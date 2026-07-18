EN DIRECTO: Etapa alpina en el Tour de Francia, Mulhouse – Le Markstein Fellering (155,3 km)
Emisión en directo de la 14ª etapa del Tour de Francia, Mulhouse-Le Markstein Fellering (155,3 km), una dura jornada en los Alpes franceses, con cuatro puertos puntuables, entre los cuales hay tres de primera categoría: Grand Ballon, Ballon d’Alsace y Col du Haag.
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El ciclista del Cofidis ha compartido las sensaciones vividas en la etapa de hoy, en la que han tenido que ascender el Ballon d 'Alsace. (Video en euskera).
El ataque de Schmid y Tejada, y el sprint que ha decidido la etapa
Mauro Schmid ha sido el más rapido de la decimotercera etapa del Tour de Francia. El ciclista suizo se ha impuesto a Harold Tejada en un apretado sprint final.
Schmid se impone a Tejada en la escapada de Belfort
Schmid y Tejada se han marchado a falta de 16 kilómetros y el duelo entre ambos se ha decidido al esprint. Además, el también fugado Tom Pidcock se ha aupado al podio de la general.
Gaviria abandona el Tour tras fracturarse la clavícula en la caída del sprint final
El esprínter colombiano del equipo navarro Caja Rural se ha caído a falta de 200 metros para la meta y ha arrastrado a varios ciclistas. El corredor ha cruzado la meta con el brazo inmovilizado. Gaviria disputaba su tercer Tour de Francia, sin que haya podido acabar ninguno.
Xabier Usabiaga analiza las primeras grandes vueltas de los campeones del Tour
Paul Seixas, ciclista de 19 años, ha sido el tema de debate de los últimos meses. El Tour de este año está siendo su primera gran vuelta, pero ¿debería estar ahí? Xabier Usabiaga ha analizado las primeras vueltas de algunos ganadores de la vuelta gala.
Victoria de Merlier al esprint y la caída de Gaviria en meta
Tim Merlier (Soudal) ha ganado la 12ª etapa, al sprint. Fernando Gaviria (Caja Rural) ha sufrido una importante caída en meta, lo que ha roto el sprint, además de llevarse a varios ciclistas. Kooij (Decathlon) ha sido segundo y Philips (Alpecin), tercero.
Merlier rubrica su triplete en el accidentado sprint de Chalon-sur-Saône
Varios corredores se han visto implicados en una caída dentro del último kilómetro. Este jueves también el pelotón ha apretado y la escapada de la jornada no ha llegado a buen puerto, y tampoco ninguna de las escaramuzas de los kilómetros finales ha obtenido premio en meta.
Pogacar: “Había un bidón en la carretera y he estado a punto de caerme a 55 km/h"
"En el Tour todos los días puedes perder y hoy es un buen ejemplo de ello”, ha señalado el esloveno. Por otro lado, ha dicho que fue "genial participar” en la etapa más veloz de la historia del Tour.
41 años desde el último ganador francés en el Tour
A pesar de que el Tour es muy importante para los franceses, han pasado 41 años desde que un compatriota logró la victoria por última vez. Esto fue en 1985 por Bernard Hinault. Ahora tienen la esperanza puesta en Paul Seixas, pero ¿conseguirá la victoria?