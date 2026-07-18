14. etapa
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Pogacarrek Tourra bideratuta utzi du, Le Marksteinen erakustaldia emanda

Col du Haagek mendatean egindako eraso gogorrari esker, txirrindulari esloveniarrak bakarrik zeharkatu du helmuga. Frantziako Tourrean lortzen duen 25. etapa garaipena da honakoa, laugarrena aurtengo edizioan, eta kolpe erabakigarria eman dio sailkapen nagusiari.

LE MARKSTEIN (France), 18/07/2026.- Yellow Jersey overall leader Slovenian cyclist Tadej Pogacar of UAE Team Emirates XRG celebrates as he crosses the finish line to win Stage 14 of the Tour de France, a 155.3 km route from Mulhouse to Le Markstein Fellering, France, 18 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Tadej Pogacar helmugara iritsi denean. Argazkia: EFE

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L. U. G. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

UAE Team Emirates taldeko liderrak Frantziako Tourreko 14. etapa irabazi du larunbat honetan, Col du Haageko aldapa gogorrenetan eraso bortitz batekin hasi den bakarkako erakustaldiarekin.

Esloveniarrak aldeak zabaldu ditu aurkari nagusiekin, eta erritmo biziari eutsi dio Le Marksteineko helmugaraino. Atzetik, Jonas Vingegaardek eta Remco Evenepoelek ezin izan diote maillot horiaren erritmo aldaketari erantzun, eta denbora baliotsua galdu dute sailkapen orokorrean.

Iragarkia
Frantziako tourreko 14. etapan lehia
18:00 - 20:00

Garaipen honekin, aurtengo edizioko laugarrena, Frantziako Tourrean 25 etapa garaipen lortu ditu, Andre Leducq frantziarraren marka berdinduz. Sailkapen historikoan Bernard Hinaultek (28), Eddy Merckxek (34) eta Mark Cavendishek (35) bakarrik gainditu dute.

Esloveniarrak, bestalde, 38 segundoko aldea atera die Isaac del Toro taldekideari eta Paul Seixas frantziarrari. Jonas Vingegaardek, berriz, 44 segundo galdu ditu, Remco Evenepoelek 48, eta Juan Ayusok 50 segundo.

Sailkapen nagusian, Pogacarrek lidergoa sendotu du, 4 minutu eta 30 segundoko aldea baitu Vingegaardekiko, eta 5 minutu eta 4 segundokoa Evenepoelekiko. Gainera, Paul Seixas gazteak laugarren postua eskuratuta, gazterik onenaren maillot zuria jantzi du.

27 urterekin, esloveniarrak aurrerapauso handia eman zuen bere bosgarren Tourra irabazteko bidean,  beste behin ere bere nagusitasuna agerian utzita.

Tour de Francia
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UCI World Tour Tadej Pogacar Frantziako Tourra

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