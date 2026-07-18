Ciclismo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

EN DIRECTO: Etapa alpina en el Tour de Francia, Mulhouse – Le Markstein Fellering (155,3 km)

Publicidad
Frantziako Tourra 2026
18:00 - 20:00
días
horas
minutos
segundos
Avisar cuando empiece Eliminar de Mis avisos
Frantziako Tourra 2026
Euskaraz irakurri: Frantziako Tourra zuzenean: 14. etapa, mendiko jardunaldia Alpeetan
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Emisión en directo de la 14ª etapa del Tour de Francia, Mulhouse-Le Markstein Fellering (155,3 km), una dura jornada en los Alpes franceses, con cuatro puertos puntuables, entre los cuales hay tres de primera categoría: Grand Ballon, Ballon d’Alsace y Col du Haag. 

Ciclismo Tour de Francia

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X