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Pogacar arrasa en Le Markstein, suma su 25ª victoria en el Tour y deja sentenciada la carrera

El esloveno ha firmado una exhibición en la 14ª etapa del Tour de Francia 2026 al imponerse en solitario en Le Markstein tras un demoledor ataque en el Col du Haag. Con su cuarta victoria en esta edición, alcanza las 25 etapas ganadas en la ronda gala y refuerza de forma contundente su liderato.
LE MARKSTEIN (France), 18/07/2026.- Yellow Jersey overall leader Slovenian cyclist Tadej Pogacar of UAE Team Emirates XRG celebrates as he crosses the finish line to win Stage 14 of the Tour de France, a 155.3 km route from Mulhouse to Le Markstein Fellering, France, 18 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
Tadej Pogacar llega a meta. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Pogacarrek Tourra bideratuta utzi du, Le Marksteinen erakustaldia emanda
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L. U. G. | KIROLAK EITB

Última actualización

Tadej Pogacar ha vuelto a demostrar por qué domina el ciclismo mundial. El líder del UAE Team Emirates ha conquistado este sábado la 14ª etapa del Tour de Francia 2026 con una exhibición en solitario que ha comenzado con un ataque demoledor en las rampas más duras del Col du Haag.

El esloveno ha abierto diferencias con sus principales rivales y ha mantenido un ritmo inalcanzable hasta la meta de Le Markstein, donde ya había ganado hace tres años. Por detrás, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel no han podido responder al cambio de ritmo del maillot amarillo y han cedido un tiempo valioso en la clasificación general.

 

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Frantziako tourreko 14. etapan lehia
18:00 - 20:00

Con esta victoria, la cuarta en la presente edición, Pogacar suma ya 25 triunfos de etapa en el Tour de Francia, igualando el registro del francés André Leducq. En la clasificación histórica únicamente le superan Bernard Hinault (28), Eddy Merckx (34) y Mark Cavendish (35).

El líder de la general  ha cruzado la meta con 38 segundos de ventaja sobre su compañero Isaac del Toro y el francés Paul Seixas. Jonas Vingegaard  ha cedido 44 segundos, Remco Evenepoel 48 y Juan Ayuso ha finalizado sexto a 50 segundos.

En la clasificación general, Pogacar refuerza todavía más su liderato y afronta la última semana con 4:30 de ventaja sobre Vingegaard y 5:04 sobre Evenepoel. Además, el joven Paul Seixas asciende a la cuarta posición y se viste con el maillot blanco de mejor joven, arrebatándoselo a Ayuso por solo tres segundos.

A sus 27 años, el esloveno da un paso de gigante hacia la conquista de su quinto Tour de Francia tras una nueva exhibición de autoridad.

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