que afianza su maillot amarillo tras la retirada por una caída del danés Jonas Vingegaard (Team Visma - Lease a Bike). El mexicano Isaac del Toro (UAE Emirate Team) ha sido tercero en la meta del Plateau de Solaison, donde se impuso en la pasada Vuelta a Auvernia-Ródano-Alpes.
De este modo, el compañero de Pogacar se ha colocado tercero de la general a 5.58 del esloveno y a 58 segundos del segundo puesto, ahora ocupado por Evenepoel tras la retirada de Vingegaard. Del Toro, además, se vestirá con el maillot blanco de mejor joven, que arrebata al francés Paul Siexas (Decathlon), que ha perdido 58 segundos en la etapa con respecto al ganador y se coloca cuarto 25 segundos por detrás del mexicano.
La decimoquinta etapa contaba con un final de dureza mundial, un puerto inédito en el recorrido de la carrera que prometía batalla por lo más alto entre los favoritos para la general. El Plateau de Solaison, primer final en un puerto de categoría especial en la edición, punto culminante de los 183,9 kilómetros de la etapa de hoy. Sus 11,3 kilómetros al 9 % de pendiente media eran el terreno ideal para una batalla de mucha entidad, un escenario que prometía dejar huella en el camino hacia el podio de París y abrirse un hueco en los recorridos del futuro.
Sin embargo, la caída y posterior retirada a falta de unos 20 kilómetros del segundo clasificado de la general, Jonas Vingegaard, ha cambiado mucho el porvenir de la etapa, con Pogacar más centrado en ayudar a su compañero Del Toro que en lograr su quinta victoria.
El choque contra la acera le ha obligado a permanecer unos minutos tendido en el asfalto a Vingegaard, pero enseguida los médicos de carrera han observado la importancia de la lesión en su hombro derecho y el jefe de filas del Visma ha abandonado el Tour en ambulancia
En ese contexto, a la última subida han llegado escapados el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), que aventajaba en unos 10 segundos al grupo formado por Quinn Simmons (Lidl-Trek), Tom Pidcock (Q36.5 ), Yannis Voisard (Tudor) y Adam Yates (UAE Emirates Team). Pero la caída del segundo favorito a la general ha provocado que los candidatos a subirse al podio final de Paris se hayan ampliado, algo de lo que Tadej Pogacar y su UAE Team Emirates se han percatado en seguida, ya que han puesto al esloveno y líder de la general a trabajar para su compañero Isaac del Toro, que también se ha visto involucrado en la caída del día, pero con menores consecuencias.
Así, a los últimos kilómetros han llegado Pogacar, Del Toro y Evenepoel en cabeza tras dar caza a los escapados. El mexicano ha intentado atacar un par de veces para romper la carrera, pero sin fuerzas, finalmente ha visto como Evenepoel ha terminado ganando una etapa que le alza hasta el segundo puesto de la general.
Mañana, última jornada de descanso de este Tour, que vuelve el martes con una contrarreloj individual entre Evian Les Bains y Thonon Les Bains (26,1km).
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Últimos kilómetros donde Pogacar tira de Del Toro y Evenepoel se lleva la etapa
Remco Evenepoel ha ganado la 15ª etapa del Tour de Francia, con Tadej Pogacar segundo tras renunciar a disputar la victoria para impulsar al mexicano Isaac del Toro, que ha sido tercero. El esloveno ha reforzado además el maillot amarillo tras el abandono de Jonas Vingegaard por caída.
La caída que ha provocado la retirada de Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard ha sufrido una caída a falta de 20 kilómetros para la meta de la decimoquinta etapa y ha tenido que abandonar la carrera. El danés, líder del Visma-Lease a Bike, se ha quejado de fuertes dolores en un hombro, y ha sido evacuado en ambulancia tras no poder volver a subirse a la bicicleta.
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