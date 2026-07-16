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Xabier Usabiaga analiza las primeras grandes vueltas de los campeones del Tour

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Txapeldunen Bideak - Xabier Usabiaga
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Tourreko txapeldunen lehen itzuli handiak aztergai, Xabier Usabiagaren eskutik
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KIROLAK EITB

Última actualización

Paul Seixas, ciclista de 19 años, ha sido el tema de debate de los últimos meses. El Tour de este año está siendo su primera gran vuelta, pero ¿debería estar ahí? Xabier Usabiaga ha analizado las primeras vueltas de algunos ganadores de la vuelta gala.

41 años después, ningún ganador francés en el Tour
Tour de Francia Ciclismo

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