10. etapa
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Pogacarrek beste hozkada bat eman dio Tourrari Le Lioranen

Lasterketako liderrak erasoa gogorra jo du helmugatik 15 kilometrora, Pertuseko igoeran, eta faboritoek ezin izan dute esloveniarraren gurpila jarraitu. Are gehiago, UAEko izarrak Richard Carapaz berehala harrapatu eta aurreratu du, ekuardortarra ihes eginda zegoenean.

LE LIORAN (France), 14/07/2026.- Yellow Jersey overall leader Slovenian cyclist Tadej Pogacar of UAE Team Emirates XRG celebrates as he crosses the finish line to win Stage 10 of the Tour de France, a 166.6 km route from Aurillac to Le Lioran, France, 14 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Tadej Pogacar esloveniarra (UAE), Tourreko liderra, Le Liorango helmugan. Argazkia: EFE

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E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Tadej Pogacar esloveniarraren hozkada berria Frantziako Tourrari, hamargarren etapa irabazi baitu, edizio honetako hirugarren garaipena berarentzako, guztira, 23.a, Erdialdeko Mendigunean, Le Liorango helmugan, non sailkapen nagusiko lidergoa sendotu du. 

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LE LIORAN (France), 14/07/2026.- Yellow Jersey overall leader Slovenian cyclist Tadej Pogacar of UAE Team Emirates XRG celebrates as he crosses the finish line to win Stage 10 of the Tour de France, a 166.6 km route from Aurillac to Le Lioran, France, 14 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
18:00 - 20:00
Pogacar bakar-bakarrik helmugaratu da Le Lioranen

UAEko liderrak erasoa jo du Col de Pertuseko igoeran, helmugarako 15 kilometrora, eta 32 segundoko aldea atera dio Remco Evenepoel belgikarrari (bigarren izan da), 34 segundokoa Paul Seixas frantziarrari eta Florian Lipowitz alemaniarrari, eta 38koa Juan Ayuso espainiarrari eta Mattias Skjelmose taldekide daniarrari.

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18:00 - 20:00
Pogacarren erasoa, Col de Pertusen gora

Jonas Vingegaard danimarkarra zazpigarren izan da irabazlearengandik 44 segundora, eta Isaac del Toro mexikarra zortzigarren, taldekidearengandik 1:31ra.

Pogacar da sailkapen nagusiko liderra 3:36ko errentarekin Vingegaardekiko, eta Evenepoel hirugarren postuan dago 4:06ra, Ayusoren aurretik, 4:22ra dago eta podiumetik 16 segundora. Lidl taldeko espainiarrak gazte onenaren maillot zuria jantzi du.

Hamahiru segundo atzetik Paul Seixas frantziar gaztea dago, Lipowitz seigarren da lidergotik 4:44ra eta podiumetik 38 segundora. Etapa laugarren hasi duen Del Torok zazpigarren postura erori da sailkapen nagusian, liderrarengandik 5:08ra.

Skjelmose zortzigarren da 5:45era, Lenny Martinez frantziarra 6:34ra eta Tom Pidcock ingelesa, 11:49ra. Leedseko txirrindulariak erorikoa izan du Puy Maryko jaitsieran.

 

Tadej Pogacar, Tourreko liderra

Berezia da uztailaren 14an horiz jantzita irabaztea

Pogacarrek nabarmendu du duela bi urteko arantza atera nahi zuela, Vingegaarden aurka galdu zuenean, eta "berezia" dela horiz jantzitako etapa bat Frantziako festa nazionalean irabaztea.

"Egundoko eguna izan dugu, aurreikusitako egitasmoa jarraitu dugu, eta ezin hobeto aurrera eraman dugu. Txirrindulari frantziar askok irabazi nahi zuten gaur. Niretzat etapa hau uztailaren 14an irabaztea eta horiz jantzita egitea berezia da", nabarmendu du UAEko liderrak.

Esloveniarrak aurreko egunetan esan zuen ez zuela mendekurik nahi duela bi urte gertatutakoagatik, baina orain aitortu du "buruan ibili" duela.

"Duela bi urte bigarren izan nintzen hemen, ez da emaitza txarra, batez ere Jonasek irabazten badizu. Gaur berdin sentitzen nintzen, baina emaitza ezberdina izan da eta niretzat sekulakoa da", onartu du.

"Tourra ezin hobeto doa niretzat, baina orain etapa oso menditsuak datoz, eta indarrak orekatu daitezke. Kontzentratuta egon beharko dut amaierara arte", erantsi du.

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Isaac del Toro UCI World Tour Tadej Pogacar Txirrindularitza Frantziako Tourra Remco Evenepoel Jonas Vingegaard

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