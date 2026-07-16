Xabier Usabiaga analiza las primeras grandes vueltas de los campeones del Tour
Paul Seixas, ciclista de 19 años, ha sido el tema de debate de los últimos meses. El Tour de este año está siendo su primera gran vuelta, pero ¿debería estar ahí? Xabier Usabiaga ha analizado las primeras vueltas de algunos ganadores de la vuelta gala.
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Gaviria abandona el Tour tras fracturarse la clavícula en la caída del sprint final
El esprínter colombiano del equipo navarro Caja Rural se ha caído a falta de 200 metros para la meta y ha arrastrado a varios ciclistas. El corredor ha cruzado la meta con el brazo inmovilizado. Gaviria disputaba su tercer Tour de Francia, sin que haya podido acabar ninguno.
Victoria de Merlier al esprint y la caída de Gaviria en meta
Tim Merlier (Soudal) ha ganado la 12ª etapa, al sprint. Fernando Gaviria (Caja Rural) ha sufrido una importante caída en meta, lo que ha roto el sprint, además de llevarse a varios ciclistas. Kooij (Decathlon) ha sido segundo y Philips (Alpecin), tercero.
Merlier rubrica su triplete en el accidentado sprint de Chalon-sur-Saône
Varios corredores se han visto implicados en una caída dentro del último kilómetro. Este jueves también el pelotón ha apretado y la escapada de la jornada no ha llegado ha buen puerto, y tampoco ninguna de las escaramuzas de los kilómetros finales ha obtenido premio en meta.
Pogacar: “Había un bidón en la carretera y he estado a punto de caerme a 55 km/h"
"En el Tour todos los días puedes perder y hoy es un buen ejemplo de ello”, ha señalado el esloveno. Por otro lado, ha dicho que fue "genial participar” en la etapa más veloz de la historia del Tour.
41 años desde el último ganador francés en el Tour
A pesar de que el Tour es muy importante para los franceses, han pasado 41 años desde que un compatriota logró la victoria por última vez. Esto fue en 1985 por Bernard Hinault. Ahora tienen la esperanza puesta en Paul Seixas, pero ¿conseguirá la victoria?
Así ha ganado Søren Wærenskjold el multitudinario esprint de Nevers
Søren Wærenskjold, de Uno X Mobility, se ha llevado la 11ª etapa tras buscar un hueco en un sprint masivo. El noruego ha atacado a tiempo y ha conseguido su primera victoria de la temporada. Olav Kooij (Decathlon) ha sido segundo y Jasper Philipsen (Alpecin), tercero.
El noruego Soren Waerenskjold, el más fuerte en el caótico sprint masivo de Nevers
Ha sido la etapa más rápida de la historia del Tour, con una media superior a los 50 km/h. El danés Anton Charmig, el portugués Nelson Oliveira y el bretón Mathis Le Berre han protagonizado la fuga de la jornada, pero el pelotón les ha dado caza a 5 kilómetros de meta.
Ataque de Pogacar en el Col de Font de Cère: deja en nada los 46 segundos de ventaja de Carapaz… en 700 metros
En el último puerto de la décima etapa del Tour de Francia, que era de tercera categoría, Tadej Pogacar se ha ido hacia adelante, saliendo del grupo que perseguía a Richard Carapaz; el líder de la carrera ha atrapado enseguida al corredor del EF Education, y lo ha dejado atrás de manera inmediata.
Pogacar gana en solitario en Le Lioran
Tadej Pogacar (UAE) ha logrado su tercer triunfo etrapa en Le Lioran tras atacar a falta de 15 kilómetros y llegar en solitario a meta. Además, la victoria también le ha servido al para quitarse la espina de hace dos años. Evenepoel (Red Bull BORA) ha sido segundo y Seixas (Decathlon), tercero.