14. ETAPA
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Gran duelo entre los ‘gallos’ de la clasificación, en los últimos kilómetros de la 14ª etapa del Tour de Francia

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Frantziako tourreko 14. etapan lehia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lehia handia Frantziako Tourreko 14. etapako azken 10 kilometroetan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Pogacar vuelve a demostrar su superioridad en otra etapa de montaña afianzando todavía más su liderato. Richard Carapaz lo ha intentado tras meterse en la escapada del día, pero al final ha sido alcanzado y rebasado por el grupo de los favoritos.

Tadej Pogacar Ciclismo Tour de Francia Jonas Vingegaard

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